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olaszország meloni hormuzi szoros irán béke egyesült államok donald trump

Meloni megerősítette: Olaszország a Hormuzi-szorosba vezényelheti a haditengerészetét

2026. június 15. 17:47

Olaszország kész csatlakozni a Hormuzi-szoros biztonságát garantáló nemzetközi haditengerészeti misszióhoz.

2026. június 15. 17:47
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Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök hétfő reggeli bejelentette, az Egyesült Államoknak sikerült megállapodnia Iránnal és hamarosan békét köthetnek a háborúzó felek.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök mérföldkőnek nevezte a megállapodást, amelyet a nemzetközi enyhülés fontos kezdeteként értékelt – írja a Magyar Nemzet.

A kormányfő hétfői nyilatkozatában leszögezte, hogy a tartós békéhez két alapvető feltétel szükséges: Irán atomfegyverkezésének megakadályozása, valamint a nemzetközi hajózás szabadságának garantálása. Ezen elvek védelme érdekében Meloni konkrét biztonságpolitikai felajánlást tett: 

Olaszország kész bekapcsolódni egy nemzetközi haditengerészeti misszióba – a parlament jóváhagyását követően –, amelynek fő célja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros biztonságának és az olajszállítmányok zavartalan áthaladásának biztosítása.

A tervezett flotta szigorúan védelmi feladatokat látna el: felügyelné és kísérné a kereskedelmi forgalmat a provokációk és támadások megelőzése érdekében.

Meloni megerősítette, hogy Olaszország a jövőben is aktívan tevékenykedik majd a közel-keleti ország szuverenitásának és stabilitásának megőrzése érdekében.

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Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

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Összesen 12 komment

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citromosParizer
2026. június 15. 20:31
lássuk :D biztos ami biztos, kérjenek fehér zászlót kölcsön a flansziáktól :D
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billysparks
2026. június 15. 20:29
Az vicces lesz!
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Náthás hal
2026. június 15. 20:26
A híres olasz hadsereg! Legutóbb is milyen nagyot alakítottak Afrikában!
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Obsitos Technikus
2026. június 15. 19:38
Tényleg kitört a béke :-)))
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