A pofátlanság netovábbja: erre készültek az ukránok Magyarországon – aztán csúnyán lebuktak

2025. december 08. 09:54

Kotvitska Anasztaszija, Igor Kotvickij volt ukrán parlamenti képviselő felesége 28 millió dollárt és 1,3 millió eurót próbált Magyarországon keresztül kivinni Ukrajnából, emiatt büntetőeljárás indult ellene.

null

Donald Trump Jr. a monacói látogatásáról beszélve azt állította, hogy az ott parkoló luxusautók fele ukrán rendszámú volt, ezzel utalva az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyekkel való visszaélésekre – írja a The Gateway Pundit.

A cikk kiemeli, hogy

A szerző szerint soha nem történt átfogó ellenőrzés az Ukrajnának juttatott több mint 110 milliárd dolláros amerikai támogatás felhasználásáról.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

auditorium
2025. december 08. 13:19 Szerkesztve
Zele utazik az "önkéntesek" országába, akik az orosz-ukrán háború folytatását akarják. (britek, fr. ném. és félig meddig az olaszok). Holnap Z. éppen Rómába repül Giorgiához. Dec. 31-ig azonban a tagországoknak be kell nyújtaniuk a költségvetést a Brüsszelbe, amit a helyi parlamentek fognak elfogadni. Ez azonban nem megy simán, mert megszoritásokkal lehet csak hadiköltségeket emelni és a tervezett közös kölcsönt valamikor visszatériteni. A belga Bank ellenzi az orosz pénzbetétek kamatának lefoglalását. Megy a huza-vona. Egy ma reggeli ol. napilapban térképen illusztrálják hol vannak már 15 éve nato bázisok és hol vannak amerikai katonák. Az 1. kategoriában: Island, NB,Belgium, Németo.ny-része, E-közép-Dél-Italia, Kosovo, Gr.sziget-D-en, D-Spanyo, Norvégia, Töröko. 2. Amer.katonák:lengyelo, Baltiáll. Mo., Románia. Bulgaria, Görögo, KIMARADNAK mindenből: Iro., Portugalia, Hollandia , Svájc, Ausztria, Szlovénia, Horvato.Szerbai, Fr.o, Cseho., Szlovákia . MIÉRTéppen ők,tudja valaki?
2xli
2025. december 08. 11:52
Mennyi lehet összesen, ha egy volt parlamenti képviselő felesége cirka tizmilliárd Ft készpénzzel közlekedik?
csapláros
2025. december 08. 11:49
Arra gyúrt a csajszi, hogy ezzel hátha ő lehet az Ursulát felváltó új EP elnök...
bathory-odonke
2025. december 08. 11:31
Ebből a sok pénzből mennyi mehetett volna "von" -ékhoz és köreikhez?
