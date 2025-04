Projekt Hüdra: Fedőszervezetek működés közben – eddig nem látott részletek a USAID-botrányról

A hálózat állami csápja – a USAID elszabadulása

Donald Trump második ciklusának eddig egyik legnagyobb horderejű rendelkezése a USAID, vagyis az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének bezárása volt. De mi is ez a magát segélyszervezetként aposztrofáló alakulat?

A szervezetet 1961-ben, a hidegháború csúcspontján hozta létre John F. Kennedy elnök. A cél egy olyan külpolitikai eszköz létrehozása volt, amely jelentős állami forrásokkal rendelkezik, ugyanakkor független az állami intézményrendszertől, így képes önálló döntéseket hozni. Ezáltal a szervezet képes lett hatékonyan akadályozni a szovjet blokk informális terjeszkedését a két nagyhatalom közötti frontországokban. A USAID révén megindított pénzforrások kezdettől fogva nemzetbiztonsági célt szolgáltak: helyi, regionális politikai döntések befolyásolásával kívánták térdre kényszeríteni a szovjet blokk országait. Ennek része volt az Egyesült Államok társadalmi-kulturális normáinak és értékeinek folyamatos terjesztése a szovjet érdekszféra peremvidékeiről egyre inkább Moszkva felé haladva.

Kennedy egy évvel meggyilkolása előtt így indította útnak a szervezet helyi irodáinak vezetőit:

Mivel nem áll szándékunkban amerikai katonákat küldeni mindenhová, ahol veszély fenyegeti a szabadságot, ezért magukat küldjük oda. [...]

A hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején új, korábban csak másodlagos szereplők kerültek előtérbe a USAID körül, mind a döntéshozás, mind a végrehajtás területén. Ezek a szereplők különböző magánalapítványokból, átláthatatlan vállalati hálózatokból, a magánszférából, valamint gazdasági óriásvállalatokból kerültek ki. Az új rendszer, az ekkor kialakuló „soft power” kifejezetten ezekre támaszkodott, mivel csak ők rendelkeztek azzal a képességgel, hogy a nyílt nyomásgyakorlást üzleti alapon szervezzék meg, megkerülve a szabályozásokat, és egy nemzetközi, részben szürkezónában működő szervezeti és személyi hálózatot hozzanak létre és működtessenek. Rövid idő alatt ezek a szereplők váltak az új rendszer legbefolyásosabb alakítóivá.

A nyolcvanas évek végére kialakult egy olyan hatalmi struktúra, amely az Egyesült Államok mögött, annak társadalmi erejére és gazdasági teljesítményére építve, fokozatosan egy valódi szuperhatalommá, a mai értelemben vett mélyállammá nőtte ki magát. Ez a hálózat szoros, szimbiotikus kapcsolatot ápolt az amerikai politikai elit mindkét oldalával, és egyre nagyobb befolyást gyakorolt az ország és a világ működésére. A korábban sikeresnek tartott „soft power” eszköztár – amely puhább, de hatékony geopolitikai befolyásgyakorlásra szolgált – idővel a világ legerősebb, gyakorlatilag leválthatatlan politikai-gazdasági érdekérvényesítő erejévé vált.

Szerepük kimutatható az Arab Tavasz és az ukrajnai Euromajdan eseményeiben, valamint aktívan jelen vannak szinte minden mai konfliktuszónában, alakítva a helyi és globális folyamatokat. Samantha Power, a USAID vezetője – emlékezzünk a hölgy nevére, a sorozatban gyakran előkerül majd – nyíltan kijelentette: „a USAID Amerika szuperhatalmává vált”, és nemzetbiztonsági katasztrófának nevezte azt a döntést, amely a szervezet forrásainak felfüggesztésére irányult.

A USAID az utóbbi két évben körülbelül 100 milliárd dollárt fordított nemzetközi befolyásának fenntartására és bővítésére. Ebből legalább 5,5 millió dollár – mai árfolyamon közel 2,2 milliárd forint – közvetlenül Magyarországra érkezett. A hazai nyomásgyakorló szervezetekhez ezen felül, közvetítőkön keresztül, még jelentősebb összegek is juthattak.

A USAID finanszírozási rendszere szándékosan bonyolult és átláthatatlan. A különböző szervezetek közötti pénzügyi tranzakciók elrejtik a források valódi eredetét és célját. A hálózat több szinten működik: regionális és nemzetállami szinten is léteznek úgynevezett „hub” szervezetek, amelyek nem hozzák nyilvánosságra, honnan származnak az általuk kezelt pénzek – ezáltal a támogatások mögött álló érdekek is rejtve maradnak.

További problémát jelent, hogy a Magyarországon működő szervezetek gyakran olyan társadalmilag elfogadható célokat neveznek meg támogatási szerződéseikben, amelyek mögött valójában politikai nyomásgyakorlás húzódik meg. Ilyen szerepet töltenek be Magyarországon például az Autonómia Alapítvány, az Ökotárs Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány, a Freedom House vagy a USAID által alapított DemNet. Ezek a szervezetek nemcsak amerikai állami forrásokat kezelnek, hanem a Ford Alapítvány, a Rockefeller Alapítvány és különösen a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásait is elosztják hazai partnerek között. A támogatott szervezetek többsége nem is tünteti fel nyilvánosan a USAID-et vagy más amerikai donort támogatóként, így gyakran még a kedvezményezettek sincsenek tudatában annak, hogy amerikai költségvetési pénzekből működnek.