Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Pszichothriller Thriller Sydney Sweeney erotikus thriller Amanda Seyfried

Teljesen rákattantak a magyarok Sydney Sweeney melleire, nem lehet levenni a mozik műsorából – tényleg ennyire jó az új filmje?

2026. február 25. 10:01

Meztelenség, remekül adagolt, olykor tényleg meglepő csavarok, ügyesen fenntartott feszültség és két kiváló színésznő. A The Housemaid – A téboly otthona valószínűleg nem válik klasszikussá, viszont két szinte teljesen kikopott műfajt is feltámasztott.

2026. február 25. 10:01
null
Német Dániel

Van egy angol kifejezés, az airport novel, magyarra lefordítva reptéri ponyva; azokat a puha kötéses bestsellereket takarja, amelyeket egy hosszabb utazás során könnyedén elfogyaszthatunk, szórakoztatóak, etetik magukat, de aztán megválunk tőlük, a könyvespolcon mégsem mutatnak olyan jól. Általában romantikus történetekről vagy csavaros thrillerekről van szó, viszont az a tény, hogy nem nívósak, még nem jelenti, hogy egy első osztályú rendező ne készíthetne belőlük kiváló filmet. David Fincher is hasonló alapanyagból dolgozott a Holtodiglan esetében, aztán egy remekmű született belőle, és utóbbi jelzőt azért nem használnám a The Housemaid – A téboly otthonára, de mégis az év eddigi talán legkellemesebb meglepetését hozta. 

The Housemaid
The Housemaid – A téboly otthona. (Forrás: Prorom Entertainment Kft.)

És egyből megértettem, hogy a mai felgyorsult világban minek köszönhető az, hogy noha január 8-án debütált a hazai mozikban, nemcsak hogy a mai napig a műsoron maradt, de még az előző előtti hétvégén is a hatodik legnézettebb film volt itthon; 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

világszerte pedig a harmincöt milliós költségvetését már bőven megtízszerezte. 

A siker kulcsa pedig egyértelműen abban rejlik, hogy egyrészt piszok szórakoztató, másrészt szép embereket láthatunk benne, így mindkét nemnek ugyanolyan csábító.

Mivel a történet erőssége éppen a fordulatokban rejlik, ezért nem árulok el többet annál, mint ami az első húsz percben kiderül. Adott egy fiatal lány, aki házvezetőnői állást kap egy rendkívül gazdag családnál, azonban míg a férj már-már Buddha-természetűen nyugodt és kedves, a feleség enyhén szólva is borderline tüneteket mutat. Az egyik pillanatban végtelenül cuki, a másikban robban, és akkor kő kövön nem marad. Olyannyira, hogy valószínűleg zsíros fizetés ide vagy oda, mindenki azonnal felmondana, a lány azonban nem teheti, feltételes szabadlábon van, és csak akkor nem kell visszavonulnia újabb hosszú évekre a börtönbe, ha munkát vállal, és képes fenntartani magát. 

Aztán persze kiderül, egyik karakter sem annyira fekete-fehér, mint amilyennek tűnik, a film pedig olyan remek tempóban csavar újra és újra egyet a sztorin, hogy a bő kétórás játékidő pillanatok alatt elrepül. A The Housemaid – A téboly otthona azonban nemcsak azért élvezetes, mert képes több alkalommal meglepni a nézőt, hanem mert ha van olyan műfaj, ami jelenleg igazán hiánycikk, 

akkor az a pszichothriller és az erotikus thriller zsánere.

Nyilván elvétve manapság is készülnek hasonlóak, de hol van már a nyolcvanas-kilencvenes évek, amikor egymást váltották a mozikban az olyan alkotások, mint a Végzetes vonzerő, az Elemi ösztön vagy – hogy ne csak Michael Douglas-filmeket mondjak – A kéz, amely a bölcsőt ringatja

Esetünkben is egy olyan produkcióról van szó, amely kizárólag szórakoztatni szeretne, nem akar túlmutatni önmagán – bár nem kevés feminizmust azért bele lehet látni –, és mindezt nem látványos jelenetekkel, hanem karakterközpontúan teszi. Mindehhez persze első osztályú alakítások kellenek, Amanda Seyfried és Sydney Sweeney párosa a két rivalizáló nő szerepében nem is okoz csalódást e téren.

Sweeney az utóbbi időben egyébként is lehengerlő. Annyira szép színésznő, hogy valószínűleg akkor is sikeres lenne, ha csupán a testi adottságait és a mosolyát kamatoztatná, de pár hónapja a Christy című drámában a nehéz sorsú női bokszolót megformálva bizonyította, hogy jóval több van benne. 

A casting egyetlen gyenge pontját a családfőt alakító Brandon Sklenar jelenti, akit korábban csak a Gyilkos randiban láttam, de ott sem tudott többet, mint csábítóan nézni, itt is már-már karikatúraszerű a játéka. 

A sors iróniája, hogy még ez is hozzátesz a film élvezeti értékéhez.

Ugyanis a mások mellett a Női szerveket, a Szellemirtók-remake-et és egyéb bugyuta alkotásokat jegyző Paul Feig azért nem egy David Fincher intelligenciájával megáldott rendező, a forgatókönyvről pedig ugyan azt állítottam, hogy csavaros, de azért korántsem okos és a legkevésbé sem reális. Sklenar faarcú játéka viszont segít abban, hogy ne dobjanak le a logikátlanságok, hanem ponyvaregényként viszonyuljunk a látottakhoz, ne agyaljuk túl, csak önfeledten szórakozzunk.

Mert ez a film tényleg olyan, mint a mekis kaja, nagyon könnyen fogyasztható, élvezetes, de a tápanyagtartalma sekélyes. És hasonlóképpen népszerű, olyannyira, hogy már be is jelentették a folytatást. És nem lennék a forgatókönyvírók helyében, ugyanis az első részben egy kerek egész sztorit kapunk, Nobel-díjas szerzőket kéne bevetni ahhoz, hogy ezt továbbszőve a végeredmény ne legyen végtelenül izzadságszagú. Vagy több rossz színészt leszerződtetni, hogy egy percig se akarjuk komolyan venni. 

The Housemaid – A téboly otthona. A Prorom Entertainment Kft. forgalmazásában országszerte a mozikban. 

 

Nyitókép: The Housemaid – A téboly otthona. Forrás: Prorom Entertainment Kft.  

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
caladan
2026. február 25. 10:44
Sweeney kisasszonyt blokkolnam. (Bar nyilvan furcsa kijelentes ez a fidesz itteni buzainak, lol)
Válasz erre
0
1
qwsqws
2026. február 25. 10:18
kb 20-éve nem voltam moziban ,és hátra lévő életembem sem fogok menni
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2026. február 25. 10:13
Ha már keblek, amik persze natúr tényleg vonzók lehetnek , de ezek az élesen kontúros műmellek nem vozottak sosem.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. február 25. 10:04
Hollywood. Ha nincs tehetséged mutass meztelen testrészeket, a hülyék majd rákattannak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!