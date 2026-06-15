Meloni megerősítette: Olaszország a Hormuzi-szorosba vezényelheti a haditengerészetét

Olaszország kész bekapcsolódni egy nemzetközi haditengerészeti misszióba – a parlament jóváhagyását követően –, amelynek fő célja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros biztonságának és az olajszállítmányok zavartalan áthaladásának biztosítása.

A tervezett flotta szigorúan védelmi feladatokat látna el: felügyelné és kísérné a kereskedelmi forgalmat a provokációk és támadások megelőzése érdekében.

Meloni megerősítette, hogy Olaszország a jövőben is aktívan tevékenykedik majd a közel-keleti ország szuverenitásának és stabilitásának megőrzése érdekében.