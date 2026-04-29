04. 29.
szerda
Berlin afd Németország SPD közvélemény-kutatás CDU AfD zöldek Die Linke

Történelmi mélyponton a CDU Berlinben – három párt is verseng, hogy letaszíthassa a trónról Merzéket

2026. április 29. 21:13

A főváros vezetésének népszerűsége is összeomlott, a választók többsége elégedetlen a munkájukkal.

2026. április 29. 21:13
Tovább gyengült a Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatottsága Berlinben, miközben az Alternatíva Németországért (AfD), a Zöldek (Grüne) és a Balpárt (Die Linke) is szorosan felzárkózott a Friedrich Merz vezette formáció mögé – derül ki a Berliner Zeitung által ismertetett friss közvélemény-kutatásból.

Az Infratest Dimap „BerlinTrend” felmérése szerint a CDU jelenleg mindössze 19 százalékot éne el Berlinben egy most vasárnapi választáson. Bár ezzel még mindig a legerősebb párt maradna a német fővárosban, ez az eredmény komoly visszaesést jelent a 2023-as választáson elért 28,2 százalékhoz képest.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A 20 százalék alá esés ráadásul történelmi mélypont a párt számára Berlinben.

A CDU mögött rendkívül szoros a mezőny:

  • a Zöldek, a szélsőbal és az AfD egyaránt hajszálnyival lemaradva, 18 százalékkal lohol a nyomukban.
  • A Zöldek 2 százalékpontot erősödtek,
  • az AfD 1 százalékponttal javított,
  • míg a Balpárt tartja az eddigi népszerűségi számait.

Ezt is ajánljuk a témában

A szociáldemokraták (SPD) továbbra is 14 százalékon állnak, miközben a kisebb pártok – például a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) –, az országos trendnek megfelelően, 3 százalékkal a parlamenti küszöb alatt, a helyi kormányzásból való biztos kieséssel néznek szembe.

A számok azt is jelzik, hogy a jelenlegi CDU–SPD nagykoalíció egyértelműen megbukott, és a két párt ma már együtt sem lenne képes önálló többséget alkotni a feltörekvő erőkkel szemben. A jelenlegi állás szerint csak hárompárti koalíciók lennének képesek stabil kormányt alakítani Berlinben, ami a fővárost is az életképtelen politikai kényszerszövetségek irányába löki, különösképpen az AfD-t továbbra is elszigetelni szándékozó „tűzfalpolitika” miatt.

A helyzetet tovább súlyosbítja a kormánypárt szempontjából, hogy a fővárosi vezetés népszerűsége is rendkívül alacsony. A felmérés szerint

mindössze 17 százalék elégedett a Berlint igazgató szenátus munkájával, ami a legrosszabb érték az összes német tartományi kormány elégedettségi indexe közül.

Hasonlóan gyenge a megítélése a kormányzó főpolgármesternek, Kai Wegnernek is, akinek támogatottsága szintén 17 százalékra esett vissza.

A kutatás időszakában ráadásul egy politikai botrány is borzolta a kedélyeket: lemondott a CDU-hoz kötődő, pártonkívüli kultúrszenátor, Sarah Wedl-Wilson, miután jogellenes támogatási döntések miatt került politikailag védhetetlen helyzetbe.

A következő berlini tartományi választást szeptember 20-án tartják, és a jelenlegi trendek alapján rendkívül kiélezett, töredezett politikai térkép rajzolódik ki, ahol már messze nem egyértelmű a CDU dominanciája.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Friedrich Merz kancellár és Kai Wegner főpolgármester / Odd ANDERSEN / AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kovács József
2026. április 29. 21:16
Elégedetlenek a berliniek? Túl kevés a ratyi, meg a migráns?
