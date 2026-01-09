Döbbenetes eset Bécsben: egy 16 éves lányt holtan találtak egy hotelben, drogtúladagolás következtében hunyt el

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Megdöbbentő hírről számolt be az osztrák Kurier: holtan találtak egy 16 éves lányt egy bécsi hotelben, a gyanú szerint drogtúladagolás okozta a halálát. A jelenlegi nyomozati állás szerint a bécsi tartományi rendőr-főkapitányság nem feltételez idegenkezűséget. A halál okaként jelenleg kábítószer-túladagolást állapítottak meg, a pontos körülmények azonban továbbra is a vizsgálat tárgyát képezik – erősítette meg a rendőrség a Kurier megkeresésére.
Jelenleg azt vizsgálják, hogy a török származású 16 éves lány egyedül tartózkodott-e a hotelszobában, illetve az is tisztázatlan, hogy a kábítószer-fogyasztáson kívül történt-e szexuális cselekmény.
Az ORF információi szerint a lány a Bécsi Gyermek- és Ifjúságsegítő Szolgálat egyik lakóközösségében élt. Október 29-én este azonban bejelentkezett egy hotelbe Bécs 15. kerületében, és másnap reggel holtan találták meg.
A leány az egyike annak a hét, 18 év alatti fiatalnak Bécsben, akik 2025-ben kábítószer-fogyasztás következtében haltak meg, és a gyermek- és ifjúságvédelem felügyelete alatt álltak.
Jelenleg nem ismert, hogy az előző évben összesen hány kiskorú halt meg kábítószer miatt. Az azonban biztos, hogy a Bécsi Mentőszolgálat jelentős növekedést regisztrált a kiskorúaknál feltételezett drogmérgezések miatti bevetések számában: 2025-ben 372 ilyen eset volt, míg az azt megelőző évben 297.
