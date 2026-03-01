Új fejlemények az iráni háború ügyében: a G7-országok összehangolt fellépést ígérnek

Belső információk: így döntött Trump Irán bombázásáról
A tájékoztatók úgy jellemezték a műveletet Donald Trump elnöknek, mint egy magas kockázatú, magas hozamú forgatókönyvet.
Japán, az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és Kanada összetartanak.
Szoros koordinációban állapodtak meg a G7-országok külügyminiszterei az Irán elleni izraeli-amerikai támadások megindulása után. A japán külügyminisztérium tájékoztatása szerint a telefonos egyeztetésen
az Egyesült Államok áttekintést adott
a legutóbbi fejleményekről és a további kilátásokról.
A G7-csoport – amelynek tagja Japán, az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és Kanada – a továbbiakban is összehangolt fellépést ígért. A japán külügyminiszter, Motegi Tosimicu közölte: Tokió a nemzetközi közösséggel együttműködve „minden szükséges diplomáciai erőfeszítést” megtesz Irán ügyében.
Az Európai Unió is rendkívüli egyeztetést tart. Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő,
Kaja Kallas vasárnapra virtuális ülést hívott össze az EU-tagállamok külügyminisztereinek részvételével,
hogy megvitassák az iráni helyzetet és a „gyorsan eszkalálódó közel-keleti eseményeket”.
Ezt is ajánljuk a témában
A tájékoztatók úgy jellemezték a műveletet Donald Trump elnöknek, mint egy magas kockázatú, magas hozamú forgatókönyvet.
Az Európai Tanács elnöke, António Costa a közösségi médiában elítélte az iráni támadásokat, amelyek szerinte veszélyes katonai eszkalációt jelentenek a térségben.
Az uniós vezetők korábban az Egyesült Államokat és Izraelt is maximális önmérsékletre szólították fel.
Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter „katonai eszkalációs spirál” veszélyére figyelmeztetett.
Időközben az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio lemondta hétfőre tervezett izraeli látogatását. A washingtoni külügyminisztérium a döntést a „jelenlegi körülményekkel” indokolta.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Vahid Szalemi