Zöld-foki-szigetek európa-liga Sporting Lisszabon világbajnokság Zöld-foki Köztársaság Stopira Videoton

Nem ismer lehetetlent: 38 évesen történelmi kupasikerrel melegít a vb-re a Vidi korábbi kedvence

2026. május 25. 09:01

Nem akárhogyan koronázta meg elképesztő évét Stopira. A Vidi korábbi kiválósága a 113. percben intézte el a portugál kupagyőzelmet másodosztályú kiscsapatának, készülhet az Európa-ligára és a világbajnokságra – mindezt 38 évesen!

Egészen elképesztő éve van az egykori Videoton-közönségkedvenc Stopirának. A Zöld-foki Köztársaságban született védő – aki magyar állampolgársággal is bír – előbb kijuttatta alig félmilliós szülőhazáját az idei világbajnokságra, a hétvégén pedig ismét történelmet írt: ezúttal klubcsapatának, a portugál Toreensének nyerte meg a Portugál Kupát egy 113. percben lőtt győztes góllal!

Az egykori Vidi-kedvenc Stopira egy 113. perces góllal intézte el a történelmi kupagyőzelmet a másodosztályú Torreensének (Fotó: AFP/Pedro Rocha)

A 2013 és 2023 között a Videotont erősítő, a székesfehérváriakkal bajnok és kupagyőztes Stopira esetében abszolút megállja a helyét a mondás, hogy nála a kor csupán egy szám, hiszen a 38. születésnapját öt napja ünneplő örökifjú játékos a Zöld-foki-szigetek történelmi vb-részvételét bebiztosító siker során gólt szerzett hátvéd létére, és most ugyanezt megtette a Portugál Kupa vasárnapi döntőjében is. 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Ha lehet, még kiélezettebb helyzetben, egy klasszikus Dávid–Góliát csatában, hiszen csapata, 

a másodosztályú Torreense a toronymagas favorit Sporting ellen a hosszabbításban, a 113. percben jutott sorsdöntő büntetőhöz, Stopira pedig elvállalta, és kérlelhetetlen magabiztossággal bombázott a léc alá. 

Ezután euforikus jelenetek játszódtak le a lisszaboni stadionban, ami nem is csoda, hiszen a kiscsapat a gólnak köszönhetően hatalmas fegyvertényt hajtott végre: 

az első másodvonalbeli klub lett a portugál futballtörtélemben, amelynek sikerült elhódítania a kupát!

A Sporting ezzel a bajnokság után (ott a Porto előzte be őket) a kupában is ezüstérmesként végzett, Stopira ellenben a negyvenhez közeledve is ünnepelhet, illetve gőzerővel készülhet a nyári világbajnokságra, hiszen a neve természetesen ott szerepel a múlt héten közzétett utazó keretben. És ez még nem minden: 

a kupagyőzelemmel a Torreense kvalifikálta magát az Európa-ligába is, vagyis a másodosztályú portugál kiscsapat a következő idényben a második legrangosabb európai kupasorozatban szerepelhet!

