Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
04. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
afd Németország SPD közvélemény-kutatás CDU AfD Alice Weidel Friedrich Merz zöldek Die Linke

Nem csökken a különbség: az AfD tartósan elhúzott Merz pártja előtt

2026. április 25. 19:29

Alice Weidelék minden idők legjobb népszerűségi eredményét produkálták az elmúlt héten.

Az INSA közvélemény-kutató intézet Bild számára készített felmérése alapján az AfD támogatottsága 28 százalékra emelkedett, ami új rekordnak számít.

A párt így 4 százalékponttal előzi meg Friedrich Merz kancellár kormánypártját, a Kereszténydemokrata Uniót (CDU), amelyre a válaszadók 24 százaléka voksolna, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Tovább a cikkhezchevron

A mostani friss adatok igazolni látszanak az április közepén készült, legutóbbi YouGov-felmérés adatai által tükrözött tendenciát. Bár az INSA mindkét formációt 1-1 százalékponttal népszerűbbre mérte,

a különbség itt is 4 százalékpont, ami azt mutatja, hogy Alice Weidelék valóban képesek voltak érzékelhetően növelni az előnyüket.

Forrás: X

A többi pártot a két legnépszerűbb formációtól jócskán lemaradva találjuk:

  • a pályafutásuk legrosszabb eredményét produkáló szociáldemokraták 14,
  • felfelé araszolgató Zöldek 12, míg
  • a szélsőbaloldali Die Linke 11 százalékon áll.

A többi politikai erő jelen állás szerint nem jutna be a Bundestagba, mivel nem érné el az 5 százalékos küszöböt, ami szintén egybecseng a YouGov által körvonalazott tendenciával.

A kutatást április 20. és 24. között végezték 1203 fő bevonásával.

***

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. április 25. 19:57
Ez picsa. Kisebbsegben van. Ennyi.
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. április 25. 19:48
Hajrá Weidel! A választást is meg kell nyerni, nemcsak a felmérést.
Válasz erre
1
0
lenyegtelen
2026. április 25. 19:47
Be kell az AfD-nek segíteni. VPN, facebook, chatGPT és már mehet is az a bomlasztás, amit a németek toltak itt le a torkunkon. Azt hiszem ez a minimum, amivel tartozunk a németeknek a messiásért...
Válasz erre
3
0
makapaka2
2026. április 25. 19:42
Hajrá Weidel!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!