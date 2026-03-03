Tóth Alex türelmesen vár a sorára a Bournemouth-ban

Újabb hétközi fordulóra kerül sor a Premier League-ben: kedd este mindkét magyar érdekeltségű csapat, a Tóth Alex-féle Bournemouth, valamint a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool is pályára lép a világ legerősebb bajnokságában. A sűrű menetrend miatt várható némi rotáció a PL-csapatok kezdőiben, Tóth mindenesetre ismét a kispadon kezd.

Tóth Alex ismét beszállhat

Időben előbb a Bournemouth pályáján, a Vitality-stadionban indul útjára a labda, természetesen Tóth Alexszel a keretben. A Ferencvárostól NB I-rekordösszegért megvásárolt magyar válogatott középpályást a hétvégi, Sunderland elleni bajnoki hajrájában, a 85. percben küldte be Andoni Iraola a megsérülő gólszerző, a brazil Evanilson helyére, de Tóthnak ennyi idő is elég volt, hogy összeszedjen egy villámsárgát, aztán kis híján gólpasszt adjon, a hosszabbításban pedig majdnem tizenegyest harcoljon ki. Ezúttal ismét csereként próbálhat meg valami nagyot alkotni.