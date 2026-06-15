Meloni megerősítette: Olaszország a Hormuzi-szorosba vezényelheti a haditengerészetét

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Olaszország kész csatlakozni a Hormuzi-szoros biztonságát garantáló nemzetközi haditengerészeti misszióhoz.
Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök hétfő reggeli bejelentette, az Egyesült Államoknak sikerült megállapodnia Iránnal és hamarosan békét köthetnek a háborúzó felek.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök mérföldkőnek nevezte a megállapodást, amelyet a nemzetközi enyhülés fontos kezdeteként értékelt – írja a Magyar Nemzet.
A kormányfő hétfői nyilatkozatában leszögezte, hogy a tartós békéhez két alapvető feltétel szükséges: Irán atomfegyverkezésének megakadályozása, valamint a nemzetközi hajózás szabadságának garantálása. Ezen elvek védelme érdekében Meloni konkrét biztonságpolitikai felajánlást tett:
Olaszország kész bekapcsolódni egy nemzetközi haditengerészeti misszióba – a parlament jóváhagyását követően –, amelynek fő célja a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros biztonságának és az olajszállítmányok zavartalan áthaladásának biztosítása.
A tervezett flotta szigorúan védelmi feladatokat látna el: felügyelné és kísérné a kereskedelmi forgalmat a provokációk és támadások megelőzése érdekében.
Meloni megerősítette, hogy Olaszország a jövőben is aktívan tevékenykedik majd a közel-keleti ország szuverenitásának és stabilitásának megőrzése érdekében.
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Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP
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