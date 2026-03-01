Ft
volodimir zelenszkij irán egyesült államok ukrajna oroszország

Zelenszkij elégedett: boldogan posztolt perzsául az Iránt ért csapás után

2026. március 01. 10:06

Az ukrán elnök leadta szokásos szövegét a jóról és a rosszról. Nevetnénk, ha nem lennénk fölháborodva a magyar energiaellátás blokkolása miatt.

2026. március 01. 10:06
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán fárszi, azaz perzsa írással posztolt egyet: „A közel-keleti és a perzsa-öbölbeli események gyorsan alakulnak. Sajnos Ukrajna nagyon jól tudja, mi történik” – írta. Hozzátette: „Bár az ukránok soha nem fenyegették Iránt, az iráni rezsim úgy döntött, hogy Putyin bűntársa lesz, és nemcsak a drónokat, hanem a technológiát is szállítja neki. Irán más fegyvereket is szállított Oroszországnak.”

Szerinte „összességében ebben a teljes körű háborúban az oroszok több mint 57 ezer Sahíd osztályú támadó drónt vetettek be népünk, városaink és energiainfrastruktúránk ellen. Más országok is szenvedtek a terrorizmustól. Ezért 

igazságos, hogy az iráni népnek lehetőséget adjanak, hogy megszabaduljon a terrorista rezsimtől,

 és biztosítsa az Iránból származó terrorizmus által sújtott összes nemzet biztonságát”.

Hangsúlyozta: „Álláspontunk teljesen egyértelmű. Az emberi életek megmentése elsődleges fontosságú. Fontos megakadályozni a háború terjedését. Fontos, hogy az Egyesült Államok határozottan cselekedjen. Amikor Amerika elszánt, a globális bűnözők meggyengülnek. Ezt a megértést az oroszoknak is el kell fogadniuk.”

„Az emberek nem tudhatják a napot és az órát, de 

minden gonosz, terrorista cselekmény és a szomszédok elleni agresszió végül igazságos válaszra fog találni. 

Reméljük, hogy a Közel-Kelet végre biztonságosabb és stabilabb régióvá válik. E cél elérése érdekében már sokat tettek” – írta a diktatórikus eszközeiről hírhedt, Magyarország energiaellátását blokkoló ukrán vezető, aki úgy véli, hogy „Ukrajna készen áll arra, hogy bármely nemzetnek segítséget nyújtson a biztonság és az igazságosság növelésében, valamint a terrorista rezsimek visszaszorításában”.

Nyitókép: Petros Karadjias / POOL / AFP

 

