Óriási meglepetés a vb-n: Yamalt is bevetették, de így sem bírtak a spanyolok az újonccal

Meggyőző, de meddő mezőnyfölényben játszotta le az első 23 percet az esélyesebb spanyol válogatott, amely nagyon sokat birtokolta a labdát, ám nem tudott igazán kecsegtető helyzetet kialakítani. Az afrikai rivális rendre hatékonyan tömörült a saját tizenhatosán, illetve annak közvetlen közelében, miközben a büntetőterületen belül minden esetben megakadályozta a spanyolokat a kapura lövésben és a kulcspasszokban, a távoli próbálkozásoknál pedig jó ütemben blokkoltak a játékosai.

Az ivószünetet követően a dél-európai együttes megpróbálta kimozdítani kapujának közeléből az ellenfelet, és a kilépő védvonal mögé beadott labdákkal kiugratni a szélsőket, hogy aztán ők játsszák meg a lendületből középen érkező társakat. Ez a játék már sokkal veszélyesebb volt a zöld-fokiak kapujára, ott azonban Vozinha kapus egészen parádés teljesítményt nyújtva a félidőig négy alkalommal is bravúrral hárított, emellett egyszer Ferran Tores révén a lécet is eltalálták a spanyolok.