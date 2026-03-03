Ft
háború tisza párt volodimir zelenszkij magyarország Magyar Péter miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor üzent a bukását váró Zelenszkijnek: egy laza mozdulattal helyére billentette az ukrán elnököt (VIDEÓ)

2026. március 03. 16:58

„Nem véletlen, hogy a Tisza Pártot Ukrajnából közvetlenül finanszírozzák.”

2026. március 03. 16:58
null

Orbán Viktor miniszterelnök reagált Volodimir Zelenszkij azon kijelentésére, hogy a regnáló kormány ellen fogad a választáson. A magyar kormányfő azt írta: „nincs semmi új a nap alatt”. 

Neki egy ukránbarát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll”.

A kormányfő hozzátette, hogy véleménye szerint ebben meg is egyeztek egymással. „Nem véletlen, hogy a Tisza Pártot Ukrajnából közvetlenül finanszírozzák. A magyar parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés ezt tényszerűen be is mutatta” – hangzott el.

Orbán Viktor ezután leszögezte, hogy nemcsak a magyar ellenzéket, hanem Zelenszkijt is le kell győznünk ahhoz, hogy a magyarok biztonságban lehessenek a választások után.

De menni fog ez!”

– zárta gondolatait a miniszterelnök.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Fischer Zoltán

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

 

