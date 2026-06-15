Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Ezekben a hetekben teljesen megújul a Népliget autóbusz-állomás utastájékoztatási rendszere, és a munkát később más nagy forgalmú állomásokon fogjuk folytatni.
„Megújul a Népligeti autóbusz-állomás utastájékoztatási rendszere
Ezekben a hetekben teljesen megújul a Népliget autóbusz-állomás utastájékoztatási rendszere, és a munkát később más nagy forgalmú állomásokon fogjuk folytatni. A munka három ütemben zajlik.
Az első lépésben megszűnt az a visszatérő probléma, hogy a rendszer szerverterme rendszeresen beázott, ami gyakori kijelzőhibákhoz vezetett.
A második ütemben teljes körűen megújultak a kocsiállások kijelzői: a MÁV lecserélte a sérült alkatrészeket, a LED-modulokat és az üvegfelületeket, emellett új LCD összesítő kijelzőket telepített az aluljáróban és a mozgólépcsők környezetében. Az utasok már most egy modernebb, jobban olvasható rendszert használhatnak.
Jelenleg pedig az utolsó, harmadik ütem zajlik: a korábban üzemen kívül került nagy összesítő LED-fal korszerűsítése. Célunk, hogy az új rendszer a folyamatosan változó forgalmi helyzeteket is megbízhatóan, valós időben tudja megjeleníteni.
A Népliget azonban csak az első lépések egyike. A MÁV-csoport közel 150 autóbusz-állomást üzemeltet, és a felmérések szerint ezek jelentős részén vagy nincs megfelelő dinamikus utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek már nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottunk: Szekszárdon már új ePapír kijelzők kerültek kihelyezésre, és a cél az, hogy 2029 végére minden autóbusz-állomáson korszerű, valós idejű kijelzők és hangos utastájékoztatás segítse az utasokat.
A közösségi közlekedés fejlesztéséről sokszor elsősorban az új járművek, a pályafelújítások vagy a nagy infrastruktúra-beruházások jutnak eszünkbe. Az utasok kényelme szempontjából azonban legalább ilyen fontos, hogy végre az utastájékoztatás is szintet tudjon lépni, akár az online térben, akár a pályaudvarokon. Ma ugyanis gyakori probléma, hogy a meglévő rendszerek nem működnek, vagy ha igen, akkor nem képesek elegendő és naprakész információt közölni az utasokkal.”
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán