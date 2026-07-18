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sulyok tamás országgyűlés Magyar Péter

Magyar Péter: Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania

2026. július 18. 19:22

Megszólalt a kormányfő.

2026. július 18. 19:22
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Sulyok Tamás pár perce aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az Országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania - ismertette Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, miután Sulyok Tamás bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását.

Magyar Péter úgy fogalmazott, Sulyok Tamás aláírásával elhárult az utolsó akadály az elől, hogy a közös döntéseink életbe lépjenek. "Megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, felszabadul az Alkotmánybíróság, megerősödik a bírói önigazgatás, alkotmányos alapja lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. 12 évben korlátozzuk képviselők megbízatását. Mindez nem csak azért jelentős, mert ezzel fontos vállalásaink teljesülnek. Ezekkel a döntésekkel visszaadunk valamit, amit az Orbán-rendszer hosszú éveken át próbált elvenni a magyar emberektől: annak bizonyosságát, hogy a hatalom korlátozható, a közös vagyon visszaszerezhető, az állam pedig újra a polgárait, a szabad magyar polgárokat szolgálhatja" - írta a bejegyzésben.

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Nyitókép: Bruzák Noémi

 

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Összesen 76 komment

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kisskiss-6
2026. július 18. 22:39
🍓 H​e​​l​y​i​ ​​​c​s​​​a​​j​ok ​​​szexre ​​​m​​​á​​r​​​a​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​.​​𝗧​𝗢​​𝗣
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Gintonic68
2026. július 18. 22:37
Eközben a közszolgálati televizión nincsenek hírek! Jogszabálysértő módon nem teljesíti tájékoztatási kötelezettségét! Afrikai banánköztársaság szintre jutott Magyarország!
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elcapo-3
2026. július 18. 22:36
Az Orbán elvett az emberektől? Te pszichopata állat , az csak most fog elkezdődni! Sunyiban már el is kezdtétek........otthontámogatási kamatstop eltörlése , vidéki házfelújítási kamatstop eltörlése.......a java még hátra van! Rezsi-árstop stb....adóemelések! Mi van a 480 ft-os benzinnel?
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pollip
2026. július 18. 22:33
Harminc napig a szoba asszony lesz a köztársasági elnök.
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