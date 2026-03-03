Orbán Viktor videója lenyűgözte az angolokat, az egyik újságnál nem akartak hinni a szemüknek

Honfitársunk egyébként a minap is szóba került az Egyesült Királyságban: csapattársa, posztriválisa, a 30 esztendős Alex Scott név szerint említette meg egy interjúban.

Rayan mellett más érkezők is nagyon jól teljesítenek, például Junior Kroupi és Tóth Alex is, szóval a toborzócsapatunk tudja, hol találja meg a világ legjobb fiataljait

– húzta alá Scott a Magyar Nemzet cikke szerint, hozzátéve, nagyszerű hely nekik Bournemouth a fejlődés mellett arra is, hogy minél több lehetőséget kapjanak. Az oldal megjegyzi: Scott útja egyfajta előrejelzés lehet Tóth Alexnek is, hogyan építik fel a hasonló tehetségeket az egyesületnél. Ebben kulcsszerepe van a csapatot 2023 óta irányító Andoni Iraola vezetőedzőnek.

Orbán Viktor Tóth Alex-meze nagy sikert aratott Angliában / Fotó: Facebook / AFC Bournemouth

„Rengeteg önbizalmat ad. Taktikailag elképesztően sokat fejlesztett, és kitágította a gondolkodásomat a futballról. Amikor ideigazoltam, kezdetben nehéz volt, mert a Bristol Citytől jöttem, csak tizenkilenc voltam. Ott ugyan tudták mennyire jó voltam, de amikor beléptem a Premier League ajtaján, rájöttem, ez egy teljesen más szint” – fogalmazott Alex Scott, aki kitért arra is, hogy nagyon direkt, agresszív focit játszanak, ezért az elején rengeteg újdonságot kellett elsajátítania és sokat videózott is. „De az edzőteremben és a futómennyiségemen is dolgoztam, hogy a statisztikáim javuljanak” – közölte.