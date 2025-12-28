Ft
volodimir zelenszkij nabu nép szolgája jurij kiszel korrupciós botrány orosz-ukrán háború

Újabb korrupciós botrány Zelenszkij körül: képviselőket fizettek le a szavazataikért

2025. december 28. 14:18

Rövid időn belül ez már a második nagy korrupciós botrány, amely közvetlenül Zelenszkij környezetét érinti – és tovább gyengítheti az ukrán elnök amúgy is megingott támogatottságát.

2025. december 28. 14:18
null

A The Kyiv Independent beszámolója szerint újabb súlyos korrupciós botrány bontakozik ki Volodimir Zelenszkij környezetében. Miközben az ukrán elnök Floridába utazott tárgyalásokra, 

az ukrán korrupcióellenes hatóságok egy olyan bűnszervezetet lepleztek le, amelynek tagjai parlamenti képviselők voltak, és a gyanú szerint pénzt fogadtak el a szavazataikért cserébe. 

A feltételezett pénzosztó, Jurij Kiszel, szoros kapcsolatban áll az elnöki körrel.

Az elmúlt napokban a nyomozók több razziát is tartottak Kijev kormányzati negyedében. 

Házkutatás zajlott az ukrán parlamentben, valamint Nép Szolgája párt székházában is. 

A műveletek középpontjában Jurij Kiszel irodája állt, aki a parlament közlekedési bizottságának elnöke. Tegnap az Index arról számolt be, hogy a parlamenti őrség – felsőbb utasításra hivatkozva – megpróbálta feltartóztatni a nyomozókat. 

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint az Állami Védelmi Hivatal emberei akadályozták őket a bejutásban, amit a kormányőrség tagadott, azzal érvelve, hogy csupán az azonosítás történt meg a rendkívüli biztonsági intézkedések miatt.

A NABU hivatalosan nem kommentálta az ügy részleteit, ugyanakkor kormánypárti körökben arról beszélnek, hogy a razziák összefügghetnek azzal: a hatóságok állítólag éveken át lehallgatták Jurij Kiszel irodáját. 

A gyanú szerint több alkalommal is itt adtak át készpénzt a kormánypárt egyes képviselőinek. 

Oknyomozó újságírók arra is felhívták a figyelmet, hogy Kiszel szoros baráti kapcsolatban állt Szerhij Szefirrel, Zelenszkij üzlettársával és egykori tanácsadójával. Mindannyian Krivij Rihből származnak, Kiszel és Szefir ráadásul ugyanazon az egyetemen tanultak.

Rövid időn belül ez már a második komoly korrupciós ügy, amely közvetlenül érinti Zelenszkij környezetét, és tovább ronthatja az elnök amúgy is meggyengült támogatottságát.

Ősszel már komoly visszhangot váltott ki, hogy az államfő egyik közeli munkatársa, Timur Mindics, a fő vádlottja lett az állami tulajdonú Energoatom körül kirobbant pénzmosási és sikkasztási ügynek. 

A mostani botrány újabb kérdéseket vet fel az ukrán vezetés hitelességével és az ország korrupcióellenes küzdelmének valódi eredményességével kapcsolatban.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. december 28. 15:22
Ne erőlködjetek! Háborúban a korrupció olyan mint szitában a lyuk. Soha nem volt háború korrupció nélkül, és ezután sem lesz. Ezt mindenki tudja, ezért nem is veszi komolyan senki. Amúgy meg honnan veszitek ezt az " amúgy is megingott támogatottságát" ? Ja, ezt írta a Pravda?
Válasz erre
0
0
zsuzsa-963
2025. december 28. 15:02
Слава Рассии!
Válasz erre
2
0
johngo
2025. december 28. 15:00
Az lenne a meglepő, ha valaki az ukránoknál nem lenne korrupt.
Válasz erre
2
0
bakafant-28
2025. december 28. 14:45
Tökéletesen érettek az EU - tagságra! Kell még valamit..?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!