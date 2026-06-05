Tüntetés kezdődik Budapest belvárosában, a tiltakozók a kormánytól is határozott fellépést várnak

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A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Pénteken 17:00 órától békés vonulásos tiltakozás lesz a migrációs paktum ellen.
békés vonulásos tüntetés kezdődik Budapesten a migrációs paktum ellen. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeznek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez.
„Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem az, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar embereknek is hallatszania kell” – írják a nyilvános eseményről a szervezők. Azt is kiemelik,
a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondjuk el a véleményünket.
A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény teljesen pártpolitikától mentes, és minden olyan hazáját szerető honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája” – számolt be a Hetek.hu. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth-Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger Laci –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelik ki.
A szervezők szerint eljött az ideje a tetteknek, mert ahogy fogalmaztak:
Magyarország sorsáról mi akarunk dönteni.
A megmozdulás iránt nemzetközi szinten is mutatkozik érdeklődés, a német AfD részéről is érkezett részvételi szándék. A demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadják az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezi:
Magyarországnak joga van saját maga dönteni arról, kit enged be az ország területére.
A petíció írói hangsúlyozzák hazánk biztonságának, gazdasági stabilitásának és nemzeti identitásának megőrzését, valamint kérik a kormányt, hogy határozottan lépjen fel a kötelező betelepítési kvóták ellen. A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítanak mindenkit a ma esti kiállásra.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán (Illusztráció)