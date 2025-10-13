Történelmet írhat egy magyar hétfőn: egyenes ágon juthat ki a válogatott a jövő évi vb-re

Hatalmas biznisz Fejérben – működik a Felcsút-Székesfehérvár vonal
Megkezdődött a nagy átalakítás.
A Zöld-foki-szigetek nagy napja lehet a mai. Stopira révén magyar állampolgárságú játékos juthat ki a világbajnokságra.
A magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira a Zöld-foki-szigetek válogatottjának tagjaként hétfőn kijuthat a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra.
A szigetország korábban soha nem szerepelt a tornán, és amennyiben hazai környezetben érvényesíti az afrikai selejtezősorozat tizedik fordulójában a papírformát, és legyőzi a hatfős csoport utolsó helyén tanyázó Eswatinit, úgy megkapja a kvótáját.
A 37 esztendős Stopira 2012 és 2023 között futballozott a Videotonnál, és – ahogyan a feol.hu írja – 2019-ben tette le a magyar állampolgársági esküt.
A Zöld-foki-szigetek az utolsó forduló előtt kétpontos előnyben vannak a második Kamerun előtt. Eswatini eddig hat vereség mellett három döntetlent számlál, de az egyiket éppen Kamerun ellen. Ettől függetlenül Stopiráék nagy esélyesnek számítanak, a fogadóirodák 1,1-szerezes pénzt fizetnének a győzelmükért, míg a döntetlenért már közel hétszereset. A csoportmásodikoknál a második helyezettek rangsora dönt.
Amennyiben a Zöld-foki-szigetek ma kijut a vb-re (a meccs 18 órakor kezdődik), úgy Stopira lesz az első magyar állampolgárságú játékos, aki kvótával rendelkezne a jövő évi tornára.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP