02. 26.
csütörtök
Lőw Zsolt Real Madrid Red Bull Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp

Itt a vége – magyar edzője lehet Szoboszlai Dominiknek?

2026. február 26. 14:41

Osztrák és spanyol lapértesülések szerint Jürgen Klopp a nyáron otthagyhatja a Red Bull futballigazgatói székét a Real Madrid kispadjáért. Ebben az esetben Lőw Zsolt is követné őt a Blancókhoz – így már „csak” Szoboszlai Dominiket kellene megszerezniük a Liverpooltól...

2026. február 26. 14:41
Szoboszlai Real

Az egyik legtekintélyesebb spanyol sportnapilap, az AS osztrák értesülésekre hivatkozva arról ír, hogy a szezon végeztével Jürgen Klopp veheti át a Real Madrid kispadját. Ehhez hasonló pletykák már többször is felröppentek az idény során, ám ezúttal az eddigieknél jóval több konkrétum látott napvilágot: belsős információk szerint a német szakember egyre közelebb ahhoz, hogy otthagyja a Red Bull-konszernt. Márpedig ha Klopp neve felvetődik, akkor vele együtt automatikusan beindulnak a pletykák Szoboszlai Dominikről is...

Jürgen Klopp, Szoboszlai Dominik
Jürgen Kloppn egyik legfontosabb liverpooli igazolásának Szoboszlai Dominik bizonyult – Madridban újra együtt dolgozhatnának? (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Kloppot és Szoboszlait is bezsákolnák a nyáron?

Mint ismert, Klopp a Liverpooltól való távozása után lett a Red Bull-cégcsoport globális futballigazgatója, ám a helyi ügyekben jól értesült Salzburger Nachrichten most arról számolt be, hogy a német edzőikon akár már a nyáron távozhat posztjáról, mert a vele elért eredmények nem felelnek meg a belső elvárásoknak. És bár Oliver Mintzlaff vezérigazgató ezeket az értesüléseket élből megcáfolta, konkrétan ostobaságnak bélyegezve őket, Salzburgban már azt is tudni vélik, ki lenne Klopp utódja a futballigazgatói pozícióban: 

a Crystal Palace-szal csodát tevő, az előző szezonban két trófeát is elhódító Oliver Glasner,

aki egyrészt osztrák, tehát tökéletesen illene a képbe, másrészt már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy az idény végén biztosan távozik a dél-londoni Premier League-csapat kispadjáról. Az egyre erősödő pletykák Klopp és a Real házasságáról magyar szempontból is érdekesek, méghozzá több szálon is. Egyrészt az NB1.hu úgy tudja

ha a németet valóban kineveznék Madridban, úgy követné őt a stábba Lőw Zsolt is, másrészt az elmúlt hetekben a Liverpool sztárját, Szoboszlai Dominiket is mind többször boronálták össze a Királyi Gárdával.

Sőt, akadt olyan spanyol médium, amely szerint Kloppnak egyenesen az az egyik alapfeltétele, hogy elhozzák neki a PL-címvédőtől a magyar válogatott csapatkapitányát, hogy a Liverpool után a Realnál is alapembere legyen...

LÕW Zsolt
Lőw Zsolt Thomas Tuchel után egy másik német edzőfejedelem, Jürgen Klopp mellett dolgozhatna (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Nyitókép: AFP/Paul Ellis

* * * 

