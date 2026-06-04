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Még csütörtök este megtámadhatja a NATO-t Oroszország – csúcsra járatják a hisztériakeltést Ukrajnában

2026. június 04. 18:02

Nem lehet tudni, mire megy ki a játék.

2026. június 04. 18:02
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Az ukrán Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy Oroszország már csütörtök este megtámadhatja Európát – szúrta ki az Index.

Ezt a megállapítást valószínűleg Kaspars Pudans lett vezérőrnagy korábbi kijelentésére alapozzák.

A Sztrana című újság szerint ezek az oldalak valamit félreérthettek, ugyanis Pudans a Financial Timesnak adott interjújában valójában csak annyit jelentett ki, hogy az elkövetkező években lehetséges egy orosz támadás, de Európának már most fel kell készülnie rá. Ezt egyébként már több európai politikus is kijelentette korábban.

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Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszandr Kazakov

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Összesen 16 komment

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Sorrend:
csulak
2026. június 04. 18:29
az ukran mindig hazudik, ezt jo ha megtanulja minel hamarabb a nyugat
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isler111
2026. június 04. 18:29
""""""Még csütörtök este megtámadhatja a NATO-t Oroszország""""" Legalább félóráig nem bírtam abbahagyni a röhögést!!!! Persze bizonyára az agyhalott félrevezettet Tisza szekta ész nélkül rögtön elhitte!!!
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schwabisch2026
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2026. június 04. 18:27 Szerkesztve
Minek tenné? Európában az oroszok számára az ég világon semmi olyan nincs, amiért kellene vagy egyáltalán érdemes lenne hadba állniuk.
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1
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johannluipigus
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2026. június 04. 18:22 Szerkesztve
Addig mantrázzák, hogy Oroszország Anyácska megtámadja a NATO-t, míg a végén egy orosz felségjellel ellátott ukrán drón véletlenül el nem látogat Rigába (vagy Tallinba). Vilnius lemaradt.
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