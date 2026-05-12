Már a Poltico is cikizi a német kancellárt: teljesen felsült Merz

Egy meglehetősen csipős hangvételű cikkben számolt be a Politico Friedrich Merz német kancellár országjárásáról. Mint a brüsszeli lap írja: Merz egyre népszerűtlenebb és ezen nem segít a turnéjával sem, amely szerintük: „nem megy túl jól. Merz inkább úgy tűnik, mintha csak tovább súlyosbítaná a problémáit, gyakran elrugaszkodottnak tűnik, és még jobban elidegeníti azokat a választókat.”

A brüsszeli lap szerint Merz egyik legnagyobb problémája, hogy nem tud kommunikálni az emberekkel, és gyakran idegesen lesz, ha számon kérik.

Példaként hozzák fel, hogy nemrég Salzwedelben egy kelet-szász-anhaltbeli városban rámordult egy halálos beteg nőre.