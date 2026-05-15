Magyar Péter megjelent a Karmelitánál, és szimbolikusan bontani kezdte az azt körülvevő kordont

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
A Tisza-kormány miniszterelnöke megígérte, hogy „Magyarországon többé nem lesznek kordonok”. Emellett megnyitják egy időre a Karmelitát és a Belügyminisztérium volt épületét is a látogatók előtt.
Péntek délelőtt ismét a Karmelitába, Orbán Viktor nemrég távozott miniszterelnök egykori székhelyére látogatott Magyar Péter, aki ezúttal Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel, valamint Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosával érkezett az épület Sándor-palotához közelebb eső bejáratához – számolt be a Telex.
A kormányfő a helyszínen elmondta, hogy 2021 óta áll kordon a Karmelita Palota körül, és azt kérte a belügyminisztertől, hogy bontsák le a kordont,
amit a sajtónyilvános eseményen meg is kezdtek.
Magyar Péter továbbá azt kérte Pósfai Gábortól, hogy utasítsa a helyszínen lévő rendőrséget, hogy bontsák le teljesen a kordont.
A miniszterelnök később arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 2007-ben a Parlament körül lévő kordont bontotta le a Fidesz képviselőivel. Mindezt követően Magyar azt ígérte, hogy Magyarországon többé nem lesznek kordonok – idézte a lap.
A Karmelita előtt tartott tájékoztatón Magyar Péter azt is közölte, hogy
hosszabb időre megnyitják az épületet, hogy bárki megtekinthesse.
De ugyanez igaz a Belügyminisztérium eddigi épületére is, ahol a továbbiakban a szociális tárca működik majd.
Elhangzott, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon bárki foglalhat időpontot a Karmelita, illetve a Belügyminisztérium épületének megtekintésére.
A kormányfő azt is ismertette, hogy az eddigi miniszterelnökség épülete hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját.
Nyitókép: Képernyőfotó