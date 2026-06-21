Ft
Ft
36°C
23°C
Ft
Ft
36°C
23°C
06. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz mediaworks közösség

A „nemzeti nagytőkéseknek” eszük ágában sincs visszaosztani annak a politikai közösségnek, amelyiknek a mesés vagyonukat köszönhetik

2026. június 21. 19:21

A Fidesz nemcsak politikailag bukott meg április 12-én, hanem erkölcsi értelemben is.

2026. június 21. 19:21
null
Horváth Tamás
Horváth Tamás
Facebook

„A Mediaworks a »senkit sem hagyunk az út szélén« ars poetica jegyében éppen most rúgott ki 180 embert, aki éveken keresztül alacsony fizetésért gürizett a NER-elit meggazdagodásáért.

A mondás az volt, hogy azért kellenek az oligarchák, hogy majd ha beüt a krach, legyen miből finanszírozni a médiát és az ellenzéki politizálást.

Ehhez képest a közpénzből felhízlalt »nemzeti nagytőkések« már vagy a Tiszánál vannak, vagy eszük ágában sincs visszaosztani annak a politikai közösségnek, amelyiknek a mesés vagyonukat köszönhetik.

A Fidesz nemcsak politikailag bukott meg április 12-én, hanem erkölcsi értelemben is. Akiben minimális bajtársiasság sincs a sajátjai felé, az nem képviselheti hitelesen a bajtársiasság erényén alapuló jobboldali közösséget.”

Nyitókép forrása: Róka László /MTVA

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nebulo15
2026. június 21. 21:13
A magyar elit mindig is egy szartérő banda volt. Csak magára és nem a nemzetre gondolt cselekedeteiben. Ezért állunk a sor végén....
Válasz erre
1
0
gyumolcs26
2026. június 21. 21:03
Közben jegyezzük me azt is, hogy a 444 telex stb.mikroadományok a guruló dollárok és eurók álcàzására szolgáltak és szolgálnak. Nagyon sokba került ez a rezsimváltás, ezt sajnos minden magyar állampolgártól le fogjàk nyúlni, így vagy úgy, behajtják a büszke és csalódott tiszásokon is...
Válasz erre
6
0
Gintonic68
2026. június 21. 20:43
Jó lenne tudni az elküldöttek beosztásat. Ha valamiféle adminisztrációs túlburjánzás volt, akkor érthető, főleg, ha önbevallásuk szerint egyesek a kormányváltásra szavaztak...
Válasz erre
6
0
Fck fcbk
2026. június 21. 20:42
A kurv@nak áll ne csodálkozzon ha...
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!