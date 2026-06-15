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népliget állomás autóbusz

Megújul a Népligeti autóbusz-állomás utastájékoztatási rendszere

2026. június 15. 19:04

Ezekben a hetekben teljesen megújul a Népliget autóbusz-állomás utastájékoztatási rendszere, és a munkát később más nagy forgalmú állomásokon fogjuk folytatni.

2026. június 15. 19:04
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Vitézy Dávid
Vitézy Dávid
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„Megújul a Népligeti autóbusz-állomás utastájékoztatási rendszere

Ezekben a hetekben teljesen megújul a Népliget autóbusz-állomás utastájékoztatási rendszere, és a munkát később más nagy forgalmú állomásokon fogjuk folytatni. A munka három ütemben zajlik. 

Az első lépésben megszűnt az a visszatérő probléma, hogy a rendszer szerverterme rendszeresen beázott, ami gyakori kijelzőhibákhoz vezetett.

A második ütemben teljes körűen megújultak a kocsiállások kijelzői: a MÁV lecserélte a sérült alkatrészeket, a LED-modulokat és az üvegfelületeket, emellett új LCD összesítő kijelzőket telepített az aluljáróban és a mozgólépcsők környezetében. Az utasok már most egy modernebb, jobban olvasható rendszert használhatnak.

Jelenleg pedig az utolsó, harmadik ütem zajlik: a korábban üzemen kívül került nagy összesítő LED-fal korszerűsítése. Célunk, hogy az új rendszer a folyamatosan változó forgalmi helyzeteket is megbízhatóan, valós időben tudja megjeleníteni.

A Népliget azonban csak az első lépések egyike. A MÁV-csoport közel 150 autóbusz-állomást üzemeltet, és a felmérések szerint ezek jelentős részén vagy nincs megfelelő dinamikus utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek már nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottunk: Szekszárdon már új ePapír kijelzők kerültek kihelyezésre, és a cél az, hogy 2029 végére minden autóbusz-állomáson korszerű, valós idejű kijelzők és hangos utastájékoztatás segítse az utasokat.

A közösségi közlekedés fejlesztéséről sokszor elsősorban az új járművek, a pályafelújítások vagy a nagy infrastruktúra-beruházások jutnak eszünkbe. Az utasok kényelme szempontjából azonban legalább ilyen fontos, hogy végre az utastájékoztatás is szintet tudjon lépni, akár az online térben, akár a pályaudvarokon. Ma ugyanis gyakori probléma, hogy a meglévő rendszerek nem működnek, vagy ha igen, akkor nem képesek elegendő és naprakész információt közölni az utasokkal.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
Squalline
2026. június 15. 20:28
Na aki eddig nem tudott eligazodni, azon most sem fog segíteni semmi. Ha meg beázott volna egy szerverterem, akkor lerohadtak volna a szerverek, ugye. Örökre. Szóval vmi bűzlik itt. Viszont egy inforamatikai cég tutira jól járt. Meg jól fog még 150 állomással. Azon, hogy a "zutasok" eddig azt se tudták mikor indul a busz, ugye. De mostmár aztán tudni fogják. Már csak az a kérdés, volt-e közbeszerzés. Merthogy egy közbeszerzést lebonyolítani nem pár hét. De azért csendesen kérdem, kik voktak az ajánlattevők?
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0
0
A ráció prófétája
2026. június 15. 19:47
Aztán volt-e erre hatástanulmány, vagy az csak hidakra kell?
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4
0
NyBela
2026. június 15. 19:47
ez a takonyzabáló buzi az utastájékoztatóra izgul?Párszor már próbálta az is milyen sikeres volt. Inkább buzuljál otthon,köcsög,azzal sem okozol kárt!
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2
0
Speer
•••
2026. június 15. 19:46 Szerkesztve
Inkább a mellette lévő fradi felüljárót újítanátok végre meg...
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2
0
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