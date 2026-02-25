Teljesen rákattantak a magyarok Sydney Sweeney melleire, nem lehet levenni a mozik műsorából – tényleg ennyire jó az új filmje?

Mivel a történet erőssége éppen a fordulatokban rejlik, ezért nem árulok el többet annál, mint ami az első húsz percben kiderül. Adott egy fiatal lány, aki házvezetőnői állást kap egy rendkívül gazdag családnál, azonban míg a férj már-már Buddha-természetűen nyugodt és kedves, a feleség enyhén szólva is borderline tüneteket mutat. Az egyik pillanatban végtelenül cuki, a másikban robban, és akkor kő kövön nem marad. Olyannyira, hogy valószínűleg zsíros fizetés ide vagy oda, mindenki azonnal felmondana, a lány azonban nem teheti, feltételes szabadlábon van, és csak akkor nem kell visszavonulnia újabb hosszú évekre a börtönbe, ha munkát vállal, és képes fenntartani magát.

Aztán persze kiderül, egyik karakter sem annyira fekete-fehér, mint amilyennek tűnik, a film pedig olyan remek tempóban csavar újra és újra egyet a sztorin, hogy a bő kétórás játékidő pillanatok alatt elrepül. A The Housemaid – A téboly otthona azonban nemcsak azért élvezetes, mert képes több alkalommal meglepni a nézőt, hanem mert ha van olyan műfaj, ami jelenleg igazán hiánycikk,

akkor az a pszichothriller és az erotikus thriller zsánere.

Nyilván elvétve manapság is készülnek hasonlóak, de hol van már a nyolcvanas-kilencvenes évek, amikor egymást váltották a mozikban az olyan alkotások, mint a Végzetes vonzerő, az Elemi ösztön vagy – hogy ne csak Michael Douglas-filmeket mondjak – A kéz, amely a bölcsőt ringatja.

Esetünkben is egy olyan produkcióról van szó, amely kizárólag szórakoztatni szeretne, nem akar túlmutatni önmagán – bár nem kevés feminizmust azért bele lehet látni –, és mindezt nem látványos jelenetekkel, hanem karakterközpontúan teszi. Mindehhez persze első osztályú alakítások kellenek, Amanda Seyfried és Sydney Sweeney párosa a két rivalizáló nő szerepében nem is okoz csalódást e téren.