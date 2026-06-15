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bors ripost metropol mediaworks

Hivatalos: megszűnik a Ripost és a Metropol, a Borsot sem nyomtatják többé

2026. június 15. 19:50

Átalakítja portfólióját a Mediaworks.

2026. június 15. 19:50
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Átalakítja portfólióját a Mediaworks Hungary Zrt., ennek részeként június 16-ától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-jétől pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását – közölte a cég a honlapján hétfőn.

Hozzátették: az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.

Közölték azt is, a vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését.

„A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét” – írták.

Közölték azt is, a vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról „a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást”.

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(MTI) 

Nyitókép: Róka László/MTI 

Összesen 3 komment

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ördöngös pepecselés
2026. június 15. 20:31
az internet hülye népe tájékozódott ezekből régen, így tartsa fenn őket az akinek megéri mint a népszabadságot
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radler
2026. június 15. 19:59
Nahát...! Csak nem veszteségesek?
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