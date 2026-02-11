Jó hírt közölt a miniszter – pénz áll a hozhoz a rendvédelmi szervek dolgozóinál (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Pintér Sándor belügyminiszter videóban közölte, hogy a rendvédelmi szervek eredményesebb évet zártak tavaly, mint 2024-ben.
Egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő összegű teljesítményjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hozzátéve, hogy a kifizetés legkésőbb március 16-ig megtörténik.
A jogosultságról elmondta, hogy az a honvédelmi alkalmazott, akinek 2025. december 31-én fennállt a jogviszonya, és aki a teljesítményjuttatás kifizetésének napját megelőző napon is honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll, megkapja a plusz egyhavi illetményt.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy
Magyarország biztonságához a honvédelmi alkalmazottak áldozatvállalása éppen úgy szükséges, mint a fegyveres szolgálatot ellátó hivatásos és szerződéses állományba tartozó katonáké.
A Kormány megbecsülését és elismerését a teljesítményjuttatással is ki kívánja fejezni – mondta a honvédelmi miniszter.
Emlékeztetett arra is, hogy a hivatásos és szerződéses katonák, köztük első alkalommal a honvéd tisztjelöltek is, január 30-án kapták meg a hathavi illetményüknek megfelelő összegű fegyverpénzt, szolgálatuk társadalmi megbecsülésének megerősítéseként.
Pintér Sándor belügyminiszter a Rendészeti Államtitkárság videójában közölte a jó hírt. A miniszter arról is beszélt, hogy a rendvédelmi szervek eredményesebb évet zártak tavaly, mint 2024-ben.
„Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa”– szögezte le a tárcavezető. Pintér a rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ parancsnokainak jelenlétében közölte a döntést.
A vezetők alá tartozó ágazatok civil alkalmazottai február 28-ig kapják meg a pénzt – derült ki a Facebook-bejegyzésből.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd