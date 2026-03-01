Ft
03. 01.
vasárnap
háború olaszország olaj G7 irán franciaország japán németország egyesült államok

Új fejlemények az iráni háború ügyében: a G7-országok összehangolt fellépést ígérnek

2026. március 01. 07:46

Japán, az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és Kanada összetartanak.

2026. március 01. 07:46
null

Szoros koordinációban állapodtak meg a G7-országok külügyminiszterei az Irán elleni izraeli-amerikai támadások megindulása után. A japán külügyminisztérium tájékoztatása szerint a telefonos egyeztetésen 

az Egyesült Államok áttekintést adott 

a legutóbbi fejleményekről és a további kilátásokról.

A G7-csoport – amelynek tagja Japán, az Egyesült Államok, Németország, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia és Kanada – a továbbiakban is összehangolt fellépést ígért. A japán külügyminiszter, Motegi Tosimicu közölte: Tokió a nemzetközi közösséggel együttműködve „minden szükséges diplomáciai erőfeszítést” megtesz Irán ügyében.

Az Európai Unió is rendkívüli egyeztetést tart. Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, 

Kaja Kallas vasárnapra virtuális ülést hívott össze az EU-tagállamok külügyminisztereinek részvételével, 

hogy megvitassák az iráni helyzetet és a „gyorsan eszkalálódó közel-keleti eseményeket”.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa a közösségi médiában elítélte az iráni támadásokat, amelyek szerinte veszélyes katonai eszkalációt jelentenek a térségben. 

Az uniós vezetők korábban az Egyesült Államokat és Izraelt is maximális önmérsékletre szólították fel.

 Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter „katonai eszkalációs spirál” veszélyére figyelmeztetett.

Időközben az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio lemondta hétfőre tervezett izraeli látogatását. A washingtoni külügyminisztérium a döntést a „jelenlegi körülményekkel” indokolta.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Vahid Szalemi

istvanpeter
2026. március 01. 09:56
Gyakorlatilag ma már nem titok, hogy az iszlám az egész világ meghódítására készül. Ezért szigorú ellenőrzés és korlátozás alá kellene vonni őket, csak az a nagy gond, hogy az évszázad végére a lakosság számát illetően is, fölénybe fognak kerülni.
MaBaker
2026. március 01. 09:42
Izraelért bármikor bármit... Sokkal inkább mint a saját országért
Interista
2026. március 01. 08:55
"Az Európai Tanács elnöke, António Costa a közösségi médiában elítélte az iráni támadásokat, amelyek szerinte veszélyes katonai eszkalációt jelentenek a térségben. " Miért, az Ukrajnában dúló háború nem jelent veszélyes eszkalációt? Főleg annak fényében, hogy a libsik egyfolytában háborúzni akarnak az oroszok ellen. A szopóágon lévő ukránok meg több ízben fenyegették meg Magyarországot. "2 nap alatt a Balatonnál vannak". "
tapir32
2026. március 01. 08:36
Minden tisztességes ember elítéli a hazájára kezet emelő Magyar Pétert és bandáját.
