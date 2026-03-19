Nem úszták meg: több tízmilliós bírságot szabtak ki Sebestyén Balázsékra

A TV2 lineáris, illetve a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatásain 2025. október 11-én közzétett „Megasztár” című műsorszámmal a TV2 Zrt. megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést azzal, hogy egy kiskorú versenyző felfokozott érzelmi megnyilvánulásait megalázóan, a magánszférát sértő módon tette közzé – írták.

Az adásban a kiesés miatt érzett elkeseredését elrejteni igyekvő gyermeket a kamera a mosdóba is követte, és így a közvetítés az érintett legsérülékenyebb pillanatait is a közönség elé tárta – fejtették ki, hozzátéve, hogy emiatt a testület a TV2 Zrt.-t hárommillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtsége miatt 25 ezer forint bírságot rótt ki.

A testület eljárást indított az LBK Base Kft.-vel szemben annak megállapítására, hogy a BASE FM körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásán 2025. szeptember 11-én, október 9-én, november 1-jén és 20-án, illetve 23-án sugárzott zeneszámok közzétételével megsértette-e a klasszifikációs rendelkezéseket.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogyan a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.