A pofátlanság netovábbja: erre készültek az ukránok Magyarországon – aztán csúnyán lebuktak

Nagyon durva dolog derült ki Zelenszkijék háborús korrupciójáról!
A Nyugat mindent tudott?
Kotvitska Anasztaszija, Igor Kotvickij volt ukrán parlamenti képviselő felesége 28 millió dollárt és 1,3 millió eurót próbált Magyarországon keresztül kivinni Ukrajnából, emiatt büntetőeljárás indult ellene.
Donald Trump Jr. a monacói látogatásáról beszélve azt állította, hogy az ott parkoló luxusautók fele ukrán rendszámú volt, ezzel utalva az Ukrajnának nyújtott amerikai segélyekkel való visszaélésekre – írja a The Gateway Pundit.
A cikk kiemeli, hogy
Kotvitska Anasztaszija, Igor Kotvickij volt ukrán parlamenti képviselő felesége 28 millió dollárt és 1,3 millió eurót próbált Magyarországon keresztül kivinni Ukrajnából, emiatt büntetőeljárás indult ellene.
A szerző szerint soha nem történt átfogó ellenőrzés az Ukrajnának juttatott több mint 110 milliárd dolláros amerikai támogatás felhasználásáról.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nyugat mindent tudott?
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.