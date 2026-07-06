Gyorsulnak a kapitányi tárgyalások: magyar segítője lehet Jürgen Kloppnak a német válogatottnál

Utóbbi korábban Ralf Rangnick és Thomas Tuchel munkáját is segítette, a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is dolgozott másodedzőként, így jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

A tárgyalások már a csúcsvezetés szintjén zajlanak: Bernd Neuendorf, a DFB elnöke és Hans-Joachim Watzke alelnök a hét elején New Yorkban egyeztet Klopp-pal, aki a világbajnokság alatt szakkommentátorként dolgozik. A szövetség a német válogatott megújítását és egy szemléletváltást vár a korábbi Liverpool- és Dortmund-edzőtől.

Klopp nyilvánosan is jelezte, hogy nyitott a feladatra, ugyanakkor hangsúlyozta: a megállapodás nem születhet meg gyorsan, mivel jelenlegi szerződése a Red Bull-csoporthoz köti 2029-ig. Amennyiben létrejön az egyezség, ő lehet az első német szövetségi kapitány, akiért a DFB kivásárlási díjat fizet.