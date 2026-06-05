Egy ajtó bezárult, de a milliók továbbra is gurultak a Transparency International Magyarországhoz

A Transparency International Magyarország adózott eredménye 8,27 millió forint volt 2025-ben, ami igencsak jelentős javulás a 2024-es mínuszhoz képest.
Úgy tűnik tehát, hogy bizonyos szervezetek esetében hiába zárulnak el bizonyos pénzcsapok (lásd: USAID-botrány), a Transparency még javítani is tudott pénzügyi mérlegén.
Vezetői összefoglalójukban úgy fogalmaztak, hogy „a Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: TI Magyarország) 2025-ben is folytatta a korrupció kutatása és feltárása, valamint a tisztességes és átlátható közélet megteremtésének érdekében végzett közhasznú tevékenységét. A TI Magyarország a berlini székhelyű nemzetközi mozgalom értékeit – átláthatóság, elszámoltathatóság, felelősségvállalás, méltányosság, demokrácia – szem előtt tartva aktívan fellép a korrupció ellen”.