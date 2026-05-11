Történelmi áttörés Brandenburgban: először nyert polgármester-választást az AfD a tartományban

Nincs megállás a lejtőn Merzéknek: országosan és Kelet-Németországban is szárnyal az AfD
Alig van ember, aki elégedett lenne a német kormány munkájával, és ez Alice Weideléknek kedvez.
Nem is akármekkora bizalmat kapott a politikus.
Először választottak meg az Alternatíva Németországért (AfD) színiben induló politikust főállású polgármesternek Brandenburg tartományban – adta hírül a Tagesspiegel.
A Berlin közelében fekvő Zehdenick városában René Stadtkewitz már az első fordulóban abszolút többséget szerzett, és
a voksok 58,4 százalékával döngölte földbe az ellenfeleit a május 10-ei megmérettetésen.
A vállalkozóként ismert Stadtkewitz három ellenfelét utasította maga mögé a vasárnapi választáson:
A választási részvétel az átlagosnak mondható, de semmiképpen sem gyenge 52,8 százalék volt.
A Tagesspiegel ugyanakkor kiemeli, hogy az országosan ismert pártok – a CDU, az SPD, a Zöldek vagy a szélsőbal – közül az AfD-n kívül csak a liberálisok indítottak jelöltet, ami szintén hozzájárulhatott a látványos jobboldali sikerhez.
Alig van ember, aki elégedett lenne a német kormány munkájával, és ez Alice Weideléknek kedvez.
A győzelem azért is figyelemre méltó, mert Stadtkewitz tavaly még elveszítette a polgármester-választást Alexander Kretzschmarral szemben. A Spiegel a voksolás kapcsán emlékeztetett:
a mostani győztes akkor 63–37 arányban maradt alul a második fordulóban.
A helyzet azonban gyorsan megváltozott: Kretzschmar ugyanis alig tizenegy nappal hivatalba lépése után betegszabadságra ment, és azóta sem tért vissza a hivatalába.
A várost hónapok óta ügyvezető jelleggel irányították, ami komoly elégedetlenséget váltott ki a helyiek körében.
Stadtkewitz maga is erre vezette vissza sikerét. A Tagesspiegelnek úgy fogalmazott:
Zehdenickben „végre megbízhatóságra vágytak” az emberek, akik elégedetlenek voltak azzal az átmeneti állapottal, amely hosszú hónapok óta jellemezte a várost.
A politikus hozzátette: ő maga is meglepődött az eredményen, mert eredetileg szorosabb versenyre és második fordulóra számított.
A Tagesspiegel kiemeli, hogy René Stadtkewitz korábban a CDU berlini politikusa volt, de 2010-ben szakított a párttal. Ezt követően megalapította a Szabadság (Die Freiheit) nevű pártot, amelynek 2013-ig országos elnöke is volt. Az AfD-be csak 2024-ben lépett be.
Győzelmével ő lett Németország negyedik AfD-s polgármestere. A párt brandenburgi vezetője, René Springer szerint az eredmény azt mutatja, hogy
az AfD már nem pusztán egy protestpárt, hanem „széles társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai tényező”.
A politikus úgy fogalmazott: Zehdenick megválasztása „azt vetíti előre, ami Brandenburgban következik”, és szerinte a jövőben egyre több AfD-s polgármester és járási vezető jelenhet meg a tartományban.
A hétvégén tartott önkormányzati választások azonban nem mindenhol hoztak AfD-sikert. A cikk emlékeztet, hogy a Barnim járásban tartott voksoláson az SPD-s Daniel Kurth nagy fölénnyel győzte le AfD-s kihívóját, és így megőrizte a pozícióját a járási tanácsban.
