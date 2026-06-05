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korrupció transparency international magyarország európai unió bevétel

Egy ajtó bezárult, de a milliók továbbra is gurultak a Transparency International Magyarországhoz

2026. június 05. 15:13

A magát függetlennek valló szervezet külföldről tavaly is mintegy 100 millió forintnyi támogatást kapott.

2026. június 05. 15:13
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Nemrég elérhetővé vált a Transparency International Magyarország közhasznúsági jelentése is. A magát függetlennek beállító szervezet beszámolójából kiderült, hogy 2025-ben is egész jó évet zártak:

bevételük 141,48 millió forint lett, ami némi emelkedést mutat 2024-hez képest.

A jelentésükben ismertetett táblázatból kiderült, hogy tavaly 

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  • az értékesítésből csaknem 25 millió forintos jövedelmük származott, 
  • 108,89 millió forintnyi támogatást,
  • és 6,5 millió forintnyi adományt kaptak.

Egy másik táblázatból kiolvasható, hogy támogatásaik döntő része –  98,19 millió forint – az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származtak.

Míg a felajánlott adók egy százalékából 12,39 millió forintjuk jött össze.

A Transparency International Magyarország adózott eredménye 8,27 millió forint volt 2025-ben, ami igencsak jelentős javulás a 2024-es mínuszhoz képest.

Úgy tűnik tehát, hogy bizonyos szervezetek esetében hiába zárulnak el bizonyos pénzcsapok (lásd: USAID-botrány), a Transparency még javítani is tudott pénzügyi mérlegén.

Vezetői összefoglalójukban úgy fogalmaztak, hogy „a Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: TI Magyarország) 2025-ben is folytatta a korrupció kutatása és feltárása, valamint a tisztességes és átlátható közélet megteremtésének érdekében végzett közhasznú tevékenységét. A TI Magyarország a berlini székhelyű nemzetközi mozgalom értékeit – átláthatóság, elszámoltathatóság, felelősségvállalás, méltányosság, demokrácia – szem előtt tartva aktívan fellép a korrupció ellen”. 

„A szervezet tájékoztatja a nyilvánosságot a korrupciós esetekről, új kutatásokat és elemzéseket tesz közzé, küzd a közpénzek felhasználásának a nyilvánosságáért, beadványokat juttat el a hazai és nemzetközi döntéshozókhoz, pereket indít a közérdekű adatok megismerhetőségért, segíti a visszaélések kárvallottjait, továbbá előadásokat és képzéseket tart” – írták.

Nyitókép: Transparency International Magyarország

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
lemez
2026. június 05. 16:28
Rohadt mocsok cia soros ügynökök.Tramp leállitotta brússzel átvette a helyét.Ugyanigy finanszirozza a helsinki cia bizottságot meg a traszparentit is.És ezek közlik hogy Kongóban nagyobb a jogállam mint nálunk.Esetleg a sajtószabadsággal mi van meglett mert 16 évig nem volr.Ja,mostmár megvan.
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0
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elcapo-3
2026. június 05. 15:42
Ezeket a tetveket is jól elnyomták!
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3
0
gullwing
2026. június 05. 15:19
Szar patkányok.
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