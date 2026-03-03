Ritka és végzetes: a leghalálosabb vírusok toplistája

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Vannak vírusok, amelyek milliókat fertőznek meg, mégis viszonylag kevés áldozatot szednek, és vannak olyanok is, amelyek ritkán csapnak le, de ha igen, az esetek jelentős részében végzetesek. Egy friss rangsor a halálozási arány alapján állította sorba a világ tíz legveszélyesebb vírusát.
A Visual Capitalist összesítője a világ tíz leghalálosabb vírusát rangsorolja az úgynevezett esethalálozás, vagyis annak százalékos arányában, hogy a fertőzöttek közül hányan halnak meg.
A lista élén a veszettség áll, amely a tünetek megjelenése után közel 100 százalékos halálozási aránnyal jár. Évente mintegy 59 ezer ember hal meg miatta, elsősorban Afrikában és Délkelet-Ázsiában. A vírus fertőzött állatok – főként kutyák – nyálával terjed. Bár oltással megelőzhető, a megfelelő, időben alkalmazott kezeléshez való korlátozott hozzáférés miatt továbbra is tízezrek életét követeli évente.
A második helyen a herpesz B- és a Lujo-vírus szerepel, egyaránt 80 százalékos halálozási aránnyal. Ugyanakkor ezeknél a teljes ismert esetszám rendkívül alacsony: az előbbi esetén 21, a Lujónál mindössze 4 halálesetet regisztráltak. A magas arány tehát rendkívül kis esetszámhoz kapcsolódik. A Nipah- eddig mintegy 600 halálesetet okozott, míg a Hendra-vírus 57 százalékos arány mellett 4 ismert esetért felel. Mindkét kórokozó állatról terjed át emberre.
Az 50 százalék körüli halálozási arányú vírusok között szerepel az Ebola, a Marburg és a H5N1-madárinfluenza. Az Ebola több mint 15 ezer halálesetet okozott, ebből több mint 11 ezret a 2014–2016-os nyugat-afrikai járvány során, amely globális figyelmet irányított a járványügyi felkészültség hiányosságaira. A Marburg-vírus több mint 470 halálesetért felel, míg a H5N1-madárinfluenza 477 ismert esetet okozott; bár az emberi fertőzések ritkák, az igazolt esetek körében körülbelül 50 százalékos a halálozási arány.
A vérzéses lázat okozó vírusok – az Ebola, a Marburg, valamint a krími–kongói vérzéses láz (CCHF) – súlyos belső vérzést és szervi elégtelenséget idézhetnek elő.
A CCHF halálozási aránya 10–40 százalék között mozog, évente 1000–2000 halálesetet okoz, és földrajzilag jóval kiterjedtebb területen, Eurázsiában és Afrikában fordul elő. Elsősorban kullancsok és haszonállatok által terjed. A listán szerepel a MERS-CoV is, amely 36 százalékos halálozási aránnyal 959 halálesetet okozott. A vírust először 2012-ben azonosították Szaúd-Arábiában, és tevék terjesztik.
A rangsor egyik legfontosabb tanulsága, hogy a leghalálosabb kórokozók többsége állati eredetű. Gyümölcsevő denevérekhez kötik a Nipah- és a Marburg-vírust, rágcsálókhoz a Lujót, tevékhez a MERS-CoV-ot, míg a H5N1 fertőzött madarakról terjed át emberre. A „spillover” jelenség – amikor egy kórokozó állatról emberre támad – a globális egészségbiztonság egyik központi kockázati tényezője.
A lista egy másik fontos tényre is rámutat: a fertőzések száma és a halálozási arány nem feltétlenül egyenesen arányos egymással. Vannak vírusok, amelyek milliókat fertőznek meg, de viszonylag alacsony halálozási arány mellett, míg mások ritkán jutnak át emberre, ám a fertőzöttek jelentős részével végeznek. A közegészségügyi kihívás mindkét esetben eltérő: az egyiknél a tömeges terjedés, a másiknál a magas halálozási arány jelent fenyegetést.
Kapcsolódó:
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.
Nyitókép: Arun SANKAR / AFP