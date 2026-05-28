disney csillagok háborúja Mandalóri sci-fi

Az akaszt fel, aki megkoronáz – kiakadtak a rajongók az új Csillagok háborúja-filmre

2026. május 28. 09:01

Nagyobb, hosszabb és vágatlan, állt annak idején a South Park mozifilmjének plakátján, és ugyanez igaz az új egész estés Star Wars-kalandra is. A mandalóri és Grogu épp azt nyújtja, amit ígér, mégis sokaknak okozott csalódást.

Német Dániel

Át lettem verve. Fizetem a brutál drága Disney+-t, hogy meg tudjam nézni az általam kedvelt sorozatokat, erre lehúznak egy mozijegy árával egy olyan produkcióért, amely meg sem ugorja A mandalóri színvonalát, illetve gond nélkül beilleszthették volna a szériába is plusz epizódként” – fogalmazta meg ennél jóval kevésbé cizelláltan a felháborodását egy hozzászóló a Letterboxd nevű filmes portálon. A kritikusok pedig szintén össztűz alá vették A mandalóri és Grogut, bár ha valamivel nem lehet vádolni az új Csillagok háborúja-kalandot, akkor az, hogy zsákbamacskát árulna. 

A televíziós sorozat a lehető legjobbkor debütált, 2019-ben egy hónappal azelőtt mutatták be az első részt, hogy az új trilógia záróepizódja, a Skywalker kora nézők millióit ábrándította ki. A mandalóri a televíziós produkcióhoz mérten enyhén szólva is brutális látványvilágával, a menő címszereplőjével, az általa pártfogolt – mindenki által Baby Yodának hívott –, szuper aranyos Groguval visszaadta a reményt a rajongóknak. Amikor pedig jött a járvány, oázisként hatott a sivatagban, hogy külcsín tekintetében méregdrága mozifilmeket idéző Csillagok háborúja-sztorikat nézhetünk a nappalink fogságában. 

A mandalóri és Grogu
A mandalóri és Grogu. (Forrás: Fórum Hungary)

Aztán véget értek a mézeshetek.

A Disney nyilván mindig is szélsőségesen kapitalista modellt követett, a siker hatására orrba-szájba elkezdték gyártani az újabb és újabb Star Wars-sorozatokat, mondhatnám, hogy hullámzó minőségben, de valójában általában nem is fodrozódott a víz felszíne, a többségük unalmas és lapos volt. A tömegtermeléssel pedig elérték, hogy sok olyan rajongó is egyre nagyobb apátiába süllyedve nézze ezeket, akik korábban beleborzongtak a Csillagok háborúja taktusaiba. 

És mindennek következtében olyasmi történt, 

amiről nem gondoltuk volna korábban, hogy megeshet. 

Mozikba került hét hosszú év után egy Star Wars-film, és mégsem lehetett a levegőben azt érezni, hogy eseményszámba menő premierről van szó. A Burger Kingben elkezdtek árulni a címszereplőkkel díszített poharakat, de egyébként nem kellett különösen kő alatt élni ahhoz, hogy valakinek elmenjen a füle mellett, Lucas világa megint visszatért a nagyvászonra.

A film az első hétvégén szép, de azért nem kiugró nézőszámokat hozott, mindez pedig annak tudható be, hogy a Disney a saját csapdájába esett. Egyrészt sokan valószínűleg kiégtek a töméntelen mennyiségű sorozat után, másrészt szokás mondani, hogy ugyanaz akaszt fel, aki korábban megkoronázott. Azok, akik imádták A mandalórit a mozifilmes látványvilága miatt, most valóban úgy érezhetik, 

hogy semmi extrát nem kaptak a nagyvásznon. 

Ami egyébként nyilván nem igaz, elköltöttek több mint százhatvanmillió dollárt az egész estés etapra, könnyen belátható, ha egy-egy epizód is ennyibe fájt volna, már régen csődbe ment volna a Disney. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy néhány grandiózus akciójelenetet leszámítva nem sokban különbözik attól, mintha egy dupla rész a streamingen debütált volna. 

És sokan kifogásolják azt is, hogy a sztori nem éppen nagyszabású, sőt, egyáltalán nem az. Dióhéjban arról van szó, hogy a címszereplőknek fel kell kutatniuk az Új Köztársaság megbízásából Jabba fiát információkért, aztán nyilván egyre komolyabb kalandokba keverednek, de valójában nem történik semmi olyasmi, ami átírná vagy új megvilágításba helyezné a kánont. Ahogy lényegében a sorozatra is igaz volt; a sisakos fejvadász mindig különféle küldetéseket teljesített, és bár volt az évadokban egy átfogó sztoriszál, lényegében random sorrendben is élvezhetőek lennének az egyes epizódok. 

Mondhatni,  a Disney ezúttal szembement a tipikus kapitalista logikával,  miszerint feltétlenül még nagyobbat kell durrantani, előrángatni egy korábbinál is hatalmasabb szupergonoszt, vagy megismételni korábban látott eseményeket még lehengerlőbben – miként tették azt a harmadik trilógia esetében, vagy teszi azt jelenleg is a Marvel vagy az Avatar. Mondhatni, 

mertek kicsik lenni,

és szimplán elmesélni ismerős szereplőkkel és helyszínekkel egy olyan történetet, amely nem árnyalja ezt a világot, hanem játszótérként tekint rá.

Viszont ez a játszótér még mindig izgalmasabb, mint amilyeneket a képregényfranchise-ok építenek, nem véletlen, hogy az utóbbiakat megvető Martin Scorsese is szerepet vállalt benne. Igaz, csak egy lényt megszólaltatva, amiről mi persze le is maradunk, ha magyar nyelven nézzük a mozit, miként szinkronos verzióban Pedro Pascal sem dolgozik meg a pénzért, hiszen alig egy percre veszi le a sisakját. Viszont a karaktere még mindig menő, 

Grogu továbbra is aranyos, amire az alkotók gátlástalanul rá is játszanak, szerencsétlen két lépést nem képes úgy megtenni, hogy a nézéséből és a járásából ne áradjon a cukiság.

Mindez a cinikus nézőkből akár ellenérzést is kiválthat, de összességében értem is a fanyalgó rajongókat, meg nem is. Hiszen, ha van olyan film, ami pontosan azt kínálja, mint amit ígér, A mandalóri és Grogu biztosan azok közé tartozik. Nyilván izgalmasabb lett volna, ha sikerül új színt adni a sorozathoz, de a nagy kísérletezés könnyen visszafelé is elsülhetett volna. Az pedig senkinek sem hiányzik, hogy még többet veszítsen a renoméjából a Csillagok háborúja.

 

A mandalóri és Grogu – amerikai fantasy, kalandfilm. Május 21-től a Fórum Hungary forgalmazásában országszerte a mozikban. 

 

Nyitókép: A mandalóri és Grogu. (Fórum Hungary)

 

 

 

hakapeszim
2026. május 28. 11:16
Én már nagyon régóta nem szeretem a Star Wars - t. Akkor, a '80 - as évek elején volt egy varázsa, de már nem is tudom követni. A sci-fi - t szeretem, de a SW nem az, hanem fantasy.
nempolitizalok-0
2026. május 28. 11:08
ben2 2026. május 28. 09:56 • Szerkesztve Nekem tetszett. Ugyanakkor a tököm tele van a mindenszarista fanyalgókkal, hogy az az igazi "fan", akinek minél kevesebb Star Wars film tetszik." Egyetértek. Pld. Az Alien esetében a szinte tök ugyanolyan 4. rész után végre váltottak (Prometheus) és csináltak egy 2 részt is. A fanok persze jól lehúzták, ők azt akarták látni amit az első 4-ben. Meg is csinálták, de szerintem ezt már a fanok sem nagyon nézték meg.
strz-123
2026. május 28. 10:03
" Az pedig senkinek sem hiányzik, hogy még többet veszítsen a renoméjából a Csillagok háborúja." Ahhoz a generációhoz tartozom, aki az első Star Wars filmet a mozis megjelenés pillanatában látta a rendszerváltás előtt. Akik akkora Star Wars fanok voltak, hogy szinte BÁRMIRE ki voltak éhezve ami ebből a világból megjelent. Ez az a generáció, akik segítségével a Disney az első saját Star Wars filmjén 1,5 milliárdot kaszált. Mindenki a moziban ült. Innen sikerült elérni azt, hogy bár a családnak van Disney+ előfizetése, de az utolsó Star Wars sorozatokat már meg sem néztem. És nem csak én. A Disney a borzasztóan bugyuta forgatókönyveivel elérte, hogy százmilliókat veszít minden filmen, és hat vagy nyolc éve ez az első film amit moziba mertek küldeni. Lehetett volna keresni milliárdokat minden filmmel, inkább WOKE okokból veszítenek százmilliókat. Ez minden csak nem kapitalista logika. A STAR WARS PEDIG EGY JÓ IDEJE HIVATALOSAN HALOTT a nézők számára. Valami, amin kínosan nevetséges.
ben2
2026. május 28. 09:56 Szerkesztve
Nekem tetszett. Jó volt a látványvilág (nem csak technikai, hanem production design szempontból is), jó volt, hogy visszanyúltak az eredeti filmek stop-motion és bábozós világához, jók voltak az easter eggek. Ha ezt a filmet a 80-as években láttuk volna, a hajunkat eldobjuk a gyönyörűségtől. Most meg nem tudnak olyan Star Wars tartalmat gyártani, hogy valaki ne fikázná. Lehet velem van a baj, hogy nem vallásként nézek Star Wars filmeket, hanem részben nettó szórakozásból, részben nosztalgiából. 7 évesen láttam a New Hope-t és az életemet alapvetően meghatározó élmény volt. Ugyanakkor a tököm tele van a mindenszarista fanyalgókkal, hogy az az igazi "fan", akinek minél kevesebb Star Wars film tetszik. Igen, vannak jobb és vannak gyengébb Star Wars filmek és sorozatok. Ahogy általában vannak jobb és gyengébb filmek és sorozatok. Na és? Nem tetszik, ne nem nézed. Ennyi. Miért kell minden szarból társadalmi mozgalmat kreálni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!