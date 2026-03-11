Ez itt nem Nyugat-Európa: érezhetően javult a közbiztonság Magyarországon 2025-ben

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Érezhetően javult a közbiztonság Magyarországon 2025-ben: csökkent a bűncselekmények száma, hatékonyabb lett a bűnüldözés, és kedvezőbb közlekedésbiztonsági adatok születtek – derült ki a rendőrség évértékelő beszámolójából.
A Belügyminisztériumban tartott március 10-i állománygyűlést követően dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány ismertette a rendőrség tavalyi eredményeit. Mint fogalmazott, több területen is számottevő előrelépést sikerült elérni: csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, javultak a bűnüldözési mutatók, és kedvezőbbé váltak a közlekedésbiztonsági statisztikák is.
Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS) adatai szerint 2025-ben 178 906 bűncselekményt regisztráltak a rendőrségi eljárásokban, ami több mint 12 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A lakosság biztonságérzetét különösen befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények száma szintén visszaesett: mintegy tíz százalékkal, az ötvenezer fölötti szintről körülbelül 45 ezerre.
A rendőrség hatékonyságát jelző mutatók is javultak. A nyomozáseredményességi mutató – vagyis az eredményesen lezárt büntetőeljárások aránya – több mint négy százalékponttal 72,6 százalékra emelkedett. A felderítési eredményesség, amely az elkövetők azonosításának arányát jelzi, csaknem hat százalékkal nőtt, így 66,3 százalékra javult.
Az évértékelőn a közlekedésbiztonsági eredményekről is szó esett. A közlekedési kihívásokra reagáló rendőri intézkedések száma jelentősen emelkedett, ami hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, és az utak halálos áldozatainak száma is mérséklődött. A statisztikák szerint 2025-ben 454 ember vesztette életét közlekedési balesetben – ez az elmúlt hetven év második legalacsonyabb adata.
Az országos rendőrfőkapitány a határrendészeti feladatok kapcsán is kedvező folyamatokról számolt be. Az elmúlt évek infrastrukturális, technológiai és humánerőforrás-fejlesztéseinek köszönhetően a schengeni külső határokon jelentősen csökkent a várakozási idő. A személygépkocsik és autóbuszok esetében csak elvétve fordult elő hosszabb várakozás, de még a teherforgalomban is jóval ritkább lett, hogy a határátlépéshez szükséges idő meghaladja a 60 percet. A rendőrség munkáját a kormányzat is elismerte: dr. Pintér Sándor belügyminiszter az évértékelőn a testület 2025-ös tevékenységét kivételesre értékelte.
Nyitókép: MTI/Donka Ferenc