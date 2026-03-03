Így még senki sem égette le Zelenszkijt: Hernádi Zsolt mindent kitálalt a Barátság kőolajvezeték helyzetéről (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Úgy hazudott az ukrán elnök, mint a vízfolyás.
Mint ismert, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Egyenes Beszéd című műsorában szerepelt hétfőn este, és világos választ adott a legégetőbb kérdésekre a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban.
Nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt”
– jelentette ki Hernádi. Hozzáfűzte: az ukrajnai kollégáktól folyamatosan olyan tájékoztatást kaptak gyakorlatilag a tűz kitörése után, hogy néhány napon belül lokalizálják a tüzet, eloltják és néhány napon belül a vezetéket újraindítják.
Sőt, végül arról is beszámolt Hernádi, hogy az orosz támadás után még napokig ment a vezeték.
A napnál is világosabb, hogy az ukránok részéről ez egy politikai zsarolás. Nyilvánvalóan többek között ezzel szállnak be a Tisza Párt kampányába, hiszen ezzel a lépéssel benzináremelést és ellátási problémákat akarnak előidézni az előttünk álló időszakban.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
„Nekik már nincsenek erőik” – mondta az ukrán elnök.
Kijev most azt állítja, hogy nem szenved hiányt Patriot rendszerekből, de ez szerintük „gyorsan változhat”.
Bekérették az ukrán nagykövetet.