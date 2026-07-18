Pánik Ausztriában? Bármikor visszatérhet Orbán Viktor szövetségese

Döntött a bíróság: Kurz szabad, vissza is térhet a politika élvonalába
A Bécsi Felsőbíróság felmentette Sebastian Kurzot – volt kabinetfőnökét viszont elítélték.
Sebastian Kurz egyelőre vonakodik, de készen áll.
Az elmúlt hetek közvélemény-kutatásai – mind a szövetségi, mind a tartományi szintet érintőek – egyre nagyobb idegességet keltenek a kormányzó Osztrák Néppártban (ÖVP). A kancellár pártjának támogatottsága már csak körülbelül 20 százalék körül mozog. Ennek megfelelően az ÖVP-n belül ismét háttérbeszélgetések folynak Sebastian Kurz-ról – számolt be az oe24.at.
Az elmúlt hetekben több „türkiz” (az osztrák néppárt másik elnevezése) is megpróbálta kideríteni, hogy az ex-kancellár készen áll-e egy visszatérésre.
A hírek szerint Kurz azonban legfeljebb két éven belül tőzsdére akarja vinni rendkívül sikeres start-upját, a Dreamet – amelynek értéke 3 milliárd euró körül van. Belső források is arról számolnak be, hogy még jó egy évig befektetői kötelezettségei vannak.
Ezt követően természetesen a helyzet hirtelen megváltozhat.
Bár egy New Yorkból közzétett Instagram-bejegyzésében jelenleg kizárta a politikai visszatérését, természetesen nem tagadja, hogy „politikai ember és politikai állat” lenne.
A kancellárián valószínűleg éber szemmel figyelik Sebastian Kurz találkozóit – legutóbb éppen az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjével, Herbert Kickllel. „Ha Kurz visszatérne, akkor Christian Stocker és társai már rég elhagyták volna a Ballhausplatzot.”
Az ÖVP-ben nyilvánvalóan abból indulnak ki, hogy az alsó- és felső-ausztriai tartományi kormányzók a közvélemény-kutatási adatokra tekintettel „már nem fognak túl sokáig várni”.
Kurz csak akkor térne vissza, ha pénzügyileg teljesen független lenne, és mindenki újra őt hívná,
mondják a szakértők. Ez azonban inkább 2028-ban vagy később fog bekövetkezni.
De lenne egyáltalán esélye Kurznak arra, hogy újra az első számú vezető legyen? Hiszen Herbert Kickl FPÖ-je mérföldekkel előzi meg az ÖVP-t. „Ez elvileg megváltozhatna, ha Kurz több hónapig újra a politikai színpadon lenne, és főleg egy világos programmal állna elő” – vélik néhány korábbi társa. Jelenleg azonban Christian Stocker még az ÖVP-ért küzd. Mint köztudott, az országot járja, és megpróbálja konszolidálni pártját.
Az FPÖ-ben viszont abban reménykednek, hogy Sebastian Kurz végül saját listával indul majd, és átadja a koalíciós partneri pozíciót, valamint Kickl helyettesi posztját. Ez a lehetőség nem kizárt. De Kurz célja valószínűleg inkább az, hogy ismét kancellár legyen.
Mint arról a Mandiner korábban beszámolt, Sebastian Kurz, Ausztria korábbi kancellárja, akit első fokon nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek a parlamenti vizsgálóbizottság előtti hamis tanúzás miatt,
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A Bécsi Felsőbíróság felmentette Sebastian Kurzot – volt kabinetfőnökét viszont elítélték.
2025. május 26-án a Bécsi Felsőbíróság döntése értelmében felmentésben részesült.
A háromtagú bírói tanács indoklása szerint Kurz nem tett valótlanságot, hanem a neki feltett kérdésekre lényegében pontos választ adott. A bíróság szerint a volt kancellár nem állította azt, hogy teljes körű tájékoztatást nyújt, így a válaszai nem minősülnek hamis tanúzásnak – írta a Die Presse.
Nem járt azonban ilyen jól Kurz volt kabinetfőnöke, Bernhard Bonelli, akinek elsőfokú, hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésről szóló ítéletét helyben hagyta a bíróság.
Bonelli a tanúvallomásában azt állította, hogy nem tudott Sebastian Kurz szerepéről az állami holding, az osztrák Nemzeti Vagyonkezelő Holding (ÖBAG) felügyelőbizottságának kinevezési folyamatában, azonban később elismerte, hogy tudatában volt Kurz preferenciájának – konkrétan annak, hogy Siegfried Wolfot tartotta a legalkalmasabbnak a pozícióra.
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