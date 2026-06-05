Tüntetés kezdődik Budapest belvárosában, a tiltakozók a kormánytól is határozott fellépést várnak

békés vonulásos tüntetés kezdődik Budapesten a migrációs paktum ellen. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeznek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonulnak a Kossuth térre, a Parlament épületéhez.

„Eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem az, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar embereknek is hallatszania kell” – írják a nyilvános eseményről a szervezők. Azt is kiemelik,