Nem csökken a különbség: az AfD tartósan elhúzott Merz pártja előtt

Bezuhant a német kormánypártok támogatottsága: ismét az AfD az élen
Hónapok óta az első komoly mozgást produkálta a német belpolitika, és ennek Alice Weidelék örülhetnek a legjobban.
Alice Weidelék minden idők legjobb népszerűségi eredményét produkálták az elmúlt héten.
Az INSA közvélemény-kutató intézet Bild számára készített felmérése alapján az AfD támogatottsága 28 százalékra emelkedett, ami új rekordnak számít.
A párt így 4 százalékponttal előzi meg Friedrich Merz kancellár kormánypártját, a Kereszténydemokrata Uniót (CDU), amelyre a válaszadók 24 százaléka voksolna, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások.
A mostani friss adatok igazolni látszanak az április közepén készült, legutóbbi YouGov-felmérés adatai által tükrözött tendenciát. Bár az INSA mindkét formációt 1-1 százalékponttal népszerűbbre mérte,
a különbség itt is 4 százalékpont, ami azt mutatja, hogy Alice Weidelék valóban képesek voltak érzékelhetően növelni az előnyüket.
A többi pártot a két legnépszerűbb formációtól jócskán lemaradva találjuk:
A többi politikai erő jelen állás szerint nem jutna be a Bundestagba, mivel nem érné el az 5 százalékos küszöböt, ami szintén egybecseng a YouGov által körvonalazott tendenciával.
A kutatást április 20. és 24. között végezték 1203 fő bevonásával.
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI