Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
afd Németország FDP AfD Brandenburg polgármester-választás

Történelmi áttörés Brandenburgban: először nyert polgármester-választást az AfD a tartományban

2026. május 11. 19:50

Nem is akármekkora bizalmat kapott a politikus.

2026. május 11. 19:50
null

Először választottak meg az Alternatíva Németországért (AfD) színiben induló politikust főállású polgármesternek Brandenburg tartományban – adta hírül a Tagesspiegel.

René Stadtkewitz
Forrás: X

A Berlin közelében fekvő Zehdenick városában René Stadtkewitz már az első fordulóban abszolút többséget szerzett, és

a voksok 58,4 százalékával döngölte földbe az ellenfeleit a május 10-ei megmérettetésen.

A vállalkozóként ismert Stadtkewitz három ellenfelét utasította maga mögé a vasárnapi választáson:

  • a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) jelöltje, Stephan von Hundelshausen 28,6 százalékot kapott,
  • míg a két független jelölt, Wolf-Gernot Ruchardt 7,8,
  • Dennis Latzke pedig 5,2 százalékkal kerültek a mezőny végére.

A választási részvétel az átlagosnak mondható, de semmiképpen sem gyenge 52,8 százalék volt.

A Tagesspiegel ugyanakkor kiemeli, hogy az országosan ismert pártok – a CDU, az SPD, a Zöldek vagy a szélsőbal – közül az AfD-n kívül csak a liberálisok indítottak jelöltet, ami szintén hozzájárulhatott a látványos jobboldali sikerhez.

Tavaly még vereséget szenvedett

A győzelem azért is figyelemre méltó, mert Stadtkewitz tavaly még elveszítette a polgármester-választást Alexander Kretzschmarral szemben. A Spiegel a voksolás kapcsán emlékeztetett:

a mostani győztes akkor 63–37 arányban maradt alul a második fordulóban.

A helyzet azonban gyorsan megváltozott: Kretzschmar ugyanis alig tizenegy nappal hivatalba lépése után betegszabadságra ment, és azóta sem tért vissza a hivatalába.

A várost hónapok óta ügyvezető jelleggel irányították, ami komoly elégedetlenséget váltott ki a helyiek körében.

Stadtkewitz maga is erre vezette vissza sikerét. A Tagesspiegelnek úgy fogalmazott:

Zehdenickben „végre megbízhatóságra vágytak” az emberek, akik elégedetlenek voltak azzal az átmeneti állapottal, amely hosszú hónapok óta jellemezte a várost.

A politikus hozzátette: ő maga is meglepődött az eredményen, mert eredetileg szorosabb versenyre és második fordulóra számított.

Volt kereszténydemokratából AfD-s városvezető

A Tagesspiegel kiemeli, hogy René Stadtkewitz korábban a CDU berlini politikusa volt, de 2010-ben szakított a párttal. Ezt követően megalapította a Szabadság (Die Freiheit) nevű pártot, amelynek 2013-ig országos elnöke is volt. Az AfD-be csak 2024-ben lépett be.

Győzelmével ő lett Németország negyedik AfD-s polgármestere. A párt brandenburgi vezetője, René Springer szerint az eredmény azt mutatja, hogy

az AfD már nem pusztán egy protestpárt, hanem „széles társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai tényező”.

A politikus úgy fogalmazott: Zehdenick megválasztása „azt vetíti előre, ami Brandenburgban következik”, és szerinte a jövőben egyre több AfD-s polgármester és járási vezető jelenhet meg a tartományban.

A hétvégén tartott önkormányzati választások azonban nem mindenhol hoztak AfD-sikert. A cikk emlékeztet, hogy a Barnim járásban tartott voksoláson az SPD-s Daniel Kurth nagy fölénnyel győzte le AfD-s kihívóját, és így megőrizte a pozícióját a járási tanácsban.

krokodilgenya
2026. május 11. 21:24
most amikor mindenki megy a patrióta irányba, ez a barom kretén hordalékcsürhe itthon leszavazott a globalista gecikre
wadcutter
2026. május 11. 20:37
KEZDŐDIK!
mreinstand-3
2026. május 11. 20:12
Volt NDK. Nincs is kérdésem.
tikkadt-szocske
2026. május 11. 20:01
Ursula és bandája most dőlt hátra elégedetten, erre jön és kapaszkodik ez a fránya AfD, hát nincs egy nyugodt perce szegény bérgazember EU - patkányoknak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!