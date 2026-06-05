Egy ajtó bezárult, de a milliók továbbra is gurultak a Transparency International Magyarországhoz

az értékesítésből csaknem 25 millió forintos jövedelmük származott,

108,89 millió forintnyi támogatást,

és 6,5 millió forintnyi adományt kaptak.

Egy másik táblázatból kiolvasható, hogy támogatásaik döntő része – 98,19 millió forint – az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származtak.

Míg a felajánlott adók egy százalékából 12,39 millió forintjuk jött össze.