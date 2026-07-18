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kancellár fpö osztrák néppárt christian stocker sebastian kurz

Pánik Ausztriában? Bármikor visszatérhet Orbán Viktor szövetségese

2026. július 18. 11:38

Sebastian Kurz egyelőre vonakodik, de készen áll.

2026. július 18. 11:38
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Kovács András
Kovács András

Az elmúlt hetek közvélemény-kutatásai – mind a szövetségi, mind a tartományi szintet érintőek – egyre nagyobb idegességet keltenek a kormányzó Osztrák Néppártban (ÖVP). A kancellár pártjának támogatottsága már csak körülbelül 20 százalék körül mozog. Ennek megfelelően az ÖVP-n belül ismét háttérbeszélgetések folynak Sebastian Kurz-ról – számolt be az oe24.at.

Az elmúlt hetekben több „türkiz” (az osztrák néppárt másik elnevezése) is megpróbálta kideríteni, hogy az ex-kancellár készen áll-e egy visszatérésre.

A hírek szerint Kurz azonban legfeljebb két éven belül tőzsdére akarja vinni rendkívül sikeres start-upját, a Dreamet – amelynek értéke 3 milliárd euró körül van. Belső források is arról számolnak be, hogy még jó egy évig befektetői kötelezettségei vannak. 

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Ezt követően természetesen a helyzet hirtelen megváltozhat.

Bár egy New Yorkból közzétett Instagram-bejegyzésében jelenleg kizárta a politikai visszatérését, természetesen nem tagadja, hogy „politikai ember és politikai állat” lenne.

A kancellárián valószínűleg éber szemmel figyelik Sebastian Kurz találkozóit – legutóbb éppen az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Herbert Kickllel. „Ha Kurz visszatérne, akkor Christian Stocker és társai már rég elhagyták volna a Ballhausplatzot.”

Sok a kérdőjel Kurz visszatérése körül

Az ÖVP-ben nyilvánvalóan abból indulnak ki, hogy az alsó- és felső-ausztriai tartományi kormányzók a közvélemény-kutatási adatokra tekintettel „már nem fognak túl sokáig várni”. 

Kurz csak akkor térne vissza, ha pénzügyileg teljesen független lenne, és mindenki újra őt hívná, 

mondják a szakértők. Ez azonban inkább 2028-ban vagy később fog bekövetkezni. 

De lenne egyáltalán esélye Kurznak arra, hogy újra az első számú vezető legyen? Hiszen Herbert Kickl FPÖ-je mérföldekkel előzi meg az ÖVP-t. „Ez elvileg megváltozhatna, ha Kurz több hónapig újra a politikai színpadon lenne, és főleg egy világos programmal állna elő” – vélik néhány korábbi társa. Jelenleg azonban Christian Stocker még az ÖVP-ért küzd. Mint köztudott, az országot járja, és megpróbálja konszolidálni pártját.

Az FPÖ-ben viszont abban reménykednek, hogy Sebastian Kurz végül saját listával indul majd, és átadja a koalíciós partneri pozíciót, valamint Kickl helyettesi posztját. Ez a lehetőség nem kizárt. De Kurz célja valószínűleg inkább az, hogy ismét kancellár legyen.

Döntött a bíróság: Kurz szabad, vissza is térhet a politika élvonalába

Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, Sebastian Kurz, Ausztria korábbi kancellárja, akit első fokon nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek a parlamenti vizsgálóbizottság előtti hamis tanúzás miatt, 

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2025. május 26-án a Bécsi Felsőbíróság döntése értelmében felmentésben részesült. 

A háromtagú bírói tanács indoklása szerint Kurz nem tett valótlanságot, hanem a neki feltett kérdésekre lényegében pontos választ adott. A bíróság szerint a volt kancellár nem állította azt, hogy teljes körű tájékoztatást nyújt, így a válaszai nem minősülnek hamis tanúzásnak – írta a Die Presse.

Nem járt azonban ilyen jól Kurz volt kabinetfőnöke, Bernhard Bonelli, akinek elsőfokú, hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésről szóló ítéletét helyben hagyta a bíróság. 

Bonelli a tanúvallomásában azt állította, hogy nem tudott Sebastian Kurz szerepéről az állami holding, az osztrák Nemzeti Vagyonkezelő Holding (ÖBAG) felügyelőbizottságának kinevezési folyamatában, azonban később elismerte, hogy tudatában volt Kurz preferenciájának – konkrétan annak, hogy Siegfried Wolfot tartotta a legalkalmasabbnak a pozícióra. 

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

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Összesen 9 komment

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trd127
2026. július 18. 12:27
Van még néhány börtöntöletelék szövetségese Orbán Ferenc bukott minszterelnök úrnak (Bolsonaro, Sárközy stb.), remélem, azok is csúcsra pörgetik az idiotizmust, amit ő oly végtelen nagy bölcsességgel és sikerrel képviselt.
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sergent
2026. július 18. 12:04
marciTm 2026. július 18. 11:56 Mi is szeretünk.
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mlotta
2026. július 18. 11:59
Sajnos Orbán úr belátható időn belül nem.
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0
0
marciTm
2026. július 18. 11:56
Beszartak-a-fideszesek,sergent a szarosgatyás,elmebeteg,alkoholista,nőverő,pedofil,családbántalmazó,kokainos buzi seggével már végeztetek,és a két forduló között most itt okádjátok ki magatokból a végtermékét!meg kell hagyni,szép hivatás ez is!
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