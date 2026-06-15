Hivatalos: megszűnik a Ripost és a Metropol, a Borsot sem nyomtatják többé

Átalakítja portfólióját a Mediaworks Hungary Zrt., ennek részeként június 16-ától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-jétől pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását – közölte a cég a honlapján hétfőn.

Hozzátették: az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.