brentford Tóth Alex Premier League Bournemouth

Tóth Alex türelmesen vár a sorára a Bournemouth-ban

2026. március 03. 19:37

Újabb hétközi forduló következik a Premier League-ben. A Tóth Alex-féle Bournemouth és a magyaros címvédő Liverpool is pályára kerül kedd este.

2026. március 03. 19:37
Újabb hétközi fordulóra kerül sor a Premier League-ben: kedd este mindkét magyar érdekeltségű csapat, a Tóth Alex-féle Bournemouth, valamint a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool is pályára lép a világ legerősebb bajnokságában. A sűrű menetrend miatt várható némi rotáció a PL-csapatok kezdőiben, Tóth mindenesetre ismét a kispadon kezd.

Tóth Alex ismét beszállhat

Időben előbb a Bournemouth pályáján, a Vitality-stadionban indul útjára a labda, természetesen Tóth Alexszel a keretben. A Ferencvárostól NB I-rekordösszegért megvásárolt magyar válogatott középpályást a hétvégi, Sunderland elleni bajnoki hajrájában, a 85. percben küldte be Andoni Iraola a megsérülő gólszerző, a brazil Evanilson helyére, de Tóthnak ennyi idő is elég volt, hogy összeszedjen egy villámsárgát, aztán kis híján gólpasszt adjon, a hosszabbításban pedig majdnem tizenegyest harcoljon ki. Ezúttal ismét csereként próbálhat meg valami nagyot alkotni. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Bournemouth a sűrű középmezőnyben nagyon fontos meccset vív a 2014-ben még harmadosztályú, 2022 óta már a Premier League-ben szereplő London-környéki kiscsapattal: 

a Brentford története legjobb szezonját futja a nyáron kinevezett új edző, Keith Andrews vezérletével, momentán éppen az európai kupaindulásért teper öt ponttal lemaradva az 5. helyen álló Liverpooltól

 – ennek elismeréséül a napokban hat évvel meg is hosszabbították Andrews szerződését. A Liverpool csak 21:15-ös kezdéssel kerül pályára a sereghajtó Wolverhampton otthonában. 

