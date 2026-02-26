Ft
02. 26.
csütörtök
deák dániel medián fidesz elemző

Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)

2026. február 26. 17:18

„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.

2026. február 26. 17:18
null

Nagy leleplezést ígért közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „eljutott hozzám egy botrányos dokumentum, ami teljesen meg fogja változtatni a politikai napirendet”.

Ígérete szerint ezt február 26-án, csütörtökön 17 órakor nyilvánosságra hozza.

Annyit elmondok előre, hogy egy közéleti ikon szavahihetősége, talán az egész karrierje ma végérvényesen bedől” 

– húzta alá az elemző.

A saját számait is meghamisította a Medián

Mint kiderült, az elemző megszerezte a Hann Endre vezette Medián közvélemény-kutató januári valódi méréseit A leleplező videóban elhangzott, hogy 

a Medián az előző hónapban nem a valódi méréseit publikálta, hanem meghamisította.

Deák felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor 

a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt.

Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről” – húzta alá.

Az elemző arra is rámutatott, ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta. És itt nem egy „ártatlan csínyről van szó!”

Deák emlékeztetett, hogy a Medián kutatások a Tisza párt fő kampányeszköze a többi ellenzéki párttal szemben. „Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába. Ez bizony csalás!” – szögezte le a szakértő.

A leleplező videót alább tekintheti meg:

Az említett táblázatokat alább tekintheti meg:

Orbán Viktor is kinevette Hann Endre számait

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Medián szerint február végére húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, és ironikus megjegyzést tett az intézet vezetőjére. 

Legjobb humorista: Hann Endre”

– olvasható a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött képen. „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!” – tette hozzá Orbán Viktor.

 Nyitókép: Képernyőfotó

OneiroNauta
•••
2026. február 26. 19:10 Szerkesztve
Ez ugyanaz a Hahn és Medián, aki az előző két választáson is temette a FIdeszt, csak szólok... :D Annyira is kell komolyan venni.
Válasz erre
0
0
nagymacska44
2026. február 26. 19:08
Mondjuk én nagyobb durranásra számítottam. Kinek újdonság az, hogy hazudik a Medián?
Válasz erre
0
0
alex44
2026. február 26. 18:59
Na jól van vezet a Fradi,hanndabandi meg lebukott:)
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2026. február 26. 18:59
Hann- ném mit hazudozott össze?...DDD
Válasz erre
2
0
