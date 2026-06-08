Neves amerikai jogtudós látogat az MCC-be

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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A libertarianizmus a gyakorlatban címmel tart előadást Prof. Randy E. Barnett a Mathias Corvinus Collegiumban Budapesten pénteken 10 órától.
Barnett a Georgetown University Law Center alkotmányjog-professzora, aki az úgynevezett originalista jogértelmezés elismert teoretikusaként munkáiban azt képviseli, hogy az alkotmányos berendezkedés alapját a népszuverenitás helyett a „szabadság vélelmének” kellene alkotnia.
A libertarianizmus egy markáns alapgondolatra épül: az egyének számára biztosítani kell a szabadságot ahhoz, hogy saját belátásuk szerint alakítsák az életüket, mindaddig, amíg tiszteletben tartják mások egyenlő jogait. Ezt a gondolkodási hagyományt történelmileg a koncentrált politikai hatalommal szembeni mély bizalmatlanság jellemezte, egyúttal a modern adminisztratív állam egyik legélesebb kritikáját is adta. Huszadik századi előfeltételei azonban ma már gyakran nem számolnak a kortárs intézményi valósággal.
A szeminárium során Prof. Randy E. Barnett amellett érvel, hogy a klasszikus libertarianizmus kritikus fordulóponthoz érkezett, és elméleti alapjainak újraépítésére van szükség. Barnett rámutat: az irányzat nem teheti meg többé, hogy a jogokat önmagukat definiáló, a szabadságot pedig önmagát igazoló adottságként kezeli. Ahelyett azonban, hogy feladná az alaptéziseket, azt vizsgálja, miként lehet rendszerszinten korrigálni ezeket a hiányosságokat. A magántulajdon, a szerződési szabadság és az alkotmányos konstrukciókban érvényesülő „szabadság vélelme” kifinomultabb elméleti megalapozásával bizonyítja, hogy az elmélet identitásának elvesztése nélkül is képes a megújulásra. A szeminárium ezeket a fogalmi korrekciókat, valamint a kortárs jog- és politikai filozófiára gyakorolt tágabb hatásukat veti kritikai vizsgálat alá.
Az eseményen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Nyitókép: Mandiner-archív