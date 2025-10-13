Történelmet írhat egy magyar hétfőn: egyenes ágon juthat ki a válogatott a jövő évi vb-re

A magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira a Zöld-foki-szigetek válogatottjának tagjaként hétfőn kijuthat a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra.

Stopira első magyar állampolgárságú játékosként kvalifikálhat a jövő nyári vb-re (Fotó: Kenzo Tribouillard/AFP)

A szigetország korábban soha nem szerepelt a tornán, és amennyiben hazai környezetben érvényesíti az afrikai selejtezősorozat tizedik fordulójában a papírformát, és legyőzi a hatfős csoport utolsó helyén tanyázó Eswatinit, úgy megkapja a kvótáját.

A 37 esztendős Stopira 2012 és 2023 között futballozott a Videotonnál, és – ahogyan a feol.hu írja – 2019-ben tette le a magyar állampolgársági esküt.