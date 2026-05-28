Az akaszt fel, aki megkoronáz – kiakadtak a rajongók az új Csillagok háborúja-filmre

„Át lettem verve. Fizetem a brutál drága Disney+-t, hogy meg tudjam nézni az általam kedvelt sorozatokat, erre lehúznak egy mozijegy árával egy olyan produkcióért, amely meg sem ugorja A mandalóri színvonalát, illetve gond nélkül beilleszthették volna a szériába is plusz epizódként” – fogalmazta meg ennél jóval kevésbé cizelláltan a felháborodását egy hozzászóló a Letterboxd nevű filmes portálon. A kritikusok pedig szintén össztűz alá vették A mandalóri és Grogut, bár ha valamivel nem lehet vádolni az új Csillagok háborúja-kalandot, akkor az, hogy zsákbamacskát árulna.

A televíziós sorozat a lehető legjobbkor debütált, 2019-ben egy hónappal azelőtt mutatták be az első részt, hogy az új trilógia záróepizódja, a Skywalker kora nézők millióit ábrándította ki. A mandalóri a televíziós produkcióhoz mérten enyhén szólva is brutális látványvilágával, a menő címszereplőjével, az általa pártfogolt – mindenki által Baby Yodának hívott –, szuper aranyos Groguval visszaadta a reményt a rajongóknak. Amikor pedig jött a járvány, oázisként hatott a sivatagban, hogy külcsín tekintetében méregdrága mozifilmeket idéző Csillagok háborúja-sztorikat nézhetünk a nappalink fogságában.