Orbán Viktor üzent a bukását váró Zelenszkijnek: egy laza mozdulattal helyére billentette az ukrán elnököt (VIDEÓ)

„Nem véletlen, hogy a Tisza Pártot Ukrajnából közvetlenül finanszírozzák.”
Orbán Viktor miniszterelnök reagált Volodimir Zelenszkij azon kijelentésére, hogy a regnáló kormány ellen fogad a választáson. A magyar kormányfő azt írta: „nincs semmi új a nap alatt”.
Neki egy ukránbarát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll”.
A kormányfő hozzátette, hogy véleménye szerint ebben meg is egyeztek egymással. „Nem véletlen, hogy a Tisza Pártot Ukrajnából közvetlenül finanszírozzák. A magyar parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés ezt tényszerűen be is mutatta” – hangzott el.
Orbán Viktor ezután leszögezte, hogy nemcsak a magyar ellenzéket, hanem Zelenszkijt is le kell győznünk ahhoz, hogy a magyarok biztonságban lehessenek a választások után.
De menni fog ez!”
– zárta gondolatait a miniszterelnök.
Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.