Újabb korrupciós botrány Zelenszkij körül: képviselőket fizettek le a szavazataikért

Házkutatás zajlott az ukrán parlamentben, valamint Nép Szolgája párt székházában is.

A műveletek középpontjában Jurij Kiszel irodája állt, aki a parlament közlekedési bizottságának elnöke. Tegnap az Index arról számolt be, hogy a parlamenti őrség – felsőbb utasításra hivatkozva – megpróbálta feltartóztatni a nyomozókat.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint az Állami Védelmi Hivatal emberei akadályozták őket a bejutásban, amit a kormányőrség tagadott, azzal érvelve, hogy csupán az azonosítás történt meg a rendkívüli biztonsági intézkedések miatt.

A NABU hivatalosan nem kommentálta az ügy részleteit, ugyanakkor kormánypárti körökben arról beszélnek, hogy a razziák összefügghetnek azzal: a hatóságok állítólag éveken át lehallgatták Jurij Kiszel irodáját.