Magyar edzőt ajánlottak a Manchester United figyelmébe

Most megtanulták Angliában: így jár az, aki nem tud lakatot tenni a szájára
Két sztárcsapat edzőjét is kirúgták az új év első napjaiban.
Nem felejtették el Angliában a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját nyerő magyar edzőt. Lőw Zsolt nevét egy több mint 10 millió követővel rendelkező portál ajánlotta a menedzsert kereső Manchester United figyelmébe.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a kiesés elől menekülő, de az utóbbi időben jó formában lévő, és ezzel a bennmaradást érő 16 helyre felkapaszkodó Leeds United elleni 1–1-es döntetlen másnapján a Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A 40 éves portugál szakember a mérkőzés után még arról beszélt, hogy nem mond le és szeretné kitölteni a szerződését, amely 2027 nyaráig szólt, ám a vezetőség másképp gondolkodott. Beszédében többször hangsúlyozta, hogy ő nem vezetőedzőnek, hanem menedzsernek érkezett a világhírű klubhoz. A megüresedő manchesteri kispadra egyelőre megbízott szakvezető, a csapat egykori legendás középpályása, a 41 esztendős Darren Fletcher került. A kinevezése ugyanakkor egyelőre csak ideiglenes, a brit sajtóban már napok óta több nevet bedobtak Amorim lehetséges utódjaként.
A listán az együttes két másik korábbi játékosa, Ole Gunnar Solskjaer és Michael Carrick is előkelő helyen szerepel, és a BBC információi szerint mindkettővel felvette a kapcsolatot Jason Wilcox futballért felelős igazgató (ahogy Ruud van Nistelrooy is ott van a radaron).
A közösségi médiában több mint 10 millió követővel rendelkező, manchesteri székhelyű Sportbible oldal a Premier League-ben hatodik helyen álló ManU „segítségére sietett” azzal, hogy felsorolta azokat a nemzetközileg (el)ismert trénereket, akik szóba jöhetnek a megüresedett pozícióra.
A portál által készített rangsorban
egy magyar is feltűnik, mégpedig Lőw Zsolt, aki az angol válogatott jelenlegi szövetségi kapitányának, a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját nyerő német Thomas Tuchelnek az első számú segítőjeként tett szert ismertségre az európai futballban.
Érdekesség, hogy Lőw a többiek között olyan trénereket előz meg ezen a listán, mint
A 46 éves magyar Jürgen Klopp tanácsadójaként dolgozik a Red Bull-csoportnál, de legutóbb ideiglenes megoldásként a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató német RB Leipziget is irányította, amellyel csak a hetedik helyen végzett a Bundesligában, így lemaradt az európai kupaindulásról.
