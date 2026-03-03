Ritka és végzetes: a leghalálosabb vírusok toplistája

A vérzéses lázat okozó vírusok – az Ebola, a Marburg, valamint a krími–kongói vérzéses láz (CCHF) – súlyos belső vérzést és szervi elégtelenséget idézhetnek elő.

A CCHF halálozási aránya 10–40 százalék között mozog, évente 1000–2000 halálesetet okoz, és földrajzilag jóval kiterjedtebb területen, Eurázsiában és Afrikában fordul elő. Elsősorban kullancsok és haszonállatok által terjed. A listán szerepel a MERS-CoV is, amely 36 százalékos halálozási aránnyal 959 halálesetet okozott. A vírust először 2012-ben azonosították Szaúd-Arábiában, és tevék terjesztik.

A rangsor egyik legfontosabb tanulsága, hogy a leghalálosabb kórokozók többsége állati eredetű. Gyümölcsevő denevérekhez kötik a Nipah- és a Marburg-vírust, rágcsálókhoz a Lujót, tevékhez a MERS-CoV-ot, míg a H5N1 fertőzött madarakról terjed át emberre. A „spillover” jelenség – amikor egy kórokozó állatról emberre támad – a globális egészségbiztonság egyik központi kockázati tényezője.

A lista egy másik fontos tényre is rámutat: a fertőzések száma és a halálozási arány nem feltétlenül egyenesen arányos egymással. Vannak vírusok, amelyek milliókat fertőznek meg, de viszonylag alacsony halálozási arány mellett, míg mások ritkán jutnak át emberre, ám a fertőzöttek jelentős részével végeznek. A közegészségügyi kihívás mindkét esetben eltérő: az egyiknél a tömeges terjedés, a másiknál a magas halálozási arány jelent fenyegetést.