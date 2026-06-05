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mcc fiatal tehetség program szülők akadémiája mcc

„Ma egy pedagógus egyszerre Jézus Krisztus és Superman”

2026. június 05. 17:03

Az MCC szekszárdi rendezvénye a szülők mindennapjaiban megjelenő konfliktusok kezeléséhez nyújtott gyakorlati tanácsokat.

2026. június 05. 17:03
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A családi és iskolai konfliktusok kezelése, a mindennapi feszültségek oldása és a tudatos kommunikáció jelentősége állt az MCC szekszárdi képzési központjában megrendezett Szülők Akadémiája esemény középpontjában. A rendezvény vendégei Kitanics Márk igazságügyi pszichológus, túsztárgyaló és Fehérpataky Balázs, az MCC Fiatal Tehetség Program igazgatója voltak – számolt be az MCC.

A résztvevők azt járták körül, hogyan kezelhetők a mindennapokban megjelenő konfliktusok, mely reakciók segítik elő a valódi megoldást, és miként válhatunk tudatosabb konfliktuskezelővé szülőként vagy pedagógusként. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a konfliktus önmagában nem feltétlenül rossz dolog: sok esetben éppen a problémák kimondása és közös feldolgozása vezethet közelebb a megoldáshoz.

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Kitanics Márk az őszinte kommunikáció jelentőségét emelte ki, különösen a gyermekekkel való kapcsolatban. Mint fogalmazott, nem szükséges minden helyzetben kész válaszokkal rendelkezni, sokszor a figyelem és a jelenlét többet jelent a tökéletes megoldásoknál. „Nem kell mindenre okosat mondani” – jegyezte meg. Hozzátette, hogy a konfliktusok kezelésében fontos szerepe van annak is, hogy merjünk tanulni saját tapasztalatainkból.

A beszélgetés során Fehérpataky Balázs a pedagógusok előtt álló kihívásokról is beszélt. Kiemelte, hogy a mai iskolarendszerben a tanárok rendkívül összetett szerepet töltenek be, miközben egyszerre kell megfelelniük a diákok, a szülők és az intézmények elvárásainak. Mint fogalmazott: 

Ma egy pedagógus egyszerre Jézus Krisztus és Superman.

Szó esett az érzelmek megfogalmazásának fontosságáról is. Fehérpataky Balázs szerint a gyerekeket meg kell tanítani arra, hogyan verbalizálják a bennük lévő feszültséget, hiszen sokan egyszerűen nem ismerik az érzelmek nyelvét.

A program egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a konfliktusok kezelésében nem a hibátlanságra kell törekedni. Sokkal fontosabb a nyitottság, az odafigyelés és az a szándék, hogy a nehéz helyzeteket is a kölcsönös megértés lehetőségeként kezeljük.

Nyitókép: MCC

Összesen 2 komment

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Gubbio
2026. június 05. 17:36
Aki pedig ezt a szópárosítást leírta, az idióta.
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schwabisch2026
•••
2026. június 05. 17:07 Szerkesztve
Na, hát bizony egyik sem. Inkább a lusta, beképzelt, sértődött,tudatlan, önmagát a világban elhelyezni nem tudó, fejlődni képtelen, telhetetlen, saját magát és a társadalmi szerepét erősen túlképzelő ember figuráját sugallja.
Válasz erre
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