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Zöld-foki-szigetek spanyol válogatott vb 2026 világbajnokság Spanyolország

Óriási meglepetés a vb-n: Yamalt is bevetették, de így sem bírtak a spanyolok az újonccal

2026. június 15. 20:05

A svájciakkal döntetlent játszó Katarnál is nagyobb meglepetést szerzett a Zöld-foki-szigetek nemzeti csapata. A Puskás Akadémia játékosával, Laros Duartéval felálló afrikai válogatott pontot szerzett története első világbajnoki meccsén Spanyolország ellen.

2026. június 15. 20:05
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Az újonc Zöld-foki-szigetek hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában.

Az afrikai együttesben kezdőként lépett pályára Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, akit a 61. percben testvére, Deroy váltott. A korábban Fehérváron játszó és magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira a kispadról nézte végig csapattársai hőstettét, amelynek nyomán megszületett az idei vb első 0–0-s meccse.

Laros Duarte párharca a Real Madridhoz szerződő Marc Cucurellával (Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Meggyőző, de meddő mezőnyfölényben játszotta le az első 23 percet az esélyesebb spanyol válogatott, amely nagyon sokat birtokolta a labdát, ám nem tudott igazán kecsegtető helyzetet kialakítani. Az afrikai rivális rendre hatékonyan tömörült a saját tizenhatosán, illetve annak közvetlen közelében, miközben a büntetőterületen belül minden esetben megakadályozta a spanyolokat a kapura lövésben és a kulcspasszokban, a távoli próbálkozásoknál pedig jó ütemben blokkoltak a játékosai.

Az ivószünetet követően a dél-európai együttes megpróbálta kimozdítani kapujának közeléből az ellenfelet, és a kilépő védvonal mögé beadott labdákkal kiugratni a szélsőket, hogy aztán ők játsszák meg a lendületből középen érkező társakat. Ez a játék már sokkal veszélyesebb volt a zöld-fokiak kapujára, ott azonban Vozinha kapus egészen parádés teljesítményt nyújtva a félidőig négy alkalommal is bravúrral hárított, emellett egyszer Ferran Tores révén a lécet is eltalálták a spanyolok. 

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Az Európa-bajnok 70 százalékos labdabirtoklással és 12 kapura lövési kísérlettel, valamint 1.3-as várható gólmutatóval (xG) zárta a félidőt, de nem tudta bevenni a hősiesen védekező rivális kapuját. 

Érdekesség, hogy a spanyolok középcsatára, a legutóbbi hat válogatott meccsén mindig eredményes Mikel Oyarzabal az első 30 percben nem ért labdába!

 

A fordulás után tovább fárasztotta ellenfelét a spanyol együttes, amely az idő előre haladtával egyre veszélyesebb volt, igaz, fontos passzoknál fordultak elő pontatlanságok, Fabián Ruiz pedig kétszer kísérletezett átlövéssel, de mindkét labdája a kapu fölé szállt.

A portugál másodosztály kilencedik helyezettjeként zárt Chaves negyvenéves kapusa, Vozinha közben minden alkalommal a helyén volt, amikor játékba kellett avatkoznia, ugyanakkor a 65. perc környékén már szemmel látható volt, hogy a zöld-fokiak egyre fáradtabbá válnak.

Vozinha nevét az egész világ megismerte (Fotó: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány az utolsó húsz percre pályára küldte legnagyobb sztárját, 

  • Lamine Yamalt, 
  • majd beállt Dani Olmo 
  • és Nico Williams is, 

de az afrikaiak az utolsó energiáikat mozgósítva sorra megakadályozták a kibontakozó lehetőségeket.

Az utolsó percekben még a Zöld-foki-szigetek veszélyeztetett egy szöglet utáni fejesből, amely Unai Simón kapus kezében landolt, ugyanakkor a „kék cápák” becenevű válogatott így is pontot szerzett története első vb-meccsén egy hősies teljesítménnyel a regnáló Eb-győztessel szemben.

A következő körben a spanyolok Szaúd-Arábiával, a Zöld-foki-szigetek csapata pedig Uruguayjal csap össze.

Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0–0 – a mérkőzés rövid összefoglalója

 

 

Összesen 4 komment

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nanemane-0
2026. június 15. 20:26
Szerencse, hogy mi nem jutottunk ki.
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jelkozt
2026. június 15. 20:23
brazilok , hollandok után a spanyolok is . . . . Jó védekezéssel , elszántsággal minden lehetséges a gyengébb csapatoknak is . . . Sok sikert nekik ! !
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llancsi74
2026. június 15. 20:17
Az akarás győzött... Hajrá "kis"csapatok!!!!
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