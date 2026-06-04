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háború Háború Ukrajnában Andrej Babis Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Friedrich Merz Európai Unió

Egy határozott javaslat érkezett: megnevezték azt a politikust, aki képviselhetné Európát az ukrajnai béketárgyaláson

2026. június 04. 19:58

Babis szerint az Európai Unió nevében Merz német kancellárnak kellene tárgyalnia.

2026. június 04. 19:58
Zelenszkij és Putyin

Az Európai Unió nevében Friedrich Merz német kancellárnak kellene tárgyalnia az Ukrajna elleni orosz agresszió lezárásáról – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön a prágai repülőtéren, mielőtt elindult az EU és a Nyugat-Balkán vezetőinek montenegrói találkozójára.

„Részemről egyértelműen (Friedrich) Merz német kancellár az, akinek az Európai Tanács és az Európai Bizottság mandátuma alapján vezetnie kellene ezt a diplomáciai missziót” – mondta a cseh kormányfő újságírók érdeklődésére válaszolva.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Úgy vélte, nem lenne jó, ha az orosz-ukrán konfliktus folytatódna.

Szerinte ma már nyilvánvaló, hogy az agresszor Vlagyimir Putyin orosz államfő. Donald Trump amerikai elnök jelenleg a közel-keleti konfliktussal van elfoglalva, és minden erejét a Hormuzi-szorosban kialakult blokád feloldásának szenteli – mondta Babis.

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(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP

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Összesen 7 komment

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kipi137-2
2026. június 04. 20:34
Ritka zavar az eu toronyban.
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mnmn
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2026. június 04. 20:21 Szerkesztve
Ha ezt viccnek szánta, akkor elég gyenge poén.
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pollip
2026. június 04. 20:08
Szörnyű ötlet.
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sanya55-2
2026. június 04. 20:07
Mi köze van két szláv, kelet európai nép háborújához az EU- nak. Tárgyaljanak egymás közt, ha meg mások is beszállnak, akkor viseljék a rakétákat is
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