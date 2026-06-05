„Ma egy pedagógus egyszerre Jézus Krisztus és Superman”

A családi és iskolai konfliktusok kezelése, a mindennapi feszültségek oldása és a tudatos kommunikáció jelentősége állt az MCC szekszárdi képzési központjában megrendezett Szülők Akadémiája esemény középpontjában. A rendezvény vendégei Kitanics Márk igazságügyi pszichológus, túsztárgyaló és Fehérpataky Balázs, az MCC Fiatal Tehetség Program igazgatója voltak – számolt be az MCC.

A résztvevők azt járták körül, hogyan kezelhetők a mindennapokban megjelenő konfliktusok, mely reakciók segítik elő a valódi megoldást, és miként válhatunk tudatosabb konfliktuskezelővé szülőként vagy pedagógusként. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a konfliktus önmagában nem feltétlenül rossz dolog: sok esetben éppen a problémák kimondása és közös feldolgozása vezethet közelebb a megoldáshoz.