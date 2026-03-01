Új fejlemények az iráni háború ügyében: a G7-országok összehangolt fellépést ígérnek

Szoros koordinációban állapodtak meg a G7-országok külügyminiszterei az Irán elleni izraeli-amerikai támadások megindulása után. A japán külügyminisztérium tájékoztatása szerint a telefonos egyeztetésen

az Egyesült Államok áttekintést adott

a legutóbbi fejleményekről és a további kilátásokról.