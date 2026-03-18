medián hann endre tisza párt Magyar Péter magyar Békemenet dk

Hann Endre nagy viccmester, ezt eddig is tudtuk – de most azért kicsit elvetette a sulykot

2026. március 18. 18:50

Az abszolút többség egyáltalán nem szeretne kormányváltást.

2026. március 18. 18:50
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Esze semmi, fogd meg jól! – mulattat a nyolcvanas évek filmvígjátékának sokat idézett címe. Azt nem mondom, hogy a közvélemény-kutató humorista, Hann Endre is nyugodtan viselhetné ezt a minősítést. Nem lenne ugyanis teljesen megalapozott, mert Bandi bácsi csak eljátssza, hogy nincs esze – noha van, csak rosszra használja.

A mai Népszavában például azzal tágítja az olvasók fejlét, hogy

„Ha egy normális, demokratikus választási folyamat áll előttünk, akkor egyértelműen ki merem jelenteni, hogy a Tisza Pártnak van esélye a győzelemre.”

Ezzel a bohóctréfával felérő mondattal több baj is van. Például az, hogy normális-e a demokrácia? Mert ha igen, akkor ugye a Tiszának április 12-én annyi. Ha pedig nem normális, akkor hiába nyer a Tisza, győzelmük nem lenne jogérvényes. Ám egy humorista mindig fordítva látja a világot, azaz a demokratikus választást nem látja normálisnak, végképp nem demokratikusnak. Ergo kétségbe vonja a Tisza Párt győzelmi esélyeit, miközben ő – mint „pártatlan” kutató – pont az ellenkezőjét akarja a fejekbe sulykolni. Fogalmazzunk tapintatosan: nem sikerült.

Van még egy korszakos állítása Bandi bácsinak. Jelesül az, hogy 

„Egy-két éves távlatban a magyar társadalom abszolút többsége kormányváltást szeretne”.

 Az előző főcím után ezt is kiemelt helyen, alcímben hozta a Népszava. Amivel azt is mondja, hogy

most, 25 nap múlva az abszolút többség egyáltalán nem szeretne kormányváltást. 

Április 12-e pedig már itt van a nyakunkon. Aki persze már most akarja messzire látni a kormánykeréktől Orbán Viktort, az nem biztos, hogy észreveszi a mondatba bújtatott stiklit. Csak azon csüng a szeme, hogy az abszolút többség kormányváltást szeretne. És elégedetten kábítja magát, hogy már Hann Endre is megmondta, hogy az ellenzék fog nyerni.

Persze volt, amikor keményebb volt a csata, de ha hátrább lépve figyelted, az is nagyon szánalmas volt, és az sem a valóságról szólt. A DK-s Molnár Csaba volt az, aki keményen támadta az intézetet, 

„pénzéhes kamuizének” nevezve a Mediánt, és azzal vádolva, hogy szándékosan próbálja elhitetni az országgal a DK gyengeségét. 

A személyes találkozás után azonban kútba esett az üzlet: A DK a pofátlan keretek miatt – több tízmillió forinttal meghaladta volna az ár más kutatócégekét – az ajánlatot visszautasította. Láthatjuk, itt sem a valóság méretett volna meg, hanem az, tud-e a Medián olyan – torz – kutatás készíteni, melynek révén jó eredmény jönne ki a DK számára, átverve a választókat. Szóval itt is a bohóckodás játszotta volna a főszerepet. 

Persze a közvélemény-kutató szakmában vannak más viccmesterek is. László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint, ha egy jól működő, egyszerű parlamenti demokráciában élnénk, akkor az eltelt egy év tendenciáját látva csak az lenne a kérdés, hogy a Tisza mekkora többséggel nyer. László Róbert piros orrú komédiás szerint nyilván az lehet az egyszerű, jól működő parlamenti demokrácia, ahol a képviselők hazudnak, hazudnak és hazudnak, mint Magyar Péter az elmúlt esztendőben tette folyamatosan.

Ilyeneket mondott, sorolom: „Dehogy leszek politikus! Dehogy leszek európai parlamenti képviselő! Dehogy veszem föl az európai parlamenti mandátumot! Dehogy szavazzuk meg a magyar gazdákat tönkretevő Mercosur-egyezményt! Dehogy hallgattam le a feleségemet! Dehogy dobtam a Dunába a telefont! Dehogy támogatjuk, hogy a Magyarországnak járó uniós pénzeket elvegyék! Dehogy szavazzuk meg az olcsó orosz energiáról való leválást! Dehogy nyúltam a tálcán lévő kábítószerhez! Dehogy küldenénk fegyvert, pénzt és katonát Ukrajnába! Dehogy Ukrajna érdekeit képviselem Magyarország érdekeivel szemben! Dehogy, dehogy, dehogy. És a sort folytathatnánk. 

Végül még egy mondat a komikus kutatóról. Bandi bácsi szerint „teljes mértékben kizárt”, hogy a kormányoldalhoz köthető intézetek által közölt, jelentős Fidesz-vezetést mutató adatok közel állnának a valósághoz. Ebbe a teljesen félrevezető buborékba akarják begyömöszölni a manipulációs kerekasztal ellenzéki intézetei a magyarokat. Ők jól keresnek vele, a többség pedig jót nevet rajtuk. 

Csak a tiszások esnek pofára a végén és csalást ordibálnak majd. Pedig nem a választáson csalnak, ahogy korábban se tették. Hanem azok, akik belelovallták őket abba, hogy győzhetnek. Magyar Péterrel, Zelenszkijjel és Brüsszellel az élen.  

Esze semmi, fogd meg jól, bukkan föl ismét a vígjáték címe. 

A magyarok tömegei ugyanis inkább a Békemeneten vonulnak, mint hogy a nagy nevettetőket olvasnák. 

***

(Fotó: Hann Endre Facebook-oldala) 

 

