Magyar edzőt ajánlottak a Manchester United figyelmébe

A közösségi médiában több mint 10 millió követővel rendelkező, manchesteri székhelyű Sportbible oldal a Premier League-ben hatodik helyen álló ManU „segítségére sietett” azzal, hogy felsorolta azokat a nemzetközileg (el)ismert trénereket, akik szóba jöhetnek a megüresedett pozícióra.

A portál által készített rangsorban

egy magyar is feltűnik, mégpedig Lőw Zsolt, aki az angol válogatott jelenlegi szövetségi kapitányának, a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját nyerő német Thomas Tuchelnek az első számú segítőjeként tett szert ismertségre az európai futballban.

Érdekesség, hogy Lőw a többiek között olyan trénereket előz meg ezen a listán, mint