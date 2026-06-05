Kettőből semmi: Marco Rossi elárulta, melyik válogatott a favoritja a vb-n (VIDEÓ)

Minden idők legnagyobb létszámú labdarúgó-világbajnoksága kezdődik június 11-én, amelyre először kerül sor három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az első 48 csapatos vb-nek 16 város stadionja ad otthont, a döntőnek a MetLife Stadium New Jersey-ben.

Az egyetlen távol maradó korábbi győztes Olaszország, amely a playoffban tizenegyesekkel kapott ki Bosznia-Hercegovinától, így sorozatban harmadszor nem jutott ki a vb-re.

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi tehát duplán sirathatja a vb-t, sem hazája, sem nemzeti csapatunk nem utazhat Amerikába. Kettőből semmi. A szakvezető most megosztotta várakozásait az M4 Sport stábjával, amelyben elárulta, ki a vb-favoritja, ki lehet a torna kapusa és gólkirálya.