Zelenszkij elégedett: boldogan posztolt perzsául az Iránt ért csapás után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán fárszi, azaz perzsa írással posztolt egyet: „A közel-keleti és a perzsa-öbölbeli események gyorsan alakulnak. Sajnos Ukrajna nagyon jól tudja, mi történik” – írta. Hozzátette: „Bár az ukránok soha nem fenyegették Iránt, az iráni rezsim úgy döntött, hogy Putyin bűntársa lesz, és nemcsak a drónokat, hanem a technológiát is szállítja neki. Irán más fegyvereket is szállított Oroszországnak.”

Szerinte „összességében ebben a teljes körű háborúban az oroszok több mint 57 ezer Sahíd osztályú támadó drónt vetettek be népünk, városaink és energiainfrastruktúránk ellen. Más országok is szenvedtek a terrorizmustól. Ezért