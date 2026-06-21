„A Mediaworks a »senkit sem hagyunk az út szélén« ars poetica jegyében éppen most rúgott ki 180 embert, aki éveken keresztül alacsony fizetésért gürizett a NER-elit meggazdagodásáért.

A mondás az volt, hogy azért kellenek az oligarchák, hogy majd ha beüt a krach, legyen miből finanszírozni a médiát és az ellenzéki politizálást.