04. 18.
szombat
A Disney felvázolta a Csillagok háborúja jövőjét, és nincs feltétlenül okunk ujjongani

2026. április 18. 16:02

Új szakember veszi át a Lucasfilmet, és a most debütált sorozata alapján nem biztos, hogy képes helyreállítani a Star Wars renoméját. A Csillagok háborúja világában játszódó Maul – Árnyak mesterének ugyan számos erénye van, de meg is ismétel több olyan hibát, ami miatt sokan elhidegültek a teljes franchise-tól.

Német Dániel

Nem gondoltam volna, hogy eljön az idő, amikor a Csillagok háborúja jól ismert dallamait meghallva nem kellemes bizsergés, hanem hidegrázás jár át, de mióta a Disney-hez kerültek a jogok, sikeresen elérték ezt. Az új trilógia igencsak erőteljesen gondoskodott erről, de a kegyelemdöfést a számtalan sorozat vitte be: A Mandalóri még annak ellenére is visszahozta a nosztalgiámat, hogy szinte végig a rajongók öncélú kiszolgálására törekedett, a többi széria azonban igencsak untatott, sőt, olykor kifejezetten kínosnak hatott. Egyedül az Andor próbálkozott azzal, hogy új oldalát mutassa meg ennek az univerzumnak, megértem, hogy sokan szeretik, de nekem a rideg stílusából teljes mértékben hiányzott a varázslat. 

Csillagok háborúja: Maul – Árnyak mestere. (Forrás: Disney+)

A Disney fantáziátlanságát pedig jól illusztrálja, hogy egyre-másra hoznak vissza korábban elhalálozott szereplőket. 

Ez Boba Fett esetében nem zavart, a fejvadász ugyan A Jedi visszatérben belezakózott a sarlakk gyomrába, de mint kiderült, a szörnyeteg nem tudta megemészteni, így sikerült kikászálódnia onnan. Ha Jónás esetében elfogadom, hogy túlélte a cethal fogságában, akkor ebbe a fantasyvilágba is belefér. Palpatine császár feltámadása A Skywalkerek korában viszont arcpirítóra sikeredett, és ha valaki azt hitte, mindezt nem lehet alulmúlni, akkor a most debütált animációs sorozattal a Disney röhögve prezentálta, hogy 

dehogynem. 

Kevés jó dolgot lehet említeni a Baljós árnyak kapcsán, de Darth Maul, ha feleannyi karizmával sem bírt, mint Darth Vader, azért elég menő főgonosz volt. És a Csillagok háborúja-franchise-ban talán neki jutott a legkegyetlenebb és legemlékezetesebb haláljelenet: Qui-Gon Jinn és Obi-Wan Kenobi nemes egyszerűséggel kettévágta, majd a szétszakadt test egy akna mélyére zuhant. 

Ezt azért csak nem lehet túlélni, gondolhatnánk logikusan, de úgy tűnik mégis, miként megtudtam, ez nem is most derült ki, hanem már az általam sosem nézett A klónok háborúja-sorozatban is visszahozták a karaktert. Darth Maul ugyanis a sötét erejének és a féktelen haragjának köszönhetően életben maradt, robotlábakat eszkábált magának, majd vidáman folytatta a hadjáratát. Valószínűleg az anatómiája nem egyezik az emberekével, ugyanis nagyjából a gyomránál vágták ketté, azaz lábprotézissel sem kéne szaladgálnia, de ne legyünk szőrszálhasogatóak. 

És most saját szériát kapott, amelyben az első két rész alapján mindent feltesz egy lapra: egyszerre próbálja felépíteni a saját bűnszervezetét, leszámolni az őt eláruló Palpatine-nal, de összeakasztja a bajuszát egy munkamániás nyomozóval és néhány jedivel is. Azaz számtalan fronton küzd egyszerre, amit a Disney úgy próbál csomagolni, hogy minden korosztálynak kedvére tegyen, de talán pont emiatt az összkép sokak számára nehezen lesz emészthető.

A felnőtt rajongókat szerencsére nemcsak azzal próbálják kiszolgálni, hogy számos klasszikus karaktert visszahoznak, hanem azzal is, 

hogy egy gengszterfilmeket és film noir-okat idéző sztorit építenek kifejezetten sötét atmoszférával. 

Olyan drámai és érett eposzt persze felesleges várni, mint amilyen a Batman világában a Pingvin-sorozat, de egy átlagos animációs Disney-produkcióhoz viszonyítva azért jóval komorabb a tálalás. 

A kölykök kegyeiért meg nyilvánvalóan az akciójelenetekkel küzdenek; ezeket púpos kanalakkal is lapátolják, minden emberi pillanatra jut egy fénykard- vagy pisztolypárbaj. És a látvány ugyan első osztályú, de felnőtt fejjel kifejezetten fárasztó a sok csinnadratta, időt sem hagynak arra, hogy kicsit megismerjük a szereplőket, máris újabb adok-kapokkal szakítják félbe a cselekményt. Mindez, úgy tűnik, a legkevésbé sem zavarja a rajongókat, a szériáról megjelent kritikák igencsak pozitívak. És az IMDb alapján az egyszeri nézőket is sikerült berántani: tízből nyolc és fél pontra értékelték eddig a látottakat.

A Disney pedig annyira bízik a sikerben, hogy már a premier előtt berendelte a második évadot is. Ami még fontosabb, hogy a sorozat alkotóját, Dave Filonit választották a Lucasfilm kreatív igazgatójának, azaz ő lesz a Star Wars-franchise első számú kreatív döntéshozója a filmek, sorozatok és egyéb projektek terén. Nem mellesleg a társ-forgatókönyvírója volt a hamarosan mozikba kerülő A Mandalóri és Grogunak, és nem állítom, hogy a látottak alapján a személye feltétlen bizalomra ad okot, de elődjénél, a korábban említett, kiábrándító Csillagok háborúja-produkciók hosszú soráért felelős Kathleen Kennedynél nagyobb károkat biztos nem tud okozni. 

Star Wars: Maul – Árnyak mestere – amerikai sci-fi sorozat. Megtekinthető a Disney+ kínálatában. 

Nyitókép: Star Wars: Maul – Árnyak mestere. Forrás: Disney+

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. április 18. 16:19
Ez a futószalagon gyártott fröccsöntött franchise cgi szar már akkor is unalmas lenne, ha nem ideologizálták (idiotizálták) volna teljesen a woke béka feneke alá.
akitiosz
2026. április 18. 16:19
Az ujjongáshoz előbb ezt kell meghallgatni: ww.youtube.com/watch?v=CDrWcFGlyKg&t=35s
stormy
2026. április 18. 16:16
a maul inkább valami bladerunner sw hibrid, de annak meglepően jó.
alex44
2026. április 18. 16:14
egy kutya melyről ismét csak lehúztak egy bőrt.
