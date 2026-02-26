Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)

Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
Nagy leleplezést ígért közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, „eljutott hozzám egy botrányos dokumentum, ami teljesen meg fogja változtatni a politikai napirendet”.
Ígérete szerint ezt február 26-án, csütörtökön 17 órakor nyilvánosságra hozza.
Annyit elmondok előre, hogy egy közéleti ikon szavahihetősége, talán az egész karrierje ma végérvényesen bedől”
– húzta alá az elemző.
Mint kiderült, az elemző megszerezte a Hann Endre vezette Medián közvélemény-kutató januári valódi méréseit A leleplező videóban elhangzott, hogy
a Medián az előző hónapban nem a valódi méréseit publikálta, hanem meghamisította.
Deák felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor
a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt.
Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről” – húzta alá.
Az elemző arra is rámutatott, ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta. És itt nem egy „ártatlan csínyről van szó!”
Deák emlékeztetett, hogy a Medián kutatások a Tisza párt fő kampányeszköze a többi ellenzéki párttal szemben. „Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába. Ez bizony csalás!” – szögezte le a szakértő.
A leleplező videót alább tekintheti meg:
Az említett táblázatokat alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Medián szerint február végére húsz százalékra nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben. A közvélemény-kutatást Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, és ironikus megjegyzést tett az intézet vezetőjére.
Legjobb humorista: Hann Endre”
– olvasható a kormányfő Facebook-oldalára feltöltött képen. „Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!” – tette hozzá Orbán Viktor.
Zseniális megjegyzést tett a kormányfő.