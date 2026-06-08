Neves amerikai jogtudós látogat az MCC-be

Barnett a Georgetown University Law Center alkotmányjog-professzora, aki az úgynevezett originalista jogértelmezés elismert teoretikusaként munkáiban azt képviseli, hogy az alkotmányos berendezkedés alapját a népszuverenitás helyett a „szabadság vélelmének” kellene alkotnia.

A libertarianizmus egy markáns alapgondolatra épül: az egyének számára biztosítani kell a szabadságot ahhoz, hogy saját belátásuk szerint alakítsák az életüket, mindaddig, amíg tiszteletben tartják mások egyenlő jogait. Ezt a gondolkodási hagyományt történelmileg a koncentrált politikai hatalommal szembeni mély bizalmatlanság jellemezte, egyúttal a modern adminisztratív állam egyik legélesebb kritikáját is adta. Huszadik századi előfeltételei azonban ma már gyakran nem számolnak a kortárs intézményi valósággal.