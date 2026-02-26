Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)

a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt.

Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről” – húzta alá.

Az elemző arra is rámutatott, ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta. És itt nem egy „ártatlan csínyről van szó!”

Deák emlékeztetett, hogy a Medián kutatások a Tisza párt fő kampányeszköze a többi ellenzéki párttal szemben. „Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába. Ez bizony csalás!” – szögezte le a szakértő.

