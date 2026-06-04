Egy határozott javaslat érkezett: megnevezték azt a politikust, aki képviselhetné Európát az ukrajnai béketárgyaláson

Az Európai Unió nevében Friedrich Merz német kancellárnak kellene tárgyalnia az Ukrajna elleni orosz agresszió lezárásáról – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön a prágai repülőtéren, mielőtt elindult az EU és a Nyugat-Balkán vezetőinek montenegrói találkozójára.

„Részemről egyértelműen (Friedrich) Merz német kancellár az, akinek az Európai Tanács és az Európai Bizottság mandátuma alapján vezetnie kellene ezt a diplomáciai missziót” – mondta a cseh kormányfő újságírók érdeklődésére válaszolva.