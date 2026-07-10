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Kylian Mbappé vb Jürgen Klopp

Elképesztő történetet osztott meg a történelmet író Mbappéról Jürgen Klopp

2026. július 10. 12:18

A francia válogatott zsinórban harmadszor is bejutott a labdarúgó-vb legjobb négy csapata közé, a Real Madrid támadója Marokkó ellen ismét villant.

2026. július 10. 12:18
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Továbbra is magabiztosan menetel a labdarúgó-világbajnokságon Franciaország válogatottja, amely 2–0-ra győzte le Marokkó együttesét a torna első negyeddöntőjében. A kapura teljesen veszélytelen afrikaiak egy óráig bírták a nyomást, ekkor Kylian Mbappé lába sült el, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembelé is betalált. A krónikához tartozik, hogy még az első félidőben kimaradt egy francia büntető, Mbappé lövését könnyedén védte Bono.

A francia válogatott zsinórban harmadszor is bejutott a vb legjobb négy csapata közé.

Mbappé a gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott, ezzel ő az egyetlen játékos az elmúlt 60 évben, aki két különböző világbajnokságon is legalább 10 gólban vállalt szerepet. Legutóbb 8 gólt és 2 asszisztot jegyzett, az idei tornán pedig a 8 gólja mellett már 3 gólpassznál jár.

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Az idei vb-góllövőlistája:

  • 8 gólos: Mbappé, Messi
  • 7 gólos: Haaland
  • 6 gólos: Kane
  • 5 gólos: Dembele

Közben a vb egyik szakkommentátoraként tevékenykedő Jürgen Klopp elképesztő történetet osztott meg a francia csatárról. A német szakember még liverpooli korszakában szerette volna Angliába csábítani Mbappét, aki azonban egy különleges randevú után kikosarazta. Hogy ne szimatolja meg a sajtó a személyes találkozót, a fellegek között beszélgettek.

Blackpoolból Nizzába repültünk. Ott az egész Mbappé család felszállt a magángépünkre, ami talán ötszobás volt. Megadtuk a módját. Aztán körbe-körbe repültünk, közben beszélgettünk a családdal, ettünk egy jót”

– emlékezett vissza Klopp a tíz éve történtekre.

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Fotó: Franck Fife/AFP

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
cutcopy
2026. július 10. 13:44
"körbe-körbe repültünk, közben beszélgettünk a családdal, ettünk egy jót" Micsoda urizálás, a népet prolik most vért hánynak, ja ott nem szokás..
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RWG1
2026. július 10. 13:01
Itt jegyezném meg hogy a nevét nem emmbappének kell ejteni ahogy a magyar sportújságírók zöme teszi. Hajdú B. egyébként jól ejti.
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