„Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bejelentette, hogy a birtokába került a Medián valódi januári felmérése, amely köszönőviszonyban sem volt a cég által publikált felméréssel. Egyértelműen kiderült: Hann Endréék meghamisították a valós adatokat. A Medián sajtóban publikált számai szerint ugyanis a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon állt. A valódi, vagyis a nem kozmetikázott felmérés alapján azonban a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt.

Ezzel gyakorlatilag a kör bezárult, lebuktak, nincs ezen mit szépíteni. Ebben a helyzetben érkezett meg a baloldal humoristája, Kunhalmi Ágnes, aki jó érzékkel a következő posztolta a Facebook-oldalán: