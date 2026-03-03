Orbán Viktor videója lenyűgözte az angolokat, az egyik újságnál nem akartak hinni a szemüknek

Orbán Viktor megkapta a legmenőbb ajándékot a Premier League magyar játékosától (VIDEÓ)
Felkapták a magyar miniszterelnök egyik videóját az Egyesült Királyságban. Orbán Viktor egy Tóth Alex-mezzel a háttérben üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, ami elnyerte a Bournemouth-szurkolók tetszését.
Nem akartak hinni a szemüknek az egyik angol kisvárosban. A dél-angliai Bournemouth helyi újságja is kiszúrta, hogy Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek intézett videójában felfedezhető egy focimez a háttérben, mégpedig Tóth Alexé.
A portál emlékeztet, hogy a magyar válogatott középpályás januárban lett a Cseresznyések becenévre hallgató AFC Bournemouth labdarúgója 10,4 millió font (4,54 milliárd forint) ellenében, s azóta szorgosan gyűjtögeti a játékperceket. A felvétel a TikTokon is nagyot ment, a Premier League-klub szurkolói örömmel konstatálták, hogy mindenhol ott vannak.
A történet háttere, hogy a 20 éves futballista nemrégiben meglepte egy dedikált mezzel a magyar miniszterelnököt, akivel FaceTime-on keresztül beszélgetett. A volt ferencvárosi közönségkedvenc a kormányfőnek többek között azt is elárulta, hogy a világ legjobb bajnokságában „minden percért meg kell küzdeni”. Orbán erre bevallotta, izgult érte, amikor két héttel ezelőtt az Everton ellen kezdőként lépett pályára.
Honfitársunk egyébként a minap is szóba került az Egyesült Királyságban: csapattársa, posztriválisa, a 30 esztendős Alex Scott név szerint említette meg egy interjúban.
Rayan mellett más érkezők is nagyon jól teljesítenek, például Junior Kroupi és Tóth Alex is, szóval a toborzócsapatunk tudja, hol találja meg a világ legjobb fiataljait
– húzta alá Scott a Magyar Nemzet cikke szerint, hozzátéve, nagyszerű hely nekik Bournemouth a fejlődés mellett arra is, hogy minél több lehetőséget kapjanak. Az oldal megjegyzi: Scott útja egyfajta előrejelzés lehet Tóth Alexnek is, hogyan építik fel a hasonló tehetségeket az egyesületnél. Ebben kulcsszerepe van a csapatot 2023 óta irányító Andoni Iraola vezetőedzőnek.
„Rengeteg önbizalmat ad. Taktikailag elképesztően sokat fejlesztett, és kitágította a gondolkodásomat a futballról. Amikor ideigazoltam, kezdetben nehéz volt, mert a Bristol Citytől jöttem, csak tizenkilenc voltam. Ott ugyan tudták mennyire jó voltam, de amikor beléptem a Premier League ajtaján, rájöttem, ez egy teljesen más szint” – fogalmazott Alex Scott, aki kitért arra is, hogy nagyon direkt, agresszív focit játszanak, ezért az elején rengeteg újdonságot kellett elsajátítania és sokat videózott is. „De az edzőteremben és a futómennyiségemen is dolgoztam, hogy a statisztikáim javuljanak” – közölte.
A 10. helyen álló Bournemouth kedd este 20.30-kor a hetedik Brentfordot fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában.
