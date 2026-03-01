Magyarország a magyarok Izraele. Sok európainak ilyenje már nincs a bevándorlás miatt

Ez gyávaság volt, erénynek álcázva. Legtöbben elkerültük a többségében fekete lakosságú környékeket, nem jártunk oda, és természetesen nem is laktunk ott, mert pontosan tudtuk, hogy azok a helyek erőszakosak. Tudtuk, hogy sok ott élő fekete gyűlöl minket, és könnyű célpontnak tekintenek minket a bűnözők.

Mi, középosztálybeli, képzett fehérek gondoskodtunk arról, hogy biztonságosabb, túlnyomórészt fehér környékeken éljünk, miközben elítéltük azokat a fehér munkásosztálybeli embereket, akik nem voltak elég körültekintőek ahhoz, hogy elfordítsák a tekintetüket a csúnya igazságtól, és befogják a szájukat.

Ma Amerikában, a Nagy Woke Ébredés (Great Awokening – szójáték, a vallási nagy ébredések, a Great Awakening mentén – a ford.) után új faji problémával kell szembenéznünk. A Nagy Woke Ébredés után, amely 2010 körül kezdődött és Donald Trump 2024-es újraválasztásáig tartott, a média, az egyetemek és az amerikai élet minden intézménye azt tanította a fiatal fehéreknek, különösen a fehér férfiaknak, hogy ők egyedülállóan gonoszak. Hogy ők minden baj forrása Amerikában. Hogy életük célja az, hogy bűnbakok legyenek a fekete Amerika kudarcaiért.

Sokan közülük nemcsak elutasították ezt a gonosz narratívát – ami jó dolog –,

hanem túlkompenzálták azzal, hogy valódi rasszistákká váltak, akik nem szégyellik bigottságukat.

Őszintén szólva, az én korombeli idősebb emberek is részben felelősek ezért a szörnyű fejleményért. Láttuk, vagy látnunk kellett volna, mi történik, de nem mondtunk semmit, részben attól való félelmünkben, hogy rasszistának neveznek minket, részben pedig attól való félelmünkben, hogy valóban rasszisták vagyunk. Ezek a gyerekek úgy nőttek fel, hogy látták, hogy a liberális fehérek is csatlakoztak a velük szembeni bigottsághoz, és túl sok konzervatív fehér közülünk hallgatott, túl szégyellős volt megszólalni, vagy zavarba került emiatt.

Rájöttem, hogy nekem, mint külföldinek, könnyű látni a migránsok által elkövetett bűncselekmények és a diszfunkciók problémáit Európában, és kimondani, ami nyilvánvaló. Nem Európában nőttem fel, ezért nem szívtam magamba a burzsoá tabukat, amelyek tiltják, hogy észrevegyem ezeket a dolgokat. De amikor valami hasonló történt Amerikában az én életem során, részben a migránsokkal, de főleg a bennszülött fekete lakossággal kapcsolatban, az olyan emberek, mint én, úgy viselkedtek, ahogy ma a „tiszteletre méltó” európaiak: elfordítottuk a tekintetünket, befogtuk a szánkat, és lenéztük a fehér munkásosztály bigottságát.

Ez nem vált be Amerikának. És tönkre fogja tenni Európát – sőt, máris tönkreteszi Európát. Azok a született európaiak, akik ezt észreveszik és hangot adnak neki, társadalmi és büntetőjogi szankciókkal szembesülnek.

Azok az európai vezetők, mint Orbán Viktor, akik látják, mi történt Nagy-Britanniával és Nyugat-Európával, és akik a saját országuk békéjének megőrzése érdekében küzdenek a zavargásokat okozó migránsok kizárásával, szembesülniük kell a militáns brüsszeli technokraták teljes erejével.

Jelenleg Magyarország a magyarok Izraele. Szlovákia a szlovákok Izraele, Csehország a csehek Izraele. Lengyelország a lengyelek Izraele. És így tovább. Ha meg tudják tartani. Ahhoz, hogy megőrizzék, a közép-európaiaknak – mind a vezetőknek, mind a választóknak – soha nem szabad olyanokká válniuk, mint 1971-ben Cleveland atya, Michael, és kortársai (beleértve a pápát is), akik nem voltak hajlandók „meghatározni a problémát”.

Bécsben egy török muszlim városi képviselő, a Szocialista Párt tagja, elítéli azt a javaslatot, hogy emlékművet állítsanak III. Sobieski János királynak, a lengyel uralkodónak, aki 1683-ban a keresztény seregeket győzelemre vezette az ostromló oszmán erők ellen. A képviselő „iszlamofóbnak” nevezi a javaslatot – mintha a bécsi embereknek akkoriban nem lett volna okuk félni az őket meghódítani próbáló iszlám seregektől!

A tanácsos tiltakozása felháborítóan sértő, és ha a mögötte álló gondolkodásmódot nem győzik le, akkor a szultán leszármazottai békésen megvalósíthatják azt, amit a hadseregei nem tudtak.

Európa „tiszteletreméltó” liberálisai és konzervatívjai jobb, ha nem hagyják az úgynevezett „szélsőjobboldalra” Bécs kultúrájának és örökségének védelmét. Ha mégis ezt teszik, akkor ezek a félénk középosztálybeli európaiak részben felelőssé válnak, ha egy valóban rasszista szélsőjobboldal lép fel, hogy megtegye azt, amit minden józan gondolkodású hazafi tenne: megvédje a környéket és a hazát azoktól, akik felismerhetetlenül meg akarják változtatni.

A bécsieknek van ilyen problémájuk. A budapestieknek nincs. Az európaiaknak meg kell kérdezniük maguktól, hogy miért.