Ez itt nem Nyugat-Európa: érezhetően javult a közbiztonság Magyarországon 2025-ben

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS) adatai szerint 2025-ben 178 906 bűncselekményt regisztráltak a rendőrségi eljárásokban, ami több mint 12 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A lakosság biztonságérzetét különösen befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények száma szintén visszaesett: mintegy tíz százalékkal, az ötvenezer fölötti szintről körülbelül 45 ezerre.

A rendőrség hatékonyságát jelző mutatók is javultak. A nyomozáseredményességi mutató – vagyis az eredményesen lezárt büntetőeljárások aránya – több mint négy százalékponttal 72,6 százalékra emelkedett. A felderítési eredményesség, amely az elkövetők azonosításának arányát jelzi, csaknem hat százalékkal nőtt, így 66,3 százalékra javult.

Az évértékelőn a közlekedésbiztonsági eredményekről is szó esett. A közlekedési kihívásokra reagáló rendőri intézkedések száma jelentősen emelkedett, ami hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, és az utak halálos áldozatainak száma is mérséklődött. A statisztikák szerint 2025-ben 454 ember vesztette életét közlekedési balesetben – ez az elmúlt hetven év második legalacsonyabb adata.