Erre Székesfehérváron is büszkék lesznek – magyar ember írt történelmet a Zöld-foki-szigeteken (VIDEÓ)

Zöld-foki-szigetek kijutott a világbajnokságra. A sorsdöntő mérkőzés utolsó gólját a magyar állampolgársággal rendelkező Stopira szerezte.
Ahogyan azt korábban megírtuk, történelmi nap előtt állt a Zöld-foki-szigetek futballválogatottja, amely egyetlen győzelemre volt attól, hogy kijusson a 2026-os világbajnokságra. Ez végül össze is jött, ráadásul Stopira révén egy magyar állampolgársággal rendelkező játékos is betalált.
Mint írtuk, az utolsó fordulójára érkezett az afrikai világbajnoki selejtezősorozat. Zöld-foki-szigetek két ponttal előzte meg Kamerunt, ráadásul az utolsó körben a hat fős csoport sereghajtóját, a nyeretlen Eswatinit fogadta. A győzelem a papírformának megfelelően össze is jött (Kamerun egyébként odahaza nem tudott nyerni, csak ikszelt Angolával), így Stopiráék maradtak az élen, és kijutottak a világbajnokságra.
A 37 esztendős Stopira 2012 és 2023 között futballozott a Videotonnál, és 2019-ben tette le a magyar állampolgársági esküt.
Ezen a mérkőzésen csere volt, a 86. percben, 2–0-nál állt be, majd a 91. percben ő szerezte a mindent eldöntő találatot.
A szigetország korábban soha nem szerepelt a tornán, így képzelhetjük, mekkora most ott az öröm.
Afrikából egyébként a kilenc csoportgyőztes automatikusan ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt interkontinentális pótselejtezőn.
Erről a földrészről korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a helyét a vb-mezőnyben – teszi hozzá a Magyar Távirati Iroda.
