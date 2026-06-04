Egy határozott javaslat érkezett: megnevezték azt a politikust, aki képviselhetné Európát az ukrajnai béketárgyaláson

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Babis szerint az Európai Unió nevében Merz német kancellárnak kellene tárgyalnia.
Az Európai Unió nevében Friedrich Merz német kancellárnak kellene tárgyalnia az Ukrajna elleni orosz agresszió lezárásáról – jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön a prágai repülőtéren, mielőtt elindult az EU és a Nyugat-Balkán vezetőinek montenegrói találkozójára.
„Részemről egyértelműen (Friedrich) Merz német kancellár az, akinek az Európai Tanács és az Európai Bizottság mandátuma alapján vezetnie kellene ezt a diplomáciai missziót” – mondta a cseh kormányfő újságírók érdeklődésére válaszolva.
Úgy vélte, nem lenne jó, ha az orosz-ukrán konfliktus folytatódna.
Szerinte ma már nyilvánvaló, hogy az agresszor Vlagyimir Putyin orosz államfő. Donald Trump amerikai elnök jelenleg a közel-keleti konfliktussal van elfoglalva, és minden erejét a Hormuzi-szorosban kialakult blokád feloldásának szenteli – mondta Babis.
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(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
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