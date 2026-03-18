„pénzéhes kamuizének” nevezve a Mediánt, és azzal vádolva, hogy szándékosan próbálja elhitetni az országgal a DK gyengeségét.

A személyes találkozás után azonban kútba esett az üzlet: A DK a pofátlan keretek miatt – több tízmillió forinttal meghaladta volna az ár más kutatócégekét – az ajánlatot visszautasította. Láthatjuk, itt sem a valóság méretett volna meg, hanem az, tud-e a Medián olyan – torz – kutatás készíteni, melynek révén jó eredmény jönne ki a DK számára, átverve a választókat. Szóval itt is a bohóckodás játszotta volna a főszerepet.

Persze a közvélemény-kutató szakmában vannak más viccmesterek is. László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint, ha egy jól működő, egyszerű parlamenti demokráciában élnénk, akkor az eltelt egy év tendenciáját látva csak az lenne a kérdés, hogy a Tisza mekkora többséggel nyer. László Róbert piros orrú komédiás szerint nyilván az lehet az egyszerű, jól működő parlamenti demokrácia, ahol a képviselők hazudnak, hazudnak és hazudnak, mint Magyar Péter az elmúlt esztendőben tette folyamatosan.

Ilyeneket mondott, sorolom: „Dehogy leszek politikus! Dehogy leszek európai parlamenti képviselő! Dehogy veszem föl az európai parlamenti mandátumot! Dehogy szavazzuk meg a magyar gazdákat tönkretevő Mercosur-egyezményt! Dehogy hallgattam le a feleségemet! Dehogy dobtam a Dunába a telefont! Dehogy támogatjuk, hogy a Magyarországnak járó uniós pénzeket elvegyék! Dehogy szavazzuk meg az olcsó orosz energiáról való leválást! Dehogy nyúltam a tálcán lévő kábítószerhez! Dehogy küldenénk fegyvert, pénzt és katonát Ukrajnába! Dehogy Ukrajna érdekeit képviselem Magyarország érdekeivel szemben! Dehogy, dehogy, dehogy. És a sort folytathatnánk.

Végül még egy mondat a komikus kutatóról. Bandi bácsi szerint „teljes mértékben kizárt”, hogy a kormányoldalhoz köthető intézetek által közölt, jelentős Fidesz-vezetést mutató adatok közel állnának a valósághoz. Ebbe a teljesen félrevezető buborékba akarják begyömöszölni a manipulációs kerekasztal ellenzéki intézetei a magyarokat. Ők jól keresnek vele, a többség pedig jót nevet rajtuk.