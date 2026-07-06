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Lőw Zsolt jürgen klopp dfb német válogatott

Gyorsulnak a kapitányi tárgyalások: magyar segítője lehet Jürgen Kloppnak a német válogatottnál

2026. július 06. 13:55

Intenzív tárgyalások zajlanak a német szövetségnél Jürgen Klopp lehetséges kapitányi kinevezéséről, aki átfogó szakmai megújulást és új szemléletet hozhat a válogatottnál.

2026. július 06. 13:55
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Felgyorsultak az egyeztetések a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) és Jürgen Klopp között a szövetségi kapitányi posztról, és a sajtóhírek szerint a szakember már a stáb összeállításáról is konkrét tervekkel rendelkezik. A német Sky értesülései szerint Klopp olyan bizalmi emberekkel dolgozna, akikkel korábban is szoros szakmai kapcsolatban állt.

A lehetséges edzői stábban így több ismert név is felbukkanhat: 

Pepijn Lijnders mellett a Red Bull-csoportnál dolgozó Peter Krawietz, valamint a 25-szörös magyar válogatott Lőw Zsolt is helyet kaphat.

Utóbbi korábban Ralf Rangnick és Thomas Tuchel munkáját is segítette, a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is dolgozott másodedzőként, így jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

A tárgyalások már a csúcsvezetés szintjén zajlanak: Bernd Neuendorf, a DFB elnöke és Hans-Joachim Watzke alelnök a hét elején New Yorkban egyeztet Klopp-pal, aki a világbajnokság alatt szakkommentátorként dolgozik. A szövetség a német válogatott megújítását és egy szemléletváltást vár a korábbi Liverpool- és Dortmund-edzőtől.

Klopp nyilvánosan is jelezte, hogy nyitott a feladatra, ugyanakkor hangsúlyozta: a megállapodás nem születhet meg gyorsan, mivel jelenlegi szerződése a Red Bull-csoporthoz köti 2029-ig. Amennyiben létrejön az egyezség, ő lehet az első német szövetségi kapitány, akiért a DFB kivásárlási díjat fizet.

Mint ismert, a német válogatott a világbajnokságon csalódást keltő teljesítménnyel a legjobb 32 között, tizenegyesekkel búcsúzott Paraguay ellen, ezt követően pedig Julian Nagelsmann lemondott posztjáról. A szövetség ezt követően kezdte meg Klopp hivatalos megkeresését, aki korábban már jelezte: készen állhat egy ilyen jellegű feladatra, ha minden fél számára megfelelő megoldás születik.

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Nyitókép: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

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