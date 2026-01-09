Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lány bécs gyermek kábítószer

Döbbenetes eset Bécsben: egy 16 éves lányt holtan találtak egy hotelben, drogtúladagolás következtében hunyt el

2026. január 09. 06:26

Valami nagyon, nagyon gyanús: ez a lány az egyike annak a hét, 18 év alatti fiatalnak Bécsben, akik 2025-ben kábítószer-fogyasztás következtében haltak meg, és a gyermek- és ifjúságvédelem felügyelete alatt álltak.

2026. január 09. 06:26
null

Megdöbbentő hírről számolt be az osztrák Kurier: holtan találtak egy 16 éves lányt egy bécsi hotelben, a gyanú szerint drogtúladagolás okozta a halálát. A jelenlegi nyomozati állás szerint a bécsi tartományi rendőr-főkapitányság nem feltételez idegenkezűséget. A halál okaként jelenleg kábítószer-túladagolást állapítottak meg,  a pontos körülmények azonban továbbra is a vizsgálat tárgyát képezik – erősítette meg a rendőrség a Kurier megkeresésére.

Jelenleg azt vizsgálják, hogy a török származású 16 éves lány egyedül tartózkodott-e a hotelszobában, illetve az is tisztázatlan, hogy a kábítószer-fogyasztáson kívül történt-e szexuális cselekmény.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Valami bűzlik Bécsben

Az ORF információi szerint a lány a Bécsi Gyermek- és Ifjúságsegítő Szolgálat egyik lakóközösségében élt. Október 29-én este azonban bejelentkezett egy hotelbe Bécs 15. kerületében, és másnap reggel holtan találták meg.

A leány az egyike annak a hét, 18 év alatti fiatalnak Bécsben, akik 2025-ben kábítószer-fogyasztás következtében haltak meg, és a gyermek- és ifjúságvédelem felügyelete alatt álltak. 

Jelenleg nem ismert, hogy az előző évben összesen hány kiskorú halt meg kábítószer miatt. Az azonban biztos, hogy a Bécsi Mentőszolgálat jelentős növekedést regisztrált a kiskorúaknál feltételezett drogmérgezések miatti bevetések számában: 2025-ben 372 ilyen eset volt, míg az azt megelőző évben 297.

Nyitókép: Pixabay

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tajoska
2026. január 09. 07:21
Mi ebből a tanulság? Az állam által nevelt gyerekek mindenhol szökdösnek, tehát az osztrák intézmények sem túl hatékonyak. Valószínűleg ezért közölték ezt a számunkra érdektelen cikket, aminek nincs szerzője.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!