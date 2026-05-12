Már a Poltico is cikizi a német kancellárt: teljesen felsült Merz

A német kancellár turnézni indult, hogy kis népszerűséget szerezzen, de az ellenkezőjét sikerült elérnie.
Egy meglehetősen csipős hangvételű cikkben számolt be a Politico Friedrich Merz német kancellár országjárásáról. Mint a brüsszeli lap írja: Merz egyre népszerűtlenebb és ezen nem segít a turnéjával sem, amely szerintük: „nem megy túl jól. Merz inkább úgy tűnik, mintha csak tovább súlyosbítaná a problémáit, gyakran elrugaszkodottnak tűnik, és még jobban elidegeníti azokat a választókat.”
A brüsszeli lap szerint Merz egyik legnagyobb problémája, hogy nem tud kommunikálni az emberekkel, és gyakran idegesen lesz, ha számon kérik.
Példaként hozzák fel, hogy nemrég Salzwedelben egy kelet-szász-anhaltbeli városban rámordult egy halálos beteg nőre.
A nő felállt, és remegő hangon a mikrofonba mondta a kancellárnak, hogy előrehaladott bőrrákja van, és nem fogja tudni kifizetni a saját temetését. Miért – kérdezte – csökkentik a kancellár és miniszterei az egészségügyi ellátásokat, miközben maguknak fizetésemelést akarnak?
Merz nem is reagált a nő betegségére, hanem kifakadt. „Soha – egyetlen egyszer sem – nem merült fel senkiben az a gondolat, hogy emeljék a szövetségi kormány tagjainak fizetését” – mondta szigorúan. „Soha. Minden más hamis állítás. És egyszerűen hálás lennék, ha ezt nem ismételné meg anélkül, hogy ellenőrizné. Soha!” A reakció bejárta az internetet és heves kritikákat váltott ki.
„Merz kioktat egy rákos nőt: mennyire vékony a bőre a kancellárnak?” –
így szólt a német Tagesspiegel napilap egyik cikkének címe.
A németek túlnyomó többsége – 86 százaléka – elégedetlen a koalíciós kormány munkájával, a DeutschlandTrend felmérés szerint. Merz népszerűsége jelentősen alacsonyabb, mint Olaf Scholzé is volt kancellársága ugyanazon szakaszában.
Merz politikai kudarcainak legnagyobb haszonélvezője az AfD, amely a közvélemény-kutatásokban mára egyértelműen megelőzte a kancellár centrista blokkját. A radikális jobboldali párt keményen támadja Merzt, nemcsak a bevándorlás, hanem az egekbe szökő energiaárak és a gazdaság kérdésében is.
