Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
pintér sándor balogh jános bűncselekmények száma belügyminisztérium

Ez itt nem Nyugat-Európa: érezhetően javult a közbiztonság Magyarországon 2025-ben

2026. március 11. 19:59

Csökkent a bűncselekmények száma, hatékonyabb lett a bűnüldözés, és kedvezőbb közlekedésbiztonsági adatok születtek.

2026. március 11. 19:59
null

Érezhetően javult a közbiztonság Magyarországon 2025-ben: csökkent a bűncselekmények száma, hatékonyabb lett a bűnüldözés, és kedvezőbb közlekedésbiztonsági adatok születtek – derült ki a rendőrség évértékelő beszámolójából.

A Belügyminisztériumban tartott március 10-i állománygyűlést követően dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány ismertette a rendőrség tavalyi eredményeit. Mint fogalmazott, több területen is számottevő előrelépést sikerült elérni: csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, javultak a bűnüldözési mutatók, és kedvezőbbé váltak a közlekedésbiztonsági statisztikák is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS) adatai szerint 2025-ben 178 906 bűncselekményt regisztráltak a rendőrségi eljárásokban, ami több mint 12 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. A lakosság biztonságérzetét különösen befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények száma szintén visszaesett: mintegy tíz százalékkal, az ötvenezer fölötti szintről körülbelül 45 ezerre.

A rendőrség hatékonyságát jelző mutatók is javultak. A nyomozáseredményességi mutató – vagyis az eredményesen lezárt büntetőeljárások aránya – több mint négy százalékponttal 72,6 százalékra emelkedett. A felderítési eredményesség, amely az elkövetők azonosításának arányát jelzi, csaknem hat százalékkal nőtt, így 66,3 százalékra javult.

Az évértékelőn a közlekedésbiztonsági eredményekről is szó esett. A közlekedési kihívásokra reagáló rendőri intézkedések száma jelentősen emelkedett, ami hozzájárult ahhoz, hogy csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma, és az utak halálos áldozatainak száma is mérséklődött. A statisztikák szerint 2025-ben 454 ember vesztette életét közlekedési balesetben – ez az elmúlt hetven év második legalacsonyabb adata.

Az országos rendőrfőkapitány a határrendészeti feladatok kapcsán is kedvező folyamatokról számolt be. Az elmúlt évek infrastrukturális, technológiai és humánerőforrás-fejlesztéseinek köszönhetően a schengeni külső határokon jelentősen csökkent a várakozási idő. A személygépkocsik és autóbuszok esetében csak elvétve fordult elő hosszabb várakozás, de még a teherforgalomban is jóval ritkább lett, hogy a határátlépéshez szükséges idő meghaladja a 60 percet. A rendőrség munkáját a kormányzat is elismerte: dr. Pintér Sándor belügyminiszter az évértékelőn a testület 2025-ös tevékenységét kivételesre értékelte.

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!