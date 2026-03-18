Újabb kárpátaljai magyar vesztette életét az ukrán háborúban

A csapi kistérség mély fájdalommal jelentette be, hogy az ukrán háborúban elesett Kádas Károly, szalókai lakos – írta a KISZó.

A férfit 2025 decemberében sorozták be az ukrán hadseregbe. Kiképzését egy Lemberg közelében található bázison kezdte meg, majd később a Szumi régióban fekvő Zaliznyák településre vezényelték, ahol 2026. március 10-én életét vesztette.