Döbbenetes eset Bécsben: egy 16 éves lányt holtan találtak egy hotelben, drogtúladagolás következtében hunyt el

Megdöbbentő hírről számolt be az osztrák Kurier: holtan találtak egy 16 éves lányt egy bécsi hotelben, a gyanú szerint drogtúladagolás okozta a halálát. A jelenlegi nyomozati állás szerint a bécsi tartományi rendőr-főkapitányság nem feltételez idegenkezűséget. A halál okaként jelenleg kábítószer-túladagolást állapítottak meg, a pontos körülmények azonban továbbra is a vizsgálat tárgyát képezik – erősítette meg a rendőrség a Kurier megkeresésére.

Jelenleg azt vizsgálják, hogy a török származású 16 éves lány egyedül tartózkodott-e a hotelszobában, illetve az is tisztázatlan, hogy a kábítószer-fogyasztáson kívül történt-e szexuális cselekmény.