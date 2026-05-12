kancellár afd friedrich merz merz politico német kancellár

Már a Poltico is cikizi a német kancellárt: teljesen felsült Merz

2026. május 12. 10:25

A német kancellár turnézni indult, hogy kis népszerűséget szerezzen, de az ellenkezőjét sikerült elérnie.

Egy meglehetősen csipős hangvételű cikkben számolt be a Politico Friedrich Merz német kancellár országjárásáról. Mint a brüsszeli lap írja: Merz egyre népszerűtlenebb és ezen nem segít a turnéjával sem, amely szerintük: „nem megy túl jól. Merz inkább úgy tűnik, mintha csak tovább súlyosbítaná a problémáit, gyakran elrugaszkodottnak tűnik, és még jobban elidegeníti azokat a választókat.”

A brüsszeli lap szerint Merz egyik legnagyobb problémája, hogy nem tud kommunikálni az emberekkel, és gyakran idegesen lesz, ha számon kérik.

Példaként hozzák fel, hogy nemrég Salzwedelben egy kelet-szász-anhaltbeli városban rámordult egy halálos beteg nőre. 

A nő felállt, és remegő hangon a mikrofonba mondta a kancellárnak, hogy előrehaladott bőrrákja van, és nem fogja tudni kifizetni a saját temetését. Miért – kérdezte – csökkentik a kancellár és miniszterei az egészségügyi ellátásokat, miközben maguknak fizetésemelést akarnak?

Merz nem is reagált a nő betegségére, hanem kifakadt.  „Soha – egyetlen egyszer sem – nem merült fel senkiben az a gondolat, hogy emeljék a szövetségi kormány tagjainak fizetését” – mondta szigorúan. „Soha. Minden más hamis állítás. És egyszerűen hálás lennék, ha ezt nem ismételné meg anélkül, hogy ellenőrizné. Soha!” A reakció bejárta az internetet és heves kritikákat váltott ki. 

„Merz kioktat egy rákos nőt: mennyire vékony a bőre a kancellárnak?”

 így szólt a német Tagesspiegel napilap egyik cikkének címe.

A németek túlnyomó többsége – 86 százaléka – elégedetlen a koalíciós kormány munkájával, a DeutschlandTrend felmérés szerint. Merz népszerűsége jelentősen alacsonyabb, mint Olaf Scholzé is volt kancellársága ugyanazon szakaszában.

Merz politikai kudarcainak legnagyobb haszonélvezője az AfD, amely a közvélemény-kutatásokban mára egyértelműen megelőzte a kancellár centrista blokkját. A radikális jobboldali párt keményen támadja Merzt, nemcsak a bevándorlás, hanem az egekbe szökő energiaárak és a gazdaság kérdésében is.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Lilyana2
2026. május 12. 10:42
Ha csak ennyire lenne tahó az új miniszterelnök, örülhetnénk! De ez a begőzölt hazug pszichopata teljes gőzzel felfelé nyal, lefelé tapos!!!
machet
2026. május 12. 10:40
Turnézni,népszerűség?Ez az ember?Vicc.
nuevas-reglas
2026. május 12. 10:27
azert annyira megsem sult fel mint Szarban aki vilagrendszervaltobol egy utolso kobor kutya lett akit mindenki rugdal
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!