„Hálásak lehetünk Magyar Péternek, aki egy éjszakai performanszával bebizonyította: 35 évvel azt követően, hogy legyőztük őket, visszatértek a kommunisták, és ismét elfoglalták szép hazánkat, mint 1919-ben Kun Béla és a Lenin-fiúkkal tűzdelt ordenáré csapata. Csak a kommunisták járták így be az ötvenes évek legelején a polgári irodákat, a szalonokat, a termeket, ahol neves politikusok fordultak meg, ahol az ország sorsáról döntöttek. A kommunisták voltak azok, akik rácsodálkoztak a »fényűzésre«, a »dőzsölésre«, akiktől olyan távol állt ez a világ, hogy fel sem tudták fogni az értelmét. Szét is verték a csodás irodákat, termeket, ahol nemzetközi szerződések születtek, ahol kiművelt politikusok igyekeztek a hazát életben tartani. Jöttek és elhordtak mindent, mert övék lett a hatalom, az övék, akik csak a disznóólban érezték jól magukat.