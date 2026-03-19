Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
megasztár nmhh sebestyén balázs radio plus kft médiatanács tv2

Nem úszták meg: több tízmilliós bírságot szabtak ki Sebestyén Balázsékra

2026. március 19. 10:26

Kellemetlen.

2026. március 19. 10:26
Több mint 22 millió forint megfizetésére kötelezte a Radio Plus Kft.-t a „Balázsék” adásai miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület a „Megasztár” egyik adását is jogsértőnek találta, valamint egy rádiós médiaszolgáltatóval szemben is eljárást indított – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint a Radio Plus Kft.-re 22 millió 300 ezer forint,

a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtsége miatt 275 ezer forint bírságot szabott ki a médiatanács a „Balázsék” 2025. október 14-én és 16-án sugárzott adásai miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Emellett a testület a médiaszolgáltatót a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte, ugyanis a Rádió 1-en közreadott adások megsértették a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására és közzétételének időpontjára vonatkozó törvényi előírásokat.

A TV2 lineáris, illetve a TV2 Play lekérhető médiaszolgáltatásain 2025. október 11-én közzétett „Megasztár” című műsorszámmal a TV2 Zrt. megsértette a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatását tiltó törvényi rendelkezést azzal, hogy egy kiskorú versenyző felfokozott érzelmi megnyilvánulásait megalázóan, a magánszférát sértő módon tette közzé – írták.

Az adásban a kiesés miatt érzett elkeseredését elrejteni igyekvő gyermeket a kamera a mosdóba is követte, és így a közvetítés az érintett legsérülékenyebb pillanatait is a közönség elé tárta – fejtették ki, hozzátéve, hogy emiatt a testület a TV2 Zrt.-t hárommillió forint bírsággal sújtotta, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére kötelezte, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjére pedig a jogsértés ismételtsége miatt 25 ezer forint bírságot rótt ki.

A testület eljárást indított az LBK Base Kft.-vel szemben annak megállapítására, hogy a BASE FM körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásán 2025. szeptember 11-én, október 9-én, november 1-jén és 20-án, illetve 23-án sugárzott zeneszámok közzétételével megsértette-e a klasszifikációs rendelkezéseket.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogyan a határozatai is. A legfrissebb dokumentumok a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Blikk/Pozsonyi Zita

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 19. 12:45
Ez olyan volt, mint amikor Tóth Gabi utána ment a versenyzőnek, hogy: “Most majd megmutatom, baszdmeg, hogy milyen az amikor valakinek nincs érettségije!”?
Válasz erre
0
0
thehun
2026. március 19. 12:17
Ez akis ontelt buzi remelem egyszer beleszalad egy jokora pofan baszasba....!!!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 19. 11:11
ugyse fizetik ki
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. március 19. 10:52 Szerkesztve
azzal, hogy egy kiskorú versenyző felfokozott érzelmi megnyilvánulásait megalázóan, a magánszférát sértő módon tette közzé – írták. És a 22 millás bírságot elküldték a felfokozott lelkiállapotú kiskorúnak?Vagy lenyulta a médiatanács ,és egy újabb porschéval gyarapodott a gyűjteményük?🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!