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tüntetés migrációs paktum migráció budapest

Tüntetés kezdődik Budapest belvárosában, a tiltakozók a kormánytól is határozott fellépést várnak

2026. június 05. 16:03

Pénteken 17:00 órától békés vonulásos tiltakozás lesz a migrációs paktum ellen.

2026. június 05. 16:03
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békés vonulásos tüntetés kezdődik Budapesten a migrációs paktum ellen. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeznek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez.

„Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem az, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar embereknek is hallatszania kell” – írják a nyilvános eseményről a szervezők. Azt is kiemelik,

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a migrációs paktumról és az illegális bevándorlás kérdéséről békésen, de határozottan mondjuk el a véleményünket.

A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény teljesen pártpolitikától mentes, és minden olyan hazáját szerető honfitársat várnak, aki egyetért azzal, hogy „hazánk nem lehet a tömeges migráció céltáblája” – számolt be a Hetek.hu. Az eseményt ismert jobboldali influenszerek szervezték – köztük Elizabeth-Magyar valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger Laci –, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelik ki.

A szervezők szerint eljött az ideje a tetteknek, mert ahogy fogalmaztak: 

Magyarország sorsáról mi akarunk dönteni. 

A megmozdulás iránt nemzetközi szinten is mutatkozik érdeklődés, a német AfD részéről is érkezett részvételi szándék. A demonstráció végén a CitizenGo felületén indított petíciót is átadják az illetékeseknek. A már több mint 2400 aláíróval rendelkező dokumentum leszögezi: 

Magyarországnak joga van saját maga dönteni arról, kit enged be az ország területére.

A petíció írói hangsúlyozzák hazánk biztonságának, gazdasági stabilitásának és nemzeti identitásának megőrzését, valamint kérik a kormányt, hogy határozottan lépjen fel a kötelező betelepítési kvóták ellen. A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítanak mindenkit a ma esti kiállásra.

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán (Illusztráció)

Összesen 30 komment

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Ízisz
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2026. június 05. 17:37 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Már itt vannak a migránsok!!! m.p. mindent aláír és írt ami a vesztünket okozza!!!💯😐❗ 👇
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Ízisz
2026. június 05. 17:36
🧡🇭🇺 "Tegnap közöltük az első értesüléseket: ismeretlen repülőgépekből közel-keleti migránsokat tereltek buszokba a kecskeméti légibázison, lengyel katonai kísérettel. Azóta sem a Honvédelmi Minisztérium, sem a Magyar Honvédség nem cáfolta – de nem is erősítette meg a híreket. Ez a hallgatás önmagában sokatmondó, hiszen pontosan egy héttel vagyunk a brüsszeli migrációs paktum magyarországi életbelépése előtt – miközben az ország naponta egymillió eurós büntetést fizet Brüsszelnek a határvédelem miatt. Szembeötlő, hogy a kecskeméti légibázisról szivárgó hírek napvilágra kerülése óta a kormány kommunikációja semmit nem árult el arról, mi zajlik valójában a bázison. Sem M.P. miniszterelnök, sem Orbán A. külügyminiszter nem reagált a konkrét eseményekre. Egy tagadás ennyi idő alatt már megérkezett volna – ha lett volna mit tagadni. A Tisza-kormány migrációs paktummal kapcsolatos mozgástere hétről hétre szűkül: vagy elmondja az igazat a magyaroknak, vagy a tények mondják el helyette."
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Bodzay
2026. június 05. 17:25
Az EB-elvárások teljesítése alapjaiban fogja megváltoztatni a magyar társadalmi teret. Ráadásul pont azt követően, amikor a magyar szerves politikatörténeti fejlődési folyamat lezárult április 12-vel. 2026-ban Magyarország történetében új fejezet kezdődött egy új típusú választási szcenárióval. (Érdemes elolvasni a Demokratában Somorjai Viktória A posztigazság diktatúrája című sorozatát.) 1001 év, ha folytonosságot tételezünk fel Szent István 1025-ben történt megkoronázásától. Akárhogy is alakul a jövő, a polgári demokratikus világot az új generációk nem fogják feltámasztani, mert nem tudják, hogy mi az?
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Globalfake
2026. június 05. 17:09
de jó hogy igy délután 4kor lehozzátok a hírt öcsém...
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