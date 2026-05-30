Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
károlyi mihály Magyar Péter tanácsköztársaság

133 nap, és elkergetjük őket

2026. május 30. 06:42

A kommunisták voltak azok, akik rácsodálkoztak a „fényűzésre”, a „dőzsölésre”, akiktől olyan távol állt ez a világ, hogy fel sem tudták fogni az értelmét.

2026. május 30. 06:42
null
Barcs Endre
Demokrata

„Hálásak lehetünk Magyar Péternek, aki egy éjszakai performanszával bebizonyította: 35 évvel azt követően, hogy legyőztük őket, visszatértek a kommunisták, és ismét elfoglalták szép hazánkat, mint 1919-ben Kun Béla és a Lenin-fiúkkal tűzdelt ordenáré csapata. Csak a kommunisták járták így be az ötvenes évek legelején a polgári irodákat, a szalonokat, a termeket, ahol neves politikusok fordultak meg, ahol az ország sorsáról döntöttek. A kommunisták voltak azok, akik rácsodálkoztak a »fényűzésre«, a »dőzsölésre«, akiktől olyan távol állt ez a világ, hogy fel sem tudták fogni az értelmét. Szét is verték a csodás irodákat, termeket, ahol nemzetközi szerződések születtek, ahol kiművelt politikusok igyekeztek a hazát életben tartani. Jöttek és elhordtak mindent, mert övék lett a hatalom, az övék, akik csak a disznóólban érezték jól magukat.

Ezt is ajánljuk a témában

Kun Bélának hazugsággal és csellel sikerült megszereznie a hatalmat, hiszen a magyar nép szívből utálta a kommunistákat; ha tudják, mire készül, biztos nem szavaznak rá. Ezért kerestek valakit, aki nem közülük való, akiben a nép megbízik, mert a burzsoáziához, a magasabb körökhöz tartozik, és rátaláltak a vörös grófra, az országvesztő, degenerált, idealista Károlyi Mihályra. A megtévesztett nép úgy gondolta, Károlyi csak nem paktál le a proletariátus legrosszabbjaival, a nemzetrontó kommunista söpredékkel. Mekkorát kellett csalódniuk! A Tanácsköztársaság százharminchárom »dicsőséges« napja azonban elég volt ahhoz, hogy a magyarok észbe kapjanak, és elkergessék őket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A történelem most megismételte önmagát, és olyan helyzet állt elő, amelyben megszülethetett a II. Tanácsköztársaság. A hazai liberálisok tisztában voltak vele, hogy a magyar nép szívből utálja őket, ahogy egykor a kommunistákat, ezért ők sem fedhetik fel igazi arcukat a nép előtt, mert akkor senki nem fog rájuk szavazni. Kerestek hát ők is valakit, aki nem közülük való, aki egy másik ideológiát képvisel, aki máshonnan érkezett, aki a nép számára elfogadható. Találtak is egy önjelölt hamis prófétát, aki elhitte magáról, hogy amit Orbán csinál, azt ő is könnyedén meg tudja csinálni.”

Nyitókép: Magyar Péter (Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP)

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. május 30. 10:47
kop, lapoz
Válasz erre
0
1
néhai Ch.Pilot
•••
2026. május 30. 10:36 Szerkesztve
Tűpontos cikk, egy az egyben ez történik. Én is ezt mondom már a választások előtt óta: tiszta kommunista párt a Tisza. Minden megnyilvánulása, a teljes mentalitása kommunista. Tagadhatatlanul. egyértelműen. És nemcsak a 1919-es Tanácsköztársaságra, hanem az 1947-es kékcédulás választások utáni időszakra is hasonlít, amikor a komcsik minden más pártot bűnösnek nyilvánítottak és betiltottak, és 1949-re kialakult az egypárt rendszer, egyoldalú sajtóval, a párthoz és nem az államhoz hű rendőrséggel és katonasággal.
Válasz erre
0
0
minarik
2026. május 30. 09:56
redl1986 2026. május 30. 09:46 Ilyesmivel áltatni, hülyiteni szegény fidesz tábort, nem illene. Ja, a bonobótok saját turbójával gyorsabban fog az menni.
Válasz erre
0
0
redl1986
2026. május 30. 09:46
Ilyesmivel áltatni, hülyiteni szegény fidesz tábort, nem illene.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!