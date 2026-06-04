Még csütörtök este megtámadhatja a NATO-t Oroszország – csúcsra járatják a hisztériakeltést Ukrajnában

Az ukrán Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy Oroszország már csütörtök este megtámadhatja Európát – szúrta ki az Index.

Ezt a megállapítást valószínűleg Kaspars Pudans lett vezérőrnagy korábbi kijelentésére alapozzák.

A Sztrana című újság szerint ezek az oldalak valamit félreérthettek, ugyanis Pudans a Financial Timesnak adott interjújában valójában csak annyit jelentett ki, hogy az elkövetkező években lehetséges egy orosz támadás, de Európának már most fel kell készülnie rá. Ezt egyébként már több európai politikus is kijelentette korábban.