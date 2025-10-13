Erre Székesfehérváron is büszkék lesznek – magyar ember írt történelmet a Zöld-foki-szigeteken (VIDEÓ)

Ezen a mérkőzésen csere volt, a 86. percben, 2–0-nál állt be, majd a 91. percben ő szerezte a mindent eldöntő találatot.

A magyar állampolgárságú Stopira gólja

🚨GOAL! Stopira



World Cup Qualification | 🏆 Cabo Verde 3-0 Eswatinipic.twitter.com/R8wKjfSjW5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 13, 2025

A szigetország korábban soha nem szerepelt a tornán, így képzelhetjük, mekkora most ott az öröm.

Afrikából egyébként a kilenc csoportgyőztes automatikusan ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos világbajnokságon, a négy legjobb csoportmásodik pedig minitornán dönti el, melyik vehet majd részt interkontinentális pótselejtezőn.