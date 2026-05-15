05. 15.
péntek
vitézy dávid pósfai gábor nemzeti nyomozóiroda Magyar Péter kordon miniszterelnök orbán viktor

Magyar Péter megjelent a Karmelitánál, és szimbolikusan bontani kezdte az azt körülvevő kordont

2026. május 15. 10:22

A Tisza-kormány miniszterelnöke megígérte, hogy „Magyarországon többé nem lesznek kordonok”. Emellett megnyitják egy időre a Karmelitát és a Belügyminisztérium volt épületét is a látogatók előtt.

2026. május 15. 10:22
Péntek délelőtt ismét a Karmelitába, Orbán Viktor nemrég távozott miniszterelnök egykori székhelyére látogatott Magyar Péter, aki ezúttal Pósfai Gábor belügyminiszterrel, Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszterrel, valamint Szabó Bencével, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosával érkezett az épület Sándor-palotához közelebb eső bejáratához – számolt be a Telex.

A kormányfő a helyszínen elmondta, hogy 2021 óta áll kordon a Karmelita Palota körül, és azt kérte a belügyminisztertől, hogy bontsák le a kordont, 

amit a sajtónyilvános eseményen meg is kezdtek.

Magyar Péter továbbá azt kérte Pósfai Gábortól, hogy utasítsa a helyszínen lévő rendőrséget, hogy bontsák le teljesen a kordont. 

A miniszterelnök később arra is emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 2007-ben a Parlament körül lévő kordont bontotta le a Fidesz képviselőivel. Mindezt követően Magyar azt ígérte, hogy Magyarországon többé nem lesznek kordonok – idézte a lap.

Megnyitják a látogatók előtt a Karmelitát és a volt Belügyminisztériumot is

A Karmelita előtt tartott tájékoztatón Magyar Péter azt is közölte, hogy 

hosszabb időre megnyitják az épületet, hogy bárki megtekinthesse.

 De ugyanez igaz a Belügyminisztérium eddigi épületére is, ahol a továbbiakban a szociális tárca működik majd.

Elhangzott, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon bárki foglalhat időpontot a Karmelita, illetve a Belügyminisztérium épületének megtekintésére. 

A kormányfő azt is ismertette, hogy az eddigi miniszterelnökség épülete hétvégente mindaddig látogatható lesz, amíg nem találják meg a további funkcióját. 

Összesen 159 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2026. május 15. 12:12
az jó lesz, minden építkezésen keresztül-kasul lehet majd mászkálni. még kobakvédő sem kell..igazi szabadság jön el...mellesleg ha így halad ez a kormányzás, ahogy ezt elkezdték..nos akkor igencsak érdekes idők jönnek el..a bigbrother+valóvilág egyenes adásban
khomeini
2026. május 15. 12:10
nem kene most mar akkor kormanyozni?
lynx
2026. május 15. 12:09
Figyeld meg, Péter király, hogy Jó Budavár magas Tornyán az érckakas Csikorog élesen.
westend
2026. május 15. 12:06
a vitézi-gyerek a folyamatosan hájpolt 'szakmaisága' miatt kell hogy szerepeljen ilyen proli-etető bohózatokban? Nem érti hogy a maradék ún. szakmai hitelét is feléli ezekkel?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!