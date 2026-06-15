Hivatalos: megszűnik a Ripost és a Metropol, a Borsot sem nyomtatják többé

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„A kialakult helyzetre való tekintettel...”
Átalakítja portfólióját a Mediaworks.
Átalakítja portfólióját a Mediaworks Hungary Zrt., ennek részeként június 16-ától felfüggeszti a Bors napilap, július 1-jétől pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását – közölte a cég a honlapján hétfőn.
Hozzátették: az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.
Közölték azt is, a vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését.
„A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét” – írták.
Közölték azt is, a vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról „a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást”.
(MTI)
Nyitókép: Róka László/MTI