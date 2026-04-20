Sydney Sweeney Rév Marcell kamerája előtt kezdett OnlyFans-karrierbe

Kábítószerfüggő, kiüresedett fiatalok, akiket a szépségkultusz és a közösségi média elvárásai teljesen megbolondítottak, szeretetre vágyó, de a kapcsolódást csak a szexen keresztül megélni képes figurák, a gyerek és szülő viszonyok teljes csődje, nihilben elfojtott emberi érzelmek, amelyek olykor erőszakban törnek ki. Messze nem ez volt az első sorozat, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, de Sam Levinson író-rendező – aki mindössze harmincnégy éves volt az első évad bemutatójakor – kellő humorral, lendületes stílussal, meghökkentő jelenetek sorával fogalmazta mindezt.

És olyan sikert aratva,

hogy a fejébe is szállhatott a dicsőség.

Legalábbis a rajongók által szeretett második szezon esetében úgy éreztem, hogy teljesen arányt tévesztett. Azt, hogy egészen szabálytalan narratív megoldásokkal élt, alapvetően punkságnak könyvelném el, de olyannyira átfordult öncélúnak ható művészieskedésbe, hogy noha egy-egy jelenet drámai hatása bőven túlmutatott a teljes első szezonon, valahogy elvesztettem a kapcsolatot a szereplőkkel. Különösen Rue-val: bár ennél őszintébben és erősebb színészi játékkal talán sosem láttam megfogalmazni, miként pusztít szanaszét egy családot egy drogfüggő, és hogyan hozza elő egy szerhasználó legaljasabb énjét az elvonás, pont emiatt idővel elengedtem a kezét, és képtelen voltam szurkolni a sorsáért.

Most azonban olyan, mintha Sam Levinson teljes biztonsági játékba váltott volna, és egy teljesen generikus krimit kezdene építeni. Annál nagyobb öngólt nehéz elképzelni, hogy látszólag Rue drogcsempészkarrierje szolgálja majd a cselekmény fősodrát a sivatagban, hiszen lehetetlen nem a Breaking Badre asszociálni. És mégiscsak utóbbi számít az IMDb felhasználói szerint minden idők legjobb sorozatának, és kétségkívül az egyik legnagyobb popkulturális televíziós ikon, azaz nemcsak három rajongónak fog szemet szúrni ez a fajta fantáziátlanságot sejtető áthallás.