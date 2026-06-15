Óriási meglepetés a vb-n: Yamalt is bevetették, de így sem bírtak a spanyolok az újonccal

Egyre többen dühösek, amiért megszakítják a meccseket a vb-n
A hollandok csapatkapitánya szerint sok esetben indokolatlan a hidratációs szünet.
A svájciakkal döntetlent játszó Katarnál is nagyobb meglepetést szerzett a Zöld-foki-szigetek nemzeti csapata. A Puskás Akadémia játékosával, Laros Duartéval felálló afrikai válogatott pontot szerzett története első világbajnoki meccsén Spanyolország ellen.
Az újonc Zöld-foki-szigetek hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó-világbajnokság H-csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában.
Az afrikai együttesben kezdőként lépett pályára Laros Duarte, a Puskás Akadémia futballistája, akit a 61. percben testvére, Deroy váltott. A korábban Fehérváron játszó és magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira a kispadról nézte végig csapattársai hőstettét, amelynek nyomán megszületett az idei vb első 0–0-s meccse.
Meggyőző, de meddő mezőnyfölényben játszotta le az első 23 percet az esélyesebb spanyol válogatott, amely nagyon sokat birtokolta a labdát, ám nem tudott igazán kecsegtető helyzetet kialakítani. Az afrikai rivális rendre hatékonyan tömörült a saját tizenhatosán, illetve annak közvetlen közelében, miközben a büntetőterületen belül minden esetben megakadályozta a spanyolokat a kapura lövésben és a kulcspasszokban, a távoli próbálkozásoknál pedig jó ütemben blokkoltak a játékosai.
Az ivószünetet követően a dél-európai együttes megpróbálta kimozdítani kapujának közeléből az ellenfelet, és a kilépő védvonal mögé beadott labdákkal kiugratni a szélsőket, hogy aztán ők játsszák meg a lendületből középen érkező társakat. Ez a játék már sokkal veszélyesebb volt a zöld-fokiak kapujára, ott azonban Vozinha kapus egészen parádés teljesítményt nyújtva a félidőig négy alkalommal is bravúrral hárított, emellett egyszer Ferran Tores révén a lécet is eltalálták a spanyolok.
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A hollandok csapatkapitánya szerint sok esetben indokolatlan a hidratációs szünet.
Az Európa-bajnok 70 százalékos labdabirtoklással és 12 kapura lövési kísérlettel, valamint 1.3-as várható gólmutatóval (xG) zárta a félidőt, de nem tudta bevenni a hősiesen védekező rivális kapuját.
Érdekesség, hogy a spanyolok középcsatára, a legutóbbi hat válogatott meccsén mindig eredményes Mikel Oyarzabal az első 30 percben nem ért labdába!
A fordulás után tovább fárasztotta ellenfelét a spanyol együttes, amely az idő előre haladtával egyre veszélyesebb volt, igaz, fontos passzoknál fordultak elő pontatlanságok, Fabián Ruiz pedig kétszer kísérletezett átlövéssel, de mindkét labdája a kapu fölé szállt.
A portugál másodosztály kilencedik helyezettjeként zárt Chaves negyvenéves kapusa, Vozinha közben minden alkalommal a helyén volt, amikor játékba kellett avatkoznia, ugyanakkor a 65. perc környékén már szemmel látható volt, hogy a zöld-fokiak egyre fáradtabbá válnak.
Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány az utolsó húsz percre pályára küldte legnagyobb sztárját,
de az afrikaiak az utolsó energiáikat mozgósítva sorra megakadályozták a kibontakozó lehetőségeket.
Az utolsó percekben még a Zöld-foki-szigetek veszélyeztetett egy szöglet utáni fejesből, amely Unai Simón kapus kezében landolt, ugyanakkor a „kék cápák” becenevű válogatott így is pontot szerzett története első vb-meccsén egy hősies teljesítménnyel a regnáló Eb-győztessel szemben.
A következő körben a spanyolok Szaúd-Arábiával, a Zöld-foki-szigetek csapata pedig Uruguayjal csap össze.
Nyitókép: ROBERTO SCHMIDT / AFP
Spanyolország–Zöld-foki-szigetek 0–0 – a mérkőzés rövid összefoglalója