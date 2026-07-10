Elképesztő történetet osztott meg a történelmet író Mbappéról Jürgen Klopp

Továbbra is magabiztosan menetel a labdarúgó-világbajnokságon Franciaország válogatottja, amely 2–0-ra győzte le Marokkó együttesét a torna első negyeddöntőjében. A kapura teljesen veszélytelen afrikaiak egy óráig bírták a nyomást, ekkor Kylian Mbappé lába sült el, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembelé is betalált. A krónikához tartozik, hogy még az első félidőben kimaradt egy francia büntető, Mbappé lövését könnyedén védte Bono.

A francia válogatott zsinórban harmadszor is bejutott a vb legjobb négy csapata közé.

Mbappé a gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott, ezzel ő az egyetlen játékos az elmúlt 60 évben, aki két különböző világbajnokságon is legalább 10 gólban vállalt szerepet. Legutóbb 8 gólt és 2 asszisztot jegyzett, az idei tornán pedig a 8 gólja mellett már 3 gólpassznál jár.