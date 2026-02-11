Jó hírt közölt a miniszter – pénz áll a hozhoz a rendvédelmi szervek dolgozóinál (VIDEÓ)

Eredményes évet zártak a rendvédelmi szervek

Pintér Sándor belügyminiszter a Rendészeti Államtitkárság videójában közölte a jó hírt. A miniszter arról is beszélt, hogy a rendvédelmi szervek eredményesebb évet zártak tavaly, mint 2024-ben.

„Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa”– szögezte le a tárcavezető. Pintér a rendészeti államtitkár, valamint a rendőrség, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Terrorelhárítási Központ parancsnokainak jelenlétében közölte a döntést.

A vezetők alá tartozó ágazatok civil alkalmazottai február 28-ig kapják meg a pénzt – derült ki a Facebook-bejegyzésből.