Történelmi mélyponton a CDU Berlinben – három párt is verseng, hogy letaszíthassa a trónról Merzéket

Újabb fordulat: extrém nehéz terepen sikerült javítani a népszerűségén az AfD-nek
A német fővárosban még sosem szavaztak volna ennyien Alice Weidelékre.
A főváros vezetésének népszerűsége is összeomlott, a választók többsége elégedetlen a munkájukkal.
Tovább gyengült a Kereszténydemokrata Unió (CDU) támogatottsága Berlinben, miközben az Alternatíva Németországért (AfD), a Zöldek (Grüne) és a Balpárt (Die Linke) is szorosan felzárkózott a Friedrich Merz vezette formáció mögé – derül ki a Berliner Zeitung által ismertetett friss közvélemény-kutatásból.
Az Infratest Dimap „BerlinTrend” felmérése szerint a CDU jelenleg mindössze 19 százalékot éne el Berlinben egy most vasárnapi választáson. Bár ezzel még mindig a legerősebb párt maradna a német fővárosban, ez az eredmény komoly visszaesést jelent a 2023-as választáson elért 28,2 százalékhoz képest.
A 20 százalék alá esés ráadásul történelmi mélypont a párt számára Berlinben.
A CDU mögött rendkívül szoros a mezőny:
A szociáldemokraták (SPD) továbbra is 14 százalékon állnak, miközben a kisebb pártok – például a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) –, az országos trendnek megfelelően, 3 százalékkal a parlamenti küszöb alatt, a helyi kormányzásból való biztos kieséssel néznek szembe.
A számok azt is jelzik, hogy a jelenlegi CDU–SPD nagykoalíció egyértelműen megbukott, és a két párt ma már együtt sem lenne képes önálló többséget alkotni a feltörekvő erőkkel szemben. A jelenlegi állás szerint csak hárompárti koalíciók lennének képesek stabil kormányt alakítani Berlinben, ami a fővárost is az életképtelen politikai kényszerszövetségek irányába löki, különösképpen az AfD-t továbbra is elszigetelni szándékozó „tűzfalpolitika” miatt.
A helyzetet tovább súlyosbítja a kormánypárt szempontjából, hogy a fővárosi vezetés népszerűsége is rendkívül alacsony. A felmérés szerint
mindössze 17 százalék elégedett a Berlint igazgató szenátus munkájával, ami a legrosszabb érték az összes német tartományi kormány elégedettségi indexe közül.
Hasonlóan gyenge a megítélése a kormányzó főpolgármesternek, Kai Wegnernek is, akinek támogatottsága szintén 17 százalékra esett vissza.
A kutatás időszakában ráadásul egy politikai botrány is borzolta a kedélyeket: lemondott a CDU-hoz kötődő, pártonkívüli kultúrszenátor, Sarah Wedl-Wilson, miután jogellenes támogatási döntések miatt került politikailag védhetetlen helyzetbe.
A következő berlini tartományi választást szeptember 20-án tartják, és a jelenlegi trendek alapján rendkívül kiélezett, töredezett politikai térkép rajzolódik ki, ahol már messze nem egyértelmű a CDU dominanciája.
Fotó: Friedrich Merz kancellár és Kai Wegner főpolgármester / Odd ANDERSEN / AFP