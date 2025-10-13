Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zöld-foki-szigetek videó vb-selejtező Stopira

Erre Székesfehérváron is büszkék lesznek – magyar ember írt történelmet a Zöld-foki-szigeteken (VIDEÓ)

2025. október 13. 21:01

Zöld-foki-szigetek kijutott a világbajnokságra. A sorsdöntő mérkőzés utolsó gólját a magyar állampolgársággal rendelkező Stopira szerezte.

2025. október 13. 21:01
null

Ahogyan azt korábban megírtuk, történelmi nap előtt állt a Zöld-foki-szigetek futballválogatottja, amely egyetlen győzelemre volt attól, hogy kijusson a 2026-os világbajnokságra. Ez végül össze is jött, ráadásul Stopira révén egy magyar állampolgársággal rendelkező játékos is betalált.

Stopira első magyar állampolgárságú játékosként kvalifikált a jövő nyári vb-re
Stopira első magyar állampolgárságú játékosként kvalifikált a jövő nyári vb-re (Fotó: Kenzo Tribouillard/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Mint írtuk, az utolsó fordulójára érkezett az afrikai világbajnoki selejtezősorozat. Zöld-foki-szigetek két ponttal előzte meg Kamerunt, ráadásul az utolsó körben a hat fős csoport sereghajtóját, a nyeretlen Eswatinit fogadta. A győzelem a papírformának megfelelően össze is jött (Kamerun egyébként odahaza nem tudott nyerni, csak ikszelt Angolával), így Stopiráék maradtak az élen, és kijutottak a világbajnokságra.

A 37 esztendős Stopira 2012 és 2023 között futballozott a Videotonnál, és 2019-ben tette le a magyar állampolgársági esküt.

Ezen a mérkőzésen csere volt, a 86. percben, 2–0-nál állt be, majd a 91. percben ő szerezte a mindent eldöntő találatot.

A magyar állampolgárságú Stopira gólja

A szigetország korábban soha nem szerepelt a tornán, így képzelhetjük, mekkora most ott az öröm.

Afrikából egyébként a kilenc csoportgyőztes automatikusan ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt interkontinentális pótselejtezőn.

Erről a földrészről korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a helyét a vb-mezőnyben – teszi hozzá a Magyar Távirati Iroda.

Fotó: Sakis Mitrolidis/AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FredShine
2025. október 13. 21:57
Ez mindenesetre valóban egy érdekesség. Büszkébb vagyok rá, mint Krasznahorkaira.
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. október 13. 21:22
Baromság. Tud ez a srác magyarul egy kicsit?
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. október 13. 21:12
provokatív cím, semmi szükség erre
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!