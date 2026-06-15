A második ütemben teljes körűen megújultak a kocsiállások kijelzői: a MÁV lecserélte a sérült alkatrészeket, a LED-modulokat és az üvegfelületeket, emellett új LCD összesítő kijelzőket telepített az aluljáróban és a mozgólépcsők környezetében. Az utasok már most egy modernebb, jobban olvasható rendszert használhatnak.

Jelenleg pedig az utolsó, harmadik ütem zajlik: a korábban üzemen kívül került nagy összesítő LED-fal korszerűsítése. Célunk, hogy az új rendszer a folyamatosan változó forgalmi helyzeteket is megbízhatóan, valós időben tudja megjeleníteni.

A Népliget azonban csak az első lépések egyike. A MÁV-csoport közel 150 autóbusz-állomást üzemeltet, és a felmérések szerint ezek jelentős részén vagy nincs megfelelő dinamikus utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek már nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottunk: Szekszárdon már új ePapír kijelzők kerültek kihelyezésre, és a cél az, hogy 2029 végére minden autóbusz-állomáson korszerű, valós idejű kijelzők és hangos utastájékoztatás segítse az utasokat.