Kettőből semmi: Marco Rossi elárulta, melyik válogatott a favoritja a vb-n (VIDEÓ)

Mindent a szurkolókért: nagy gesztust gyakorol az MLSZ, de megkéri az árát
Debrecenben egymásra találhat a magyar labdarúgó-válogatott és néhány szerencsés szurkoló.
A szakvezető megosztotta várakozásait az M4 Sport stábjával, amelyben elárulta, ki a vb-favoritja, ki lehet a torna kapusa és gólkirálya.
Minden idők legnagyobb létszámú labdarúgó-világbajnoksága kezdődik június 11-én, amelyre először kerül sor három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Az első 48 csapatos vb-nek 16 város stadionja ad otthont, a döntőnek a MetLife Stadium New Jersey-ben.
Az egyetlen távol maradó korábbi győztes Olaszország, amely a playoffban tizenegyesekkel kapott ki Bosznia-Hercegovinától, így sorozatban harmadszor nem jutott ki a vb-re.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi tehát duplán sirathatja a vb-t, sem hazája, sem nemzeti csapatunk nem utazhat Amerikába. Kettőből semmi. A szakvezető most megosztotta várakozásait az M4 Sport stábjával, amelyben elárulta, ki a vb-favoritja, ki lehet a torna kapusa és gólkirálya.
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Debrecenben egymásra találhat a magyar labdarúgó-válogatott és néhány szerencsés szurkoló.
Íme, Marco Rossi véleménye:
A világ legnagyobb statisztikai elemző szervezetének számító Opta Analyst egyébként már közzétette várakozásait a torna előtt, amely szerint az Eb-győztes spanyolok számítanak a favoritnak, megelőzve a franciákat és az angolokat. A címvédő Argentína mindössze a negyedik legesélyesebb az elemzők szerint.
Az Opta esélyelemzése a vb-győztesre:
Spanyolország 16.12%
Franciaország 12.98%
Anglia 11.18%
Argentína 10.36%
Portugália 7%
Brazília 6.61%
Németország 5.12%
Hollandia 3.62%
Norvégia 3.51%
Belgium 2.37%
Fotó: MTI/Purger Tamás