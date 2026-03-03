Ft
Orbán Viktor videója lenyűgözte az angolokat, az egyik újságnál nem akartak hinni a szemüknek

2026. március 03. 08:21

Felkapták a magyar miniszterelnök egyik videóját az Egyesült Királyságban. Orbán Viktor egy Tóth Alex-mezzel a háttérben üzent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, ami elnyerte a Bournemouth-szurkolók tetszését.

Nem akartak hinni a szemüknek az egyik angol kisvárosban. A dél-angliai Bournemouth helyi újságja is kiszúrta, hogy Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek intézett videójában felfedezhető egy focimez a háttérben, mégpedig Tóth Alexé.

A portál emlékeztet, hogy a magyar válogatott középpályás januárban lett a Cseresznyések becenévre hallgató AFC Bournemouth labdarúgója 10,4 millió font (4,54 milliárd forint) ellenében, s azóta szorgosan gyűjtögeti a játékperceket. A felvétel a TikTokon is nagyot ment, a Premier League-klub szurkolói örömmel konstatálták, hogy mindenhol ott vannak.

Orbán Viktor nagyon izgult Tóth Alex miatt

A történet háttere, hogy a 20 éves futballista nemrégiben meglepte egy dedikált mezzel a magyar miniszterelnököt, akivel FaceTime-on keresztül beszélgetett. A volt ferencvárosi közönségkedvenc a kormányfőnek többek között azt is elárulta, hogy a világ legjobb bajnokságában „minden percért meg kell küzdeni”. Orbán erre bevallotta, izgult érte, amikor két héttel ezelőtt az Everton ellen kezdőként lépett pályára. 

Honfitársunk egyébként a minap is szóba került az Egyesült Királyságban: csapattársa, posztriválisa, a 30 esztendős Alex Scott név szerint említette meg egy interjúban. 

Rayan mellett más érkezők is nagyon jól teljesítenek, például Junior Kroupi és Tóth Alex is, szóval a toborzócsapatunk tudja, hol találja meg a világ legjobb fiataljait

– húzta alá Scott a Magyar Nemzet cikke szerint, hozzátéve, nagyszerű hely nekik Bournemouth a fejlődés mellett arra is, hogy minél több lehetőséget kapjanak. Az oldal megjegyzi: Scott útja egyfajta előrejelzés lehet Tóth Alexnek is, hogyan építik fel a hasonló tehetségeket az egyesületnél. Ebben kulcsszerepe van a csapatot 2023 óta irányító Andoni Iraola vezetőedzőnek.

Tóth Alex, Bournemouth, Orbán Viktor, mez
Orbán Viktor Tóth Alex-meze nagy sikert aratott Angliában / Fotó: Facebook / AFC Bournemouth

„Rengeteg önbizalmat ad. Taktikailag elképesztően sokat fejlesztett, és kitágította a gondolkodásomat a futballról. Amikor ideigazoltam, kezdetben nehéz volt, mert a Bristol Citytől jöttem, csak tizenkilenc voltam. Ott ugyan tudták mennyire jó voltam, de amikor beléptem a Premier League ajtaján, rájöttem, ez egy teljesen más szint” – fogalmazott Alex Scott, aki kitért arra is, hogy nagyon direkt, agresszív focit játszanak, ezért az elején rengeteg újdonságot kellett elsajátítania és sokat videózott is. „De az edzőteremben és a futómennyiségemen is dolgoztam, hogy a statisztikáim javuljanak” – közölte.

A 10. helyen álló Bournemouth kedd este 20.30-kor a hetedik Brentfordot fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

ördöngös pepecselés
2026. március 03. 08:57
a pillanat amikor majd fél ország gyűlölte meg Alexet Hajrá Alex!
akyokushinkaimestere
2026. március 03. 08:46 Szerkesztve
. Orbán erre bevallotta, izgult érte," 😁🤦‍♂️Persze,hogy izgult ,bár már 20 éves ,zsoltibácsinak már nem jön be, de orbán azért ráizgult.😁👍
nuevoreynuevaley
2026. március 03. 08:30
Ma igy tette naggya a magyar focit
PBLM_P9R
2026. március 03. 08:25
Értem én, erre is szükség van, de ettől újraindul a barátság kőolajvezetéken az olaj?
