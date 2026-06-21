Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A Fidesz nemcsak politikailag bukott meg április 12-én, hanem erkölcsi értelemben is.
„A Mediaworks a »senkit sem hagyunk az út szélén« ars poetica jegyében éppen most rúgott ki 180 embert, aki éveken keresztül alacsony fizetésért gürizett a NER-elit meggazdagodásáért.
A mondás az volt, hogy azért kellenek az oligarchák, hogy majd ha beüt a krach, legyen miből finanszírozni a médiát és az ellenzéki politizálást.
Ehhez képest a közpénzből felhízlalt »nemzeti nagytőkések« már vagy a Tiszánál vannak, vagy eszük ágában sincs visszaosztani annak a politikai közösségnek, amelyiknek a mesés vagyonukat köszönhetik.
A Fidesz nemcsak politikailag bukott meg április 12-én, hanem erkölcsi értelemben is. Akiben minimális bajtársiasság sincs a sajátjai felé, az nem képviselheti hitelesen a bajtársiasság erényén alapuló jobboldali közösséget.”
Nyitókép forrása: Róka László /MTVA
***