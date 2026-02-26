Itt a vége – magyar edzője lehet Szoboszlai Dominiknek?

Az egyik legtekintélyesebb spanyol sportnapilap, az AS osztrák értesülésekre hivatkozva arról ír, hogy a szezon végeztével Jürgen Klopp veheti át a Real Madrid kispadját. Ehhez hasonló pletykák már többször is felröppentek az idény során, ám ezúttal az eddigieknél jóval több konkrétum látott napvilágot: belsős információk szerint a német szakember egyre közelebb ahhoz, hogy otthagyja a Red Bull-konszernt. Márpedig ha Klopp neve felvetődik, akkor vele együtt automatikusan beindulnak a pletykák Szoboszlai Dominikről is...

Jürgen Kloppn egyik legfontosabb liverpooli igazolásának Szoboszlai Dominik bizonyult – Madridban újra együtt dolgozhatnának? (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Kloppot és Szoboszlait is bezsákolnák a nyáron?

Mint ismert, Klopp a Liverpooltól való távozása után lett a Red Bull-cégcsoport globális futballigazgatója, ám a helyi ügyekben jól értesült Salzburger Nachrichten most arról számolt be, hogy a német edzőikon akár már a nyáron távozhat posztjáról, mert a vele elért eredmények nem felelnek meg a belső elvárásoknak. És bár Oliver Mintzlaff vezérigazgató ezeket az értesüléseket élből megcáfolta, konkrétan ostobaságnak bélyegezve őket, Salzburgban már azt is tudni vélik, ki lenne Klopp utódja a futballigazgatói pozícióban: