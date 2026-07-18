Pánik Ausztriában? Bármikor visszatérhet Orbán Viktor szövetségese

Az elmúlt hetek közvélemény-kutatásai – mind a szövetségi, mind a tartományi szintet érintőek – egyre nagyobb idegességet keltenek a kormányzó Osztrák Néppártban (ÖVP). A kancellár pártjának támogatottsága már csak körülbelül 20 százalék körül mozog. Ennek megfelelően az ÖVP-n belül ismét háttérbeszélgetések folynak Sebastian Kurz-ról – számolt be az oe24.at.

Az elmúlt hetekben több „türkiz” (az osztrák néppárt másik elnevezése) is megpróbálta kideríteni, hogy az ex-kancellár készen áll-e egy visszatérésre.

A hírek szerint Kurz azonban legfeljebb két éven belül tőzsdére akarja vinni rendkívül sikeres start-upját, a Dreamet – amelynek értéke 3 milliárd euró körül van. Belső források is arról számolnak be, hogy még jó egy évig befektetői kötelezettségei vannak.